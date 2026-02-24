Поиск здесь...
Как биометрия защитит от мошенников

Дата:

Внедрение входа в онлайн-банк по биометрии станет очередным шагом в укреплении безопасности финансовых средств

Пользователи, чья биометрия прошла верификацию*, смогут осуществлять вход в мобильное приложение банка, используя технологию распознавания лица. Данное нововведение обеспечит дополнительный уровень защиты личного кабинета от несанкционированного доступа.

Система распознавания лиц обладает высокой степенью надежности, исключая возможность обмана с помощью фотографий, видеозаписей или масок. Точность идентификации составляет 99,99%. Исследования показывают, что среди людей, использующих биометрические данные, процент случаев хищения средств с их счетов крайне низок – всего 0,0025%. Внедрение входа в онлайн-банк по биометрии станет очередным шагом в укреплении безопасности финансовых средств.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, отметил, что миллионы граждан уже успешно пользуются государственной биометрией для подтверждения крупных транзакций, доступа к онлайн-банкингу, оплаты проезда в общественном транспорте и других операций. В перспективе это позволит практически полностью исключить случаи кражи средств без ведома владельца.

Процесс сдачи биометрических данных занимает около 10 минут. Они также предоставляют возможность самостоятельного восстановления доступа к аккаунту в случае его блокировки, например, после передачи кода из СМС мошенникам. Граждане могут инициировать блокировку онлайн-кабинета через контакт-центр или соответствующий раздел интернет-банка. Это приводит к аннулированию всех ранее использовавшихся кодов доступа и завершению активных сессий, что эффективно прерывает доступ злоумышленников. Для восстановления доступа и установки нового пароля можно воспользоваться биометрией, что позволит совершить все необходимые действия всего за несколько кликов.

Согласно опросу**, проведенному банком, 93% россиян положительно относятся к современным методам защиты банковских приложений. Почти 40% респондентов выразили пожелание самостоятельно выбирать способы подтверждения различных операций, таких как вход в систему, совершение покупок или переводы. Еще 15% опрошенных прямо указали на желание использовать биометрическую аутентификацию, что делает ее вторым по популярности методом после кодов из СМС.

*Подтвержденной биометрией считается информация, предоставленная в отделениях банков и интегрированная в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Пользователи вправе разрешать или запрещать банкам и другим организациям использовать их биометрические данные, с возможностью отзыва такого разрешения в любое время.

** Опрос проводился в декабре 2025 года среди 1500 совершеннолетних жителей крупных городов.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Первый в России: ПСБ запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

ПСБ стал лидером российского рынка, внедрив полностью удаленный механизм открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Это позволило клиентам отказаться от обязательного посещения офиса банка или личных встреч с представителями.

Теперь индивидуальные предприниматели, независимо от их местонахождения в России, имеют возможность оформить заявку на открытие счета, не покидая своего дома или рабочего места. Они могут подобрать оптимальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, заключить договор в электронном формате, получить доступ к дистанционным банковским услугам и немедленно начать активно использовать свой счет и другие бизнес-решения от ПСБ.

Читать полностью

Ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В январе 2026 года количество новых ипотечных кредитов, выданных банками заемщикам Новосибирской области, рухнуло на 63%, по сравнению с декабрем 2025 года. Всего было выдано около 1 482 займов (3 956 займов).

Объем кредитов также резко упал: на 64% — с 17,94 миллиарда рублей до 6,39 миллиарда. Средний чек займа снизился с 4,54 миллиона рублей до 4,31 миллиона рублей (-5%). Средний срок займа уменьшился с 24,5 до 23,6 лет.

Читать полностью

Сибирские морозы подогрели спрос на бани

Аномальные январские морозы, охватившие большую часть России, спровоцировали существенный всплеск интереса к посещению бань и саун. Согласно аналитическим данным сервиса «Первый ОФД» (Продажи.рф, входит в группу ВТБ), в течение января жители страны насчитали порядка 100 тысяч посещений бань, на что было потрачено свыше 220 миллионов рублей. В целом по России среднее количество чеков за банные услуги увеличилось в 1,2 раза.

В Новосибирской области наблюдался особенно заметный рост: спрос на бани подскочил в 1,6 раза, а в некоторых заведениях число посетителей увеличилось почти втрое, достигнув 1,8 тысячи чеков.

Читать полностью

Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса нарастили новосибирские предприниматели

За прошедший 2025 год через онлайн-сервис ВТБ было успешно зарегистрировано в полтора раза больше предприятий и индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2024 годом. Примечательно, что три из каждых четырех вновь образованных компаний были открыты за пределами столицы. Об этом факте сообщил Денис Бортников, занимающий пост заместителя президента — председателя правления ВТБ, выступая на заключительном этапе конкурса стартапов «Бизнес Баттл», проходившем в Саранске.

Денис Бортников отметил, что электронная регистрация бизнеса фактически перестала быть лишь запасным вариантом, а стала основным способом для предпринимателей начать свое дело. Они высоко ценят оперативность и не располагают временем для прохождения через бюрократические процедуры. Важнейшим фактором успеха здесь выступает налаженная интеграция с государственными информационными системами, благодаря которой сложные рабочие процессы становятся незаметными для конечного пользователя. Банк намерен и в 2026 году совершенствовать данный сервис, добавляя, в частности, новые, востребованные системы налогообложения для открывающихся компаний.

Читать полностью

Новосибирский «СТИМ» получил 50 млн рублей на передовое производство

Банк ВТБ выделил 50 миллионов рублей для новосибирской компании «СТИМ». Эти средства предназначены для расширения производственных мощностей и модернизации технологических процессов.

«СТИМ», специализирующаяся на создании теплообменного оборудования, в настоящее время осуществляет в Новосибирской области масштабный проект по созданию современного передового производства. Он предусматривает возведение трех производственных цехов и сопутствующей инфраструктуры. Финансирование стало возможным благодаря программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса, инициированной Минэкономразвития России (программа 1764).

Читать полностью

В Новосибирской области на 17% выросло количество зарплатных клиентов ПСБ

В Новосибирске число клиентов ПСБ, использующих зарплатные карты, выросло на 17% к концу 2025 года по сравнению с предыдущим годом.

Предприятия Новосибирской области отдают предпочтение зарплатным проектам ПСБ из-за их простоты. Подключение к системе занимает менее 10 минут: договор оформляется онлайн, без необходимости посещения отделения, всего в несколько кликов. Данная услуга доступна для всех текущих корпоративных клиентов ПСБ. Для руководителей компаний предусмотрена эксклюзивная программа обслуживания Orange Premium Club с расширенными банковскими предложениями. Новые клиенты могут запросить консультацию на официальном сайте банка или обратиться в любой офис ПСБ.

Читать полностью
