Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Федеральную сеть мороженого вытесняют с улиц родного Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Представители компании обратились за помощью к бизнес-омбудсмену региона

Мало места

В Новосибирске прошло совещание по проблемам размещения нестационарных объектов (НТО). Его инициатором выступил уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Панферов. К нему обратились представители малоформатной торговли, которые заявили, что их вытесняют с улиц города.

В частности, предприниматели обратили внимание на массовый