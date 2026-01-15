Самый популярный пригородный маршрут назвали в Новосибирске

По итогам 2025 год электрички ООО «Экспресс-пригород» перевезли 24,3 млн пассажиров. Это на 2,3% или почти на 560 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Самым популярным маршрутом оказалось направление Речной вокзал – Бердск – Речной вокзал. Здесь пассажиропоток за год вырос на 11% до 783 тысяч человек.

На втором месте электричка Сеятель – Речной вокзал – Сеятель, где количество пассажиров увеличилось на 9,6% до 635 тысяч.

В топ-4 также входят:

Первомайская – Речной вокзал – Первомайская – 406 тыс. (+7%);

Бердск – Новосибирск-Главный – Бердск – 375 тыс. (+6,6%).

— Росту числа пассажиров способствовало расширение маршрутной сети, развитие мультимодальных и туристских перевозок, широкий выбор каналов продажи билетов и бесконтактных сервисов оплаты проезда. А также возможность пользоваться пригородными поездами как городским общественным транспортом, —заявили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» компании.

В границах Новосибирска электричками воспользовались 7,9 млн пассажиров.

Напомним, по итогам 2023 года городская электричка составляла 30% от общего объема перевозок АО «Экспресс-Пригород», то есть эта пропорция сохранилась и в 2025 году. В декабре губернатор области сообщал, что на станциях «Жилмассив» и «Сеятель» пассажиропоток вырос на 22%, на станции «Пригородный простор» — на 66%. Лидером по приросту — 125% — стала остановочная платформа «Промышленно-логистический парк» («3307 км»).

Ранее перевозчики рассказывали Infopro54 о том, что все больше пассажиров пересаживаются на электрички из-за пробок на дорогах. В результате, предпринимателям приходится сворачивать бизнес.