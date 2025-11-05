На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч

Четырехполосный участок Северного обхода Новосибирска на территории Коченевского района капитально отремонтируют. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы. Проектно-сметная документация капремонта получила положительное заключение.

Напомним, речь идет об участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» с 0 по 18 км протяженностью чуть более 17 км.

После проведения работ дорога получит вторую категорию, допускающую скорость движения до 120 км\ч.

— На трассе активно растет поток автотранспорта. Капремонт позволит обеспечить безопасность движения на данном участке, — пояснил главный эксперт проекта Алексей Деменов.

Встречные направления на трассе планируется разметить разделительной полосой, исключить левые повороты на всем протяжении участка. Это ограничение будет компенсироваться тремя разворотными петлями, уточнили в Главгосэкспертизе.

Капремонт также планируется провести на мостах через реку Чик (88,3 м), через старицу (55,26 м) и на путепроводе через скотопрогон.

Там, где трасса проходит через населенные пункты, будут установлены шумозащитные экраны. Вдоль магистрали разместят линию освещения, автобусные остановки и площадку отдыха.

Заказчиком капремонта является ФКУ «Сибуправтодор», генеральным проектировщиком — ООО «Росинсталпроект».

Напомним, в конце 2024 года на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве представители региона обсудили развитие опорной дорожной сети, а также реализацию важных для области объектов с федеральным правительством. Среди них была дорога Р-254 «Иртыш» и ее расширение до четырех-шести полос. Этот вопрос поднимался и во время визита премьера Михаила Мишустина в Новосибирск летом 2024 года.

На Сибирском транспортном форуме в 2024 году губернатор Андрей Травников говорил, что региону необходима поддержка государства для реконструкции участка дороги Р-254 «Иртыш», на которой расположен ПЛП. Участники рынка подчеркивали, что без расширения трассы «Иртыш» на выезде из Новосибирска через 2-3 года встанут грузоперевозки.

Ранее редакция сообщала о том, что до 2028 года Восточный объезд в Новосибирске получит более 20 млрд рублей. Первый этап строительства планируется завершить в 2026 году.