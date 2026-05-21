Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Мировые и федеральные новости

Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

Дата:

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выступил с подробным заявлением о характере торгово-экономических отношений между Москвой и Ереваном

Выступая на заседании специальной рабочей группы Совбеза, он перечислил ключевые преференции, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, и выразил сомнение, что Ереван сможет найти аналогичные условия на Западе.

Льготные цены и лидерство в товарообороте

По словам Шойгу, доля России в общем товарообороте Армении достигает 36%. При этом наша страна занимает первое место как по экспорту в республику, так и по импорту из неё.

Особый акцент секретарь Совбеза сделал на ценообразовании. Он заявил, что Россия поставляет Армении природный газ на льготных условиях, а также муку, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин по ценам, которые в три раза ниже рыночных. Кроме того, на российский рынок направляется до 98% всего армянского сельскохозяйственного экспорта.

«Москва понимает желание Еревана извлекать выгоду из сотрудничества с нами, но это улица с двусторонним движением», — подчеркнул Шойгу.

Денежные переводы и трудовые льготы

Секретарь Совбеза обратил внимание на значительный объём финансовых поступлений из России. Граждане Армении, работающие в РФ, перевели на родину в 2025 году почти 3,9 миллиарда долларов. Это составляет около двух третей всех денежных переводов в республику или примерно 13% её валового внутреннего продукта.

Шойгу напомнил, что армянские граждане трудятся в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь при этом равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением.

Политические противоречия

Несмотря на экономические выгоды, секретарь Совбеза указал и на недружественные, с точки зрения Москвы, шаги Еревана. В их числе — присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда и выдача российских граждан третьим странам.

Шойгу также отметил, что в 2025-2026 годах стратегическими партнёрами Армении стали несколько стран, которые Россия считает недружественными. Соглашения с ними подразумевают углубление военно-политического сотрудничества, включая проведение совместных учений.

Реакция Еревана

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен совершать резких движений в отношениях с Москвой. Он назвал Россию сверхдержавой, к которой следует относиться с уважением, и подтвердил, что у него сложились дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

При этом ранее Пашинян сообщал, что Ереван обсуждает с разными странами, включая США, Францию, Корею и Китай, проект строительства новой атомной электростанции. Армянский премьер подчеркнул, что речь идёт о выборе наиболее выгодного экономического предложения, а не о политическом решении. Россия, в свою очередь, предложила построить в республике станцию большой мощности, которая могла бы обеспечить Армению дешёвой электроэнергией на сто лет вперёд.

Фото kremlin.ru

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Экономика политика международные отношения

389
0
0
Предыдущая статья
Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда
Следующая статья
Новосибирец превратил интернет-шутку в успешный музыкальный проект

Цифровая небезопасность: киберугрозы 2026 года наступают со всех сторон

В первом квартале 2026 года количество вредоносных атак в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники всё чаще нацелены на критически важную инфраструктуру, а крупные утечки персональных данных затрагивают миллионы россиян. Собрали ключевые угрозы, с которыми столкнулся бизнес и государство.

Самый тревожный тренд — рекордная доля атак на российскую критическую информационную инфраструктуру (КИИ). В первом квартале 2026 года количество атак на КИИ превысило 9 тысяч, а их доля достигла 77% от общего числа кибератак по стране — на 10 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Чаще всего злоумышленники атакуют телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность и здравоохранение.

Читать полностью

«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости

Она предложила считать молодёжью людей до 39 лет, поскольку, по её мнению, современные люди стареют медленнее, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Ткачёва указала, что сдвиг возрастных границ позитивно скажется на продолжительности жизни. Однако у этой идеи нашёлся резкий оппонент.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что подобный подход может нанести серьёзный вред демографической ситуации в стране. По его словам, если постоянно расширять границы «молодости», вплоть до 70 лет, это лишь поощрит уже существующие негативные тенденции: откладывание браков и позднее деторождение.

Читать полностью

Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

Читать полностью

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Автор: Артем Рязанов

В селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края, на минувших выходных произошло возгорание, в результате которого были уничтожены 14 двухквартирных жилых домов. В прокуратуре региона сообщили, что в этих домах проживали 38 человек.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра 3 мая. По данным надзорного органа, начавшего расследование, инцидент произошёл из-за небрежного обращения с печью, которую использовал житель одного из домов.

Читать полностью

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Читать полностью

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Общество

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Власть Общество

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Бизнес Экономика

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности