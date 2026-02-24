Как биометрия защитит от мошенников

Пользователи, чья биометрия прошла верификацию*, смогут осуществлять вход в мобильное приложение банка, используя технологию распознавания лица. Данное нововведение обеспечит дополнительный уровень защиты личного кабинета от несанкционированного доступа.

Система распознавания лиц обладает высокой степенью надежности, исключая возможность обмана с помощью фотографий, видеозаписей или масок. Точность идентификации составляет 99,99%. Исследования показывают, что среди людей, использующих биометрические данные, процент случаев хищения средств с их счетов крайне низок – всего 0,0025%. Внедрение входа в онлайн-банк по биометрии станет очередным шагом в укреплении безопасности финансовых средств.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, отметил, что миллионы граждан уже успешно пользуются государственной биометрией для подтверждения крупных транзакций, доступа к онлайн-банкингу, оплаты проезда в общественном транспорте и других операций. В перспективе это позволит практически полностью исключить случаи кражи средств без ведома владельца.

Процесс сдачи биометрических данных занимает около 10 минут. Они также предоставляют возможность самостоятельного восстановления доступа к аккаунту в случае его блокировки, например, после передачи кода из СМС мошенникам. Граждане могут инициировать блокировку онлайн-кабинета через контакт-центр или соответствующий раздел интернет-банка. Это приводит к аннулированию всех ранее использовавшихся кодов доступа и завершению активных сессий, что эффективно прерывает доступ злоумышленников. Для восстановления доступа и установки нового пароля можно воспользоваться биометрией, что позволит совершить все необходимые действия всего за несколько кликов.

Согласно опросу**, проведенному банком, 93% россиян положительно относятся к современным методам защиты банковских приложений. Почти 40% респондентов выразили пожелание самостоятельно выбирать способы подтверждения различных операций, таких как вход в систему, совершение покупок или переводы. Еще 15% опрошенных прямо указали на желание использовать биометрическую аутентификацию, что делает ее вторым по популярности методом после кодов из СМС.

*Подтвержденной биометрией считается информация, предоставленная в отделениях банков и интегрированная в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Пользователи вправе разрешать или запрещать банкам и другим организациям использовать их биометрические данные, с возможностью отзыва такого разрешения в любое время.

** Опрос проводился в декабре 2025 года среди 1500 совершеннолетних жителей крупных городов.