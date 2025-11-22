«Не ругайте зумеров»: проблема «поколения нулевых» в Новосибирске излишне раздута

Не так давно прочитал на портале Infopro54 статью о развернувшейся в рамках Сибирской юридической недели дискуссии на тему роли молодёжи (пресловутых зумеров) на рынке труда и того, как зумеры влияют на корпоративную культуру в организациях. Возникло желание высказать несколько собственных мыслей по этому поводу, а также на более широкую тему аксиологического, или ценностного антагонизма различных поколений.

Старая история

Вообще говоря, конфликт «отцов» и «детей» — тема отнюдь не новая, и зародилась она задолго даже до знаменитого романа Тургенева. По некоторым сведениям, уже в древних письменных источниках можно встретить жалобы представителей старших поколений на непутёвую молодёжь, от которой, дескать, ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому и к сетованиям нынешних «отцов» стоит, на мой взгляд, относиться с осторожностью, но, вместе с тем, нельзя отрицать того, что проблема действительно существует, и, более того, возможно, сегодня она стоит более остро, чем когда-либо ранее.

В этом контексте, конечно, нужно сказать несколько слов о теории поколений Нила Хау и Уильяма Штрауса, в основе которой лежит противопоставление ценностей людей, принадлежащих к разным возрастным когортам. Понятие ценностей, выступающее значимой философской категорией, здесь является очень важным. Если немного углубиться в научно-понятийную плоскость, то вспомним, что аксиология — это раздел философии, изучающий различные виды ценностей и их роль в человеческом сознании. В рамках данной дисциплины принято выделять несколько категорий ценностей, к числу основных из которых относятся моральные, эстетические, религиозные, материальные. Наибольший акцент я бы сделал на моральных и материальных ценностях, ведь именно антитеза моральное/материальное служит едва ли не главным маркером принадлежности людей к различным поколениям, хотя, безусловно, она имеет место и внутри отдельно взятых поколений.

Моральные ценности включают в себя такие понятия, как добро, справедливость, правда и другие. Они формируют нравственный облик человека и выступают регуляторами его поступков в тех или иных ситуациях.

Материальные ценности — это деньги, предметы роскоши, социальный статус и прочие блага, делающие жизнь человека удобнее и комфортнее.

Эпоху, в которую мы живём, принято называть триумфом потребительства, когда всевозможные материальные блага стали играть первичную роль в жизни людей, оттеснив на задний план моральные и духовные ценности, доминировавшие в прежние эпохи. Понятно, что это изрядно утрированное и упрощённое представление, ставшее стереотипом массового сознания, но доля истины, по большому счёту, в этом есть.

Не вписываются в регламенты

Если вернуться к теории поколений, то в ней выделяется несколько возрастных когорт, начиная с бумеров, родившихся вскоре после Второй мировой войны, но чаще всего в последние годы говорится о самом последнем на данный момент поколении — зумерах, родившихся в конце XX-начале XXI века. И о них действительно есть смысл говорить особо, ведь зумеры — это первое поколение, полностью сформированное в цифровую эпоху и период расцвета социальных сетей.

К их главным отличительным признакам можно отнести:

высокую техническую грамотность,

стремление к быстрому достижению результатов,

способность хорошо ориентироваться в больших потоках информации,

склонность к тесной межличностной коммуникации,

ориентацию на доверительные отношения с коллегами и начальством.

В отличие от представителей старших поколений зумеры достаточно негативно воспринимают различные виды строгой стандартизации и регламентации, отдавая предпочтение неформальным связям. В связи с этим они, как правило, не слишком комфортно ощущают себя в жёстких иерархических структурах, свойственных большинству государственных учреждений, да и ряду частных компаний.

Архетипы прошлого

К поколенческой теории, безусловно, можно относиться по-разному. Её критика строится на вопросе правомерности вывода неких общих качеств и свойств, присущих разным людям, родившимся примерно в одно и то же время. Естественно, на характер, когнитивные способности и другие личностные особенности человека влияет множество факторов, начиная с генетического, продолжая воспитанием, полученным в семье, и многими другими. Но, по-видимому, немалое значение имеют и социально-экономические условия социума, в которых развивается человек, политическая обстановка в стране и ряд других факторов.

