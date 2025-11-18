Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын проанализировал, как привычка арендовать машины, квартиры сказывается на экономике и какие риски это может принести в перспективе, когда поколение зумеров соберется на пенсию.

Аренда эффективна для мегаполисов

— Дмитрий Валерьевич, сейчас в обществе, особенно среди молодежи, активно продвигается идея, что не нужно покупать дом, машины, дорогие предметы быта… Достаточно взять их в аренду при необходимости. Такой тренд эксперты называют шеринговой или арендной экономикой? Как вы его оцениваете?

— Влияние на экономическую жизнь этого тренда многогранно. Например, посмотрим на ситуацию с позиции качества и структуры потребления. Плюсом шеринговой экономики для общества и населения в целом можно назвать увеличение объема и качества предоставляемых услуг за счет действия эффекта масштаба. Например, раньше наши граждане ездили на такси, но достаточно редко. Сейчас, благодаря использованию цифровых платформ и сервисов, количество поездок на такси выросло на несколько порядков. При этом стоимость единицы поездки стала намного дешевле. Для крупных городов это определенная панацея.

— Почему?

— Потому что самым выгодным транспортом в расчете на единицу пространства для крупных городов сегодня является общественный транспорт. Самым вредным — личный автомобиль, так как под него нужно выделять место на парковку не только около дома, но и около работы, рядом с общественными местами. А когда на семью не один, а два и более автомобиля — это совсем плохо. Для крупных городов — это самое натуральное вредительство. Поэтому шеринговые автомобили или использование общественного транспорта для экономики мегаполиса гораздо эффективнее.

Кроме того, сейчас у нас в больших городах много жилья, которое простаивает. У людей стало больше свободы передвижения, и они покупают недвижимость в наиболее интересных для себя локациях. В результате человек может в зимние месяцы жить на море, а его основная квартира в мегаполисе при этом будет стоять под замком. В некоторых странах сейчас получает распространение другая история: ты уезжаешь в отпуск, где арендуешь жилье, а в это время твое жилье также сдается в аренду. Экономически это выгодно. При дорогой стоимости квартир для отдельных категорий населения это способ не только определенного заработка, но и экономии. Думаю, в перспективе такой подход займет определенную нишу с точки зрения более эффективного использования ресурсов в сфере недвижимости.

Риски для государства

— В чем риски шеринговой экономики для государства?

— Государство заинтересовано в том, чтобы люди «прирастали» к земле, к территории, к стране. Если у тебя есть недвижимость, в том числе взятая в ипотеку на длительный срок, то, как правило, ты занят в экономике той территории, где у тебя «активы».

Во-вторых, это обеспечение занятости. Человек, обремененный «ипотечной недвижимостью», мотивирован на трудовую деятельность, дисциплинирован с точки зрения качественного выполнения своей работы. Люди понимают, что им надо работать, им нужно поддерживать себя в здоровом состоянии, не пить, не курить и т.д. Не все могут соблюдать это ограничение, но тем не менее.

В этом плане государство заинтересовано в создании личных активов, личного имущества. Это выгодно для банков, для других организаций, которым на руку, чтобы люди обрастали имуществом.

Что касается формальных индикаторов, то шеринговая экономика может снижать валовый внутренний продукт (ВВП), потому что меньше продается товаров из-за более эффективного использования тех же автомобилей, недвижимости. Однако нельзя сказать, что это плохо, просто на международном уровне привыкли измерять рост экономики через изменение ВВП. Возможно, требуются другие индикаторы для большей объективности понимания того, что сейчас происходит.

Риски для зумеров

— По оценке экспертов, большинство зумеров сегодня предпочитают шеринговую экономику. При этом возникает вопрос: сейчас молодой человек может оплачивать аренду машины, жилья, а что будет, когда ему исполнится 60−70 лет и возможности платить за аренду жилья не останется. Насколько реализуем такой риск?

— Риск есть всегда. Но жилье — это только один из видов расходов, которые возникают у людей после выхода на пенсию. Мы все понимаем, что высокая стоимость арендной платы приводит к тому, что пенсионер не способен платить за арендное жилье, поэтому все склонны к определенному возрасту сделать какие-то накопления.

На мой взгляд, более серьезна другая проблема. Допустим, у вас есть хорошая квартира, но что дальше? Вопрос не в том, есть ли у вас жилье, а в том, как вы будете жить, потому что значительная часть расходов у нынешних пенсионеров идет на оплату коммунальных услуг, на лекарства и продукты питания.

Именно поэтому государство заинтересовано не только в том, чтобы у вас были активы, но и чтобы вы работали на территории, платили здесь налоги и страховые взносы. Тогда у государства появляется ресурсная база — источник покрытия для социального обеспечения.

Поэтому шеринговая экономика для государства является не угрозой, но определенным вызовом, связанным с формированием пенсионных накоплений, налоговых платежей. Меньшая зависимость человека от территории создает у него иллюзию того, что он будет жить долго, что ему не нужна пенсия и т.д.

— Насколько молодежь склонна к накоплениям, формированию запаса в виде различных активов? Или она предпочитает жить по формуле «все здесь и сейчас»?

— Теоретически они говорят «мы накопим», но фактически у любого накопления есть цель ― дорогостоящая покупка в будущем, наличие подушки безопасности в виде сбережений в случае заболевания, потери работы или при выходе на пенсию. Если цель покупки в виде, например, недвижимости или автомобиля убрать, то и движущий мотив исчезает, соответственно ― снижается и мотив сбережения.

