Рекламодателям

На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч

  • 05/11/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч
Госэкспертиза согласовала проект капремонта магистрали

Четырехполосный участок Северного обхода Новосибирска на территории Коченевского района капитально отремонтируют. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы. Проектно-сметная документация капремонта получила положительное заключение.

Напомним, речь идет об участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» с 0 по 18 км протяженностью чуть более 17 км.

После проведения работ дорога получит вторую категорию, допускающую скорость движения до 120 км\ч.

— На трассе активно растет поток автотранспорта. Капремонт позволит обеспечить безопасность движения на данном участке, — пояснил главный эксперт проекта Алексей Деменов.

Встречные направления на трассе планируется разметить разделительной полосой, исключить левые повороты на всем протяжении участка. Это ограничение будет компенсироваться тремя разворотными петлями, уточнили в Главгосэкспертизе.

Капремонт также планируется провести на мостах через реку Чик (88,3 м), через старицу (55,26 м) и на путепроводе через скотопрогон.

Там, где трасса проходит через населенные пункты, будут установлены шумозащитные экраны. Вдоль магистрали разместят линию освещения, автобусные остановки и площадку отдыха.

Заказчиком капремонта является ФКУ «Сибуправтодор», генеральным проектировщиком — ООО «Росинсталпроект».

Напомним, в конце 2024 года на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве представители региона обсудили развитие опорной дорожной сети, а также реализацию важных для области объектов с федеральным правительством. Среди них была дорога Р-254 «Иртыш» и ее расширение до четырех-шести полос. Этот вопрос поднимался и во время визита премьера Михаила Мишустина в Новосибирск летом 2024 года.

На Сибирском транспортном форуме в 2024 году губернатор Андрей Травников говорил, что региону необходима поддержка государства для реконструкции участка дороги Р-254 «Иртыш», на которой расположен ПЛП. Участники рынка подчеркивали, что без расширения трассы «Иртыш» на выезде из Новосибирска через 2-3 года встанут грузоперевозки.

Ранее редакция сообщала о том, что до 2028 года Восточный объезд в Новосибирске получит более 20 млрд рублей. Первый этап строительства планируется завершить в 2026 году.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор».

669

Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Северный обход Ремонт дорог Р-254 «Иртыш»


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд
5/11/25 17:00
На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч
5/11/25 16:30
Власть Транспорт
Педагогические вузы в России увеличат набор абитуриентов по целевому приему
5/11/25 16:00
Власть Образование Общество
Бывший замминистра природы Новосибирской области возглавил министерство в Забайкалье
5/11/25 15:45
Отставки и назначения
Места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска разыграют на торгах
5/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Туристы заплатили за пребывание в Новосибирске почти 72 млн рублей
5/11/25 14:30
Бизнес Власть Город Туризм
Цены на продукты для новогоднего стола начали изучать новосибирцы
5/11/25 14:00
Общество
Банковские счета новосибирцев блокируют за переводы самому себе
5/11/25 13:30
Общество
Новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные
5/11/25 13:00
Общество
Частные метеостанции Новосибирской области интегрируют в единую систему наблюдений
5/11/25 12:05
Агропром
Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году
5/11/25 11:30
Общество
«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются
5/11/25 11:00
Бизнес Власть Город
Цифровой надзиратель: алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС
5/11/25 10:00
Бизнес ПроБизнес
В Новосибирске магазины стали чаще просить оплату через QR-код или наличкой
5/11/25 9:00
Бизнес Общество
Белая галерея устроила первую в своей практике выставку скульптуры в Новосибирске
4/11/25 19:00
Город Культура Общество
Новосибирский политик Кожемякин поздравил всех с праздником и объявил голодовку
4/11/25 18:15
Общество Политика
Список профессиональных праздников в России пополнил День работника суда
4/11/25 18:00
Власть Общество
Восемь новосибирских вузов приняли участие в China Education Expo 2025 в Пекине
4/11/25 17:00
Образование Общество
В Новосибирске эксперты связали ожирение школьников с EГЭ и ОГЭ
4/11/25 16:00
Общество
Опубликованы снимки лосей, сделанные фотоловушкой в лесу Новосибирской области
4/11/25 15:00
Общество
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять