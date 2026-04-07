Поддоны заменили новосибирцам тротуар у больницы в Оби

В городе Обь Новосибирской области местные жители обнаружили самодельный мост из деревянных поддонов (паллет), ведущий к железнодорожному переходу. Он служит для преодоления огромной лужи. Жители считают этот путь небезопасным, особенно для пешеходов с детьми. Лариса Гольц сообщила, что мост — единственный путь к Обской центральной городской больнице и детской поликлинике на улице Чкалова, 44А.

— Чтобы добраться до поликлиники, нужно пройти железнодорожный переход после пересечения улиц Октябрьской и Железнодорожной. Также туда можно доехать на автомобиле, но придётся стоять в длинной пробке, — сказала собеседница изданию Om1 Новосибирск.

В соцсетях жительница Оби Вера А. обратила внимание на проблему затопления железнодорожного перехода. Она рассказала, что ей пришлось самостоятельно переходить по настилу из поддонов с детской коляской. Пользователи соцсетей отметили, что проблема повторяется систематически, и жители сами пытаются решить её, используя доски и поддоны. Некоторые жители от безысходности собираются писать обращение главе СК России Александру Бастрыкину.

— Нужно выходить на другой уровень. Бастрыкину писать. На Октябрьской в тоннеле уже среднестатистический человек будет гуськом ходить. В полный рост уже не пройти. Маршрут не соответствует нормам безопасности, — написал один из пользователей.