Трудно отрицать, что зумеры существенно отличаются даже от предшествующего поколения, о чём могу судить по себе. Глядя на нынешних школьников и студентов, то и дело ловишь себя на мысли, что они мыслят и вообще живут совершенно иначе, при том что между нами не такая большая разница в возрасте.

Важный плюс зумеров состоит в отсутствии зависимости от общественных догм и клише, которые ещё у моего поколения были достаточно прочно закреплены в подсознании. Например, много говорится о том, что нынешняя молодёжь довольно прохладно относится к формальному образовательному процессу в высших учебных заведениях — кто-то вообще бросает учёбу после двух-трёх лет, а среди тех, кто всё же дотягивает до диплома, большинство не слишком прилежно посещает занятия, посвящая время подработке, различным курсам и другим способам развития навыков, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. Для нас и наших родителей вузовский диплом был мерилом успеха и необходимым инструментом построения если не блестящей, то хоть какой-нибудь карьеры. Сегодня это уже скорее архетип прошлого, не имеющий отношения к реальности — формальное высшее образование давно девальвировалось и не имеет той ценности, которая у него была ещё 20-30 лет назад.

Навешивать ярлыки бессмысленно

То и дело в комментариях в Интернете можно встретить упрёки зумеров в инфантильности, в плохой приспособленности к суровой действительности, в повышенных запросах, желании иметь «всё и сразу» и т.п., причём само слово «зумер» употребляется с отчётливым ироническим оттенком. Отчасти эти упрёки обоснованы, но нужно понимать, что зумеры росли в относительно благополучных условиях нулевых-начала десятых годов, в большинстве своём окружённые заботой родителей и избавленные от серьёзных материальных трудностей. Конечно, в разных семьях всё было по-разному, но я сейчас беру некий среднестатистический уровень. Очевидно, что зумеры были избавлены от тех лишений и тягот, которые пережили их отцы в 80-90-е годы. По большому счёту, не могу сказать, что моё детство было каким-то совсем уж безрадостным, хоть и выпало оно на 90-е и самое начало нулевых, но всё-таки у зуммеров оно был ещё проще.

Кроме того, давно отмечено, что в последние годы очень значительно изменился подход к воспитанию детей — сейчас родители стараются по максимуму ограждать детей от всевозможных проблем, выращивая их в максимально идеальных, тепличных условиях. Это зачастую приводит к тому, что эти выросшие дети потом оказываются не готовы ко многим не самым приятным атрибутам внешнего мира. Но стоит ли их за это винить? Вопрос непростой.

На мой взгляд, не слишком правильно навешивать ярлыки и присваивать всем представителям того или иного поколения общие пороки. Все люди разные, и, что ещё важно, не бывает плохих или хороших поколений. Да, нынешняя молодёжь существенно отличается от своих предшественников советского периода, но это, как говорится, в природе вещей — каждое последующее поколение всегда отличается от предыдущего просто в силу того, что меняются социальные условия. Здесь весьма уместен марксистский тезис о том, что бытие определяет сознание.

Самое сложное — научить делать простые вещи

И ещё пара важных мыслей.

Упрёки молодёжи — дело естественное, но, нравится это кому-то или нет, зумеры такие, какие они есть, и они имеют право жить так, как они считают нужным, в чём, в свою очередь, никто не имеет права их обвинять. Как говорили древние, neminem laedit qui suo jure utitur («никого не обидит тот, кто пользуется своим правом»). В то же время, перечитывая знаменитую записку Пушкина «О народном воспитании», ещё раз убеждаешься в необходимости привития молодёжи базисных нравственных ценностей: любви к своему Отечеству и уважения к деяниям великих предков, понятий о чести, совести, справедливости и т.д. Казалось бы, всё это простые и банальные вещи, но, как, наверное, подтвердит любой педагог, самое сложное — научить делать простые вещи. Впрочем, определённые шаги в этом направлении уже делаются, и, хочется верить, уже довольно скоро они принесут весомые плоды.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

