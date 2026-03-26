В Новосибирске во время вывоза снега с МЖК уничтожили озеленённую зону

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» обратили внимание на состояние одной из зелёных зон. По словам свидетелей, несколько дней назад на благоустроенной территории, расположенной рядом с домом по адресу Высоцкого, 31/1, были уничтожены зелёные насаждения. В результате облагороженная зона лишилась газонов, клумб и молодых деревьев.

— Перемешали всё погрузчиком с грязью и снегом и вывезли на снегоотвал. Деревья и газон существовали 5 лет, всё росло, цвело и радовало жителей. Теперь только грязь от газона осталась, а от деревьев одни ошмётки, — рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск местный житель, пожелавший сохранить анонимность.

По информации с официального сайта «Мой Новосибирск», вышеупомянутая территория действительно благоустраивалась. Согласно документам, на этом участке произрастало около 150 деревьев, один кустарник и был устроен травяной покров.

Напомним, минувшей зимой местные жители выразили обеспокоенность из-за горы снега, сваленной на озеленённую зону у тротуара на улице Высоцкого. 6 февраля снег свалили на тротуар, а после жалоб в соцсетях 9 февраля его переместили на озеленённую территорию. Администрация района передала замечания по уборке в МКУ Октябрьское.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия будет требовать от подрядчиков оплатить поломанные деревья и кустарники.