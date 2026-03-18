Федеральную сеть мороженого вытесняют с улиц родного Новосибирска

Мало места

В Новосибирске прошло совещание по проблемам размещения нестационарных объектов (НТО). Его инициатором выступил уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Панферов. К нему обратились представители малоформатной торговли, которые заявили, что их вытесняют с улиц города.

В частности, предприниматели обратили внимание на массовый демонтаж киосков из‑за «технической ошибки», снятия земельных участков с кадастрового учета и отказов в продлении договоров. В качестве примера приводилась сеть «Инмарко»: из 196 киосков, которые работали на рынке в 2019 году, в 2026-м остались всего 42.

Еще одна актуальная проблема — отказы в предоставлении компенсационных мест.

— Для сети «Инмарко» отклонены 37 заявок из 65, что ставит под угрозу дальнейшее существование сети, — отметили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей.

Еще одна проблема — ограничение размещения НТО на землях ГЦОДД, тогда как федеральный закон не запрещает включение НТО в схемы на этих землях.

Эти и прочие запреты, а также новые требования к бизнесу уже привели к тому, что в ряде районов города возник дефицит киосков.

— Например, на участке от Коммунального (Октябрьского) моста до площади Маркса практически нет киосков с мороженым, а федеральные сети там не открываются из-за отсутствия парковок, — отметили представители бизнеса.

По данным «2ГИС», сегодня в Новосибирске 436 киосков по продаже мороженого.

Компания «Инмарко» была основана в 1993 году в Новосибирске. Первые фирменные киоски появились на улицах города в 1994-м. Через два года компания открыла собственную фабрику. В 2002-м количество киосков компании в Новосибирске и Омске достигло 330. В 2008-м новосибирцы продали 100% бизнеса международному покупателю — Unilever. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2012 году компания была ликвидирована путем присоединения. Конечными владельцами являются АО «Группа Арнест» (72%​) и ​ООО «Юнилевер Дойчланд Гмбх», Германия (28%). Выручка ООО «Арнест Юнирусь» (100% принадлежит АО «Группа Арнест») за 2024 год составила 71,4 млрд рублей (+15%), чистая прибыль — 7,2 млрд (4,5 млрд).

Не только мороженщики

Стоит отметить, что ранее на демонтаж и вытеснение с улиц Новосибирска жаловались издатели и владельцы газетных киосков. Осенью 2025 года они обращались к губернатору. В декабре предприниматели сообщили, что намерены обращаться в правоохранительные органы.

Предложения бизнеса

По итогам встречи было решено:

подготовить предложения по корректировке проекта нормативно-правового акта мэрии (требования к внешнему виду НТО);

организовать взаимодействие подразделений мэрии по вопросам размещения НТО, продления договоров и предоставления компенсационных мест;

инициировать приостановку демонтажа объектов, чьи договоры были продлены до 2029 года, до решения проблемы с кадастром по каждому объекту;

подготовить предложения по дифференцированному подходу к размещению нестационарных объектов в охранных зонах сетей в зависимости от мощности сетей, изучив опыт других регионов;

рассмотреть возможность включения в схему размещения НТО объектов, расположенных на землях, переданных ГЦОДД.

Меньше НТО

Напомним, новосибирские предприниматели уже неоднократно настаивали на упрощении требований к киоскам. Они отмечали, что бизнес уходит с рынка из-за излишне «закрученных гаек» и бюджет региона ежегодно теряет около 400 млн рублей.

Осенью 2025 года в городе приняли новую схему размещения нестационарных торговых объектов.

На октябрь 2025-го, по данным мэрии, в городе были размещены 2485 НТО. Речь идет о торговых павильонах и киосках; местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами; вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах. При этом начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов предупреждал, что после завершения моратория количество киосков в городе еще сократится.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков. Новый документ вступит в силу в мае 2026 года.