В Новосибирске во время вывоза снега с МЖК уничтожили озеленённую зону

Автор: Артем Рязанов

Раньше на площадке росли молодые деревья и зеленел газон

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» обратили внимание на состояние одной из зелёных зон. По словам свидетелей, несколько дней назад на благоустроенной территории, расположенной рядом с домом по адресу Высоцкого, 31/1, были уничтожены зелёные насаждения. В результате облагороженная зона лишилась газонов, клумб и молодых деревьев.

— Перемешали всё погрузчиком с грязью и снегом и вывезли на снегоотвал. Деревья и газон существовали 5 лет, всё росло, цвело и радовало жителей. Теперь только грязь от газона осталась, а от деревьев одни ошмётки, — рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск местный житель, пожелавший сохранить анонимность.

По информации с официального сайта «Мой Новосибирск», вышеупомянутая территория действительно благоустраивалась. Согласно документам, на этом участке произрастало около 150 деревьев, один кустарник и был устроен травяной покров.

Напомним, минувшей зимой местные жители выразили обеспокоенность из-за горы снега, сваленной на озеленённую зону у тротуара на улице Высоцкого. 6 февраля снег свалили на тротуар, а после жалоб в соцсетях 9 февраля его переместили на озеленённую территорию. Администрация района передала замечания по уборке в МКУ Октябрьское.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия будет требовать от подрядчиков оплатить поломанные деревья и кустарники.

Источник фото: предоставлено читателем Om1 Новосибирск

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Новосибирцы больше не смогут узнавать степень загрязнения атмосферы в городе
Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

В Новосибирске траты жилых домов на вывоз снега выросли в три раза

Автор: Мария Гарифуллина

Рекордные снегопады текущей зимы привели к резкому увеличению трат на вывоз снега. За декабрь и январь многоквартирные жилые дома потратили на эти услуги в несколько раз больше, чем за всю прошлую зиму. Infopro54 попросил старших по дому подробнее рассказать об этих расходах.

В настоящее время во многих новосибирских дворах можно увидеть огромные сугробы, высота некоторых из них — на уровне окон второго этажа. Часть из них вывезут позже, часть оставят на месте согласно известному новосибирскому принципу «само растает».

Автомобилисты и УК названы главными проблемами при уборке снега в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске рекордные ноябрьские снегопады не привели к рекордным заработкам компаний, которые оказывают услуги по уборке и вывозу снега. Infopro54 опросил участников рынка и выяснил, что ажиотажного спроса и очереди из клиентов почти ни у кого нет. На сегодняшний  день у компаний задействована  не вся техника и не все сотрудники.

Интенсивные осадки был четыре дня назад — в ночь с 23 на 24 ноября.  По данным Западно-Сибирского УГМС прирост снега тогда составил 5-10 см. Убрать этот снег с дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов до сих пор до конца не могут.  На многих улицах существенно сужена проезжая часть. Вот так вечером 26 ноября выглядела улица Мичурина: одну полосу занимает снег, который сгребли, и рядом припаркованы автомобили. Они еще больше сужают улицу и мешают работать снегоуборочной технике.

В Центральном парке Новосибирска высадят почти две тысячи саженцев

В Центральном парке Новосибирска полным ходом идут работы по обновлению деревьев и кустарников. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале. Работы ведутся на аллеях со стороны улиц Каменской и Ядринцевской.

— Специалисты Дирекции городских парков подготовили для этого 1625 саженцев, из которых уже высадили 43 крупномера и 800 кустарников. Сейчас высаживают морозоустойчивые клёны Гиннала, сосны и груши Уссурийские. Они станут украшением парка и создадут тень в жаркие дни, — отметил он.

Сотрудники «Стройтранснефтегаза» заложили новую аллею в Новосибирске

В парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска прошла экологическая акция. Инициатором мероприятия выступила компания АО «Стройтранснефтегаз» («СТНГ»), входящая в группу «Газстройпром». Акцию посвятили 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 132-летию Новосибирска. Аллею ветеранов в парке украсили 20 морозоустойчивых ив местной селекции сорта «Памяти Шабурова» и 40 кустов можжевельника различных сортов. Она станет живым памятником героям прошлого и подарком будущим поколениям жителей Новосибирска.

— Выбрали Аллею ветеранов в парке «Березовая роща» как памятное место для новосибирцев. Теперь и мы внесли свою лепту в сохранение памяти о ветеранах, которые 80 лет назад одержали победу и вошли в историю, — рассказал генеральный директор АО «СТНГ» Даниил Шапиро.

Сервис по контролю за содержанием дорог Новосибирска готовят к зиме

Автор: Юлия Данилова

Цифровой сервис визуализации данных по контролю за содержанием улично-дорожной сети города, который создают в Новосибирске, наполняется новыми данными. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента связи и информатизации Максим Русин,  сегодня интерактивная панель включает в себя 40 параметров по каждому району города. В нее входят общие данные по улично-дорожной сети, по наличию техники, машинах, находящихся на улицах города и в ремонте, укомплектованию штата, данные по количеству ДТП, результатах уборки по всем видам уборки и т.д.

— Сейчас дашборд подготовлен к работе в зимних условиях. В него включена уборка дорог от снега, очистка тротуаров, лестниц, площадок и остановок от снега и наледи, использование противогололедных материалов, — пояснил Русин. — Также в районах обучены специалисты, которые будут вносить актуальные данные в сервис.

Мэрия начала поиск подрядчиков для вывоза снега с городских улиц

Автор: Юлия Данилова

МКУ «Гормост» объявил торги по выбору подрядчика на вывоз снега с городских улиц. Стартовая цена контракта — 10 млн рублей. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 25 апреля.

— Оказание услуг по вывозу снега осуществляется транспортными средствами исполнителя с последующей выгрузкой в специально предназначенные для этих целей места (снегоотвалы). Исполнитель обеспечивает фото-видеофиксацию во время выгрузки снега. Стоимость услуг включает в себя затраты исполнителя на прием снега на снегоотвалах, — уточняется в документации.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

