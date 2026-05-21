Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

Выступая на заседании специальной рабочей группы Совбеза, он перечислил ключевые преференции, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, и выразил сомнение, что Ереван сможет найти аналогичные условия на Западе.

Льготные цены и лидерство в товарообороте

По словам Шойгу, доля России в общем товарообороте Армении достигает 36%. При этом наша страна занимает первое место как по экспорту в республику, так и по импорту из неё.

Особый акцент секретарь Совбеза сделал на ценообразовании. Он заявил, что Россия поставляет Армении природный газ на льготных условиях, а также муку, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин по ценам, которые в три раза ниже рыночных. Кроме того, на российский рынок направляется до 98% всего армянского сельскохозяйственного экспорта.

«Москва понимает желание Еревана извлекать выгоду из сотрудничества с нами, но это улица с двусторонним движением», — подчеркнул Шойгу.

Денежные переводы и трудовые льготы

Секретарь Совбеза обратил внимание на значительный объём финансовых поступлений из России. Граждане Армении, работающие в РФ, перевели на родину в 2025 году почти 3,9 миллиарда долларов. Это составляет около двух третей всех денежных переводов в республику или примерно 13% её валового внутреннего продукта.

Шойгу напомнил, что армянские граждане трудятся в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь при этом равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением.

Политические противоречия

Несмотря на экономические выгоды, секретарь Совбеза указал и на недружественные, с точки зрения Москвы, шаги Еревана. В их числе — присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда и выдача российских граждан третьим странам.

Шойгу также отметил, что в 2025-2026 годах стратегическими партнёрами Армении стали несколько стран, которые Россия считает недружественными. Соглашения с ними подразумевают углубление военно-политического сотрудничества, включая проведение совместных учений.

Реакция Еревана

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен совершать резких движений в отношениях с Москвой. Он назвал Россию сверхдержавой, к которой следует относиться с уважением, и подтвердил, что у него сложились дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

При этом ранее Пашинян сообщал, что Ереван обсуждает с разными странами, включая США, Францию, Корею и Китай, проект строительства новой атомной электростанции. Армянский премьер подчеркнул, что речь идёт о выборе наиболее выгодного экономического предложения, а не о политическом решении. Россия, в свою очередь, предложила построить в республике станцию большой мощности, которая могла бы обеспечить Армению дешёвой электроэнергией на сто лет вперёд.

