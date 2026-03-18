Федеральную сеть мороженого вытесняют с улиц родного Новосибирска

Мало места
В Новосибирске прошло совещание по проблемам размещения нестационарных объектов (НТО). Его инициатором выступил уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Панферов. К нему обратились представители малоформатной торговли, которые заявили, что их вытесняют с улиц города.
В частности, предприниматели обратили внимание на массовый демонтаж киосков из‑за «технической ошибки», снятия земельных участков с кадастрового учета и отказов в продлении договоров. В качестве примера приводилась сеть «Инмарко»: из 196 киосков, которые работали на рынке в 2019 году, в 2026-м остались всего 42.
Еще одна актуальная проблема — отказы в предоставлении компенсационных мест.
— Для сети «Инмарко» отклонены 37 заявок из 65, что ставит под угрозу дальнейшее существование сети, — отметили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей.
Еще одна проблема — ограничение размещения НТО на землях ГЦОДД, тогда как федеральный закон не запрещает включение НТО в схемы на этих землях.
Эти и прочие запреты, а также новые требования к бизнесу уже привели к тому, что в ряде районов города возник дефицит киосков.
— Например, на участке от Коммунального (Октябрьского) моста до площади Маркса практически нет киосков с мороженым, а федеральные сети там не открываются из-за отсутствия парковок, — отметили представители бизнеса.
По данным «2ГИС», сегодня в Новосибирске 436 киосков по продаже мороженого.
Не только мороженщики
Стоит отметить, что ранее на демонтаж и вытеснение с улиц Новосибирска жаловались издатели и владельцы газетных киосков. Осенью 2025 года они обращались к губернатору. В декабре предприниматели сообщили, что намерены обращаться в правоохранительные органы.
Предложения бизнеса
По итогам встречи было решено:
- подготовить предложения по корректировке проекта нормативно-правового акта мэрии (требования к внешнему виду НТО);
- организовать взаимодействие подразделений мэрии по вопросам размещения НТО, продления договоров и предоставления компенсационных мест;
- инициировать приостановку демонтажа объектов, чьи договоры были продлены до 2029 года, до решения проблемы с кадастром по каждому объекту;
- подготовить предложения по дифференцированному подходу к размещению нестационарных объектов в охранных зонах сетей в зависимости от мощности сетей, изучив опыт других регионов;
- рассмотреть возможность включения в схему размещения НТО объектов, расположенных на землях, переданных ГЦОДД.
Меньше НТО
Напомним, новосибирские предприниматели уже неоднократно настаивали на упрощении требований к киоскам. Они отмечали, что бизнес уходит с рынка из-за излишне «закрученных гаек» и бюджет региона ежегодно теряет около 400 млн рублей.
Осенью 2025 года в городе приняли новую схему размещения нестационарных торговых объектов.
На октябрь 2025-го, по данным мэрии, в городе были размещены 2485 НТО. Речь идет о торговых павильонах и киосках; местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами; вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах. При этом начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов предупреждал, что после завершения моратория количество киосков в городе еще сократится.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков. Новый документ вступит в силу в мае 2026 года.