В научной среде пока преобладает теория жизненного цикла, согласно которой сбережения формируются исходя из стремления человека сглаживать уровень потребления на протяжении своей жизни, в частности при приближении пенсионного возраста, когда ожидается снижение доходов.

Вместе с тем, по данным ЦБ РФ, молодежь сейчас пока в большей степени ориентирована на жизнь в долг, приобретение собственной недвижимости в ипотеку, нежели люди среднего и старшего возраста.

Но если жизненные установки изменятся и станут устойчивыми, то вполне очевидно, что ученым придется пересматривать теорию.

— В чем вы видите иллюзии?

— Даже недвижимость не является 100% ликвидным активом, который обеспечит возврат средств к пенсии. Например, сейчас мы наблюдаем стагнацию на рынке недвижимости из-за ряда социально-экономических процессов (высокие ставки по кредитам, миграционный отток из отдельных территорий и др.). Например, вы купили квартиру в районе с развитой добычей полезных ископаемых в надежде на рост цен и стабильный спрос со стороны работников данной сферы, а месторождение истощилось ― и ваш актив, скорее всего, сильно обесценится. Так происходило уже неоднократно в прошлом. В постсоветское время усилилась тенденция по сокращению численности сельского населения, существует проблема с депопуляцией отдельных территорий, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Благодаря различным мерам поддержки, государственному регулированию цен на продукцию, системе распределения выпускников, в советское время обеспечивалась относительно стабильная ситуация в пространственном развитии страны.

Но тренду на общее сокращение количества сельского населения, например, уже более века.

Причем на рынке недвижимости сейчас сформировалась совсем не рыночная ситуация из-за внедрения различных программ субсидирования ипотеки. Существенный диспаритет в ценах на рынке «первичной недвижимости» и «вторичной недвижимости», но последних 10 лет постройки, как раз наглядно свидетельствует о величине существующего дисконта и возможных потерях инвесторов.

— Возможно, бессмысленность накоплений в любом формате и способствует развитию шеринговой экономики?

— Смотря про какие накопления и в каком размере вы говорите. Сейчас ситуация с уровнем процентных ставок и общей доходностью по депозитам достаточно хорошая. В связи с чем сберегать, во всяком случае в краткосрочном периоде, точно имеет смысл.

Другое дело, что историю с пенсионными накоплениями молодежь сегодня слабо воспринимает как осознанную необходимость, надеясь, что когда-нибудь заработают. Уже сейчас есть достаточно большая разбалансировка в доходах Социального фонда, когда не хватает социальных взносов на выплату текущего размера пенсий и пособий. Однако внутренними механизмами перераспределения пока удается эту проблему решать.

На мой взгляд, с более серьезными проблемами мы столкнемся тогда, когда сегодняшний средний возраст будет выходить на пенсию. Вот в этот период преемственность поколений с точки зрения социальных взносов может потеряться.

Но это не столько про шеринговую экономику, а про солидарную ответственность поколений и их преемственность. Шеринговая экономика лишь может сократить прирост отдельных видов налогооблагаемых активов ― недвижимости или транспортных средств, а вот влияние на рынке труда, который более важен с точки зрения формирования бюджета Социального фонда, не так однозначно.

Проблемы на длинном горизонте

— По вашим оценкам, будет ли государство предпринимать какие-то меры, чтобы нивелировать риски шеринговой экономики? Например, есть ли вероятность, что за счет бюджета придется строить какие-то дома, чтобы просто обеспечить нынешним зумерам крышу над головой?

— Сейчас такой проблемы нет, потому что на горизонте 3−5 лет у нас есть большой навес уже построенной и свободной недвижимости. Потребности строить социальное жилье для молодых людей, у которых есть руки и ноги — нет: работайте, снимайте жилье, берите ипотеку, в том числе социальную ― для молодых семей. У вас есть выбор: живите в арендном жилье или покупайте свое.

Проблема будет лет через 30, когда зумеры будут старенькими и немощными. Но это достаточно длинный горизонт, о котором сейчас мало кто задумывается.

Еще раз отмечу, что в крупных городах это способ решения серьезных проблем. Поскольку процесс урбанизации не прекращается, то, думаю, шеринговая экономика при всех ее рисках все равно будет развиваться. Более того, некоторые города даже специально вводят льготы, чтобы эта экономика активно росла. Например, в Москве это льготы по уплате транспортного налога и парковка для арендных автомобилей.

То есть инструменты стимулирования развития этого рынка разрабатываются и внедряются.

Кроме того, с точки зрения качества жизни и стоимости услуг не факт, что шеринг будет дороже, чем владение. Думаю, что в перспективе общество долгосрочно выберет тот путь, который для него более эффективен.

Дмитрий Куницын — проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, руководитель опорно-методического центра НГУЭУ в рамках проекта «ДНК России», советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, к.э.н., доцент, финансовый эксперт, один из лучших бизнес-тренеров СФО. Стаж работы ― более 20 лет в налоговых органах России, опыт научно-педагогической деятельности ― свыше 27 лет. Автор почти 70 публикаций, посвященных различным вопросам экономики, налогообложения и государственного управления. Имеет различные награды со стороны региональных и федеральных органов власти (Благодарность министра финансов Российской Федерации, почетный знак «Отличник МНС России», Благодарственное письмо президента Российской Федерации и др.).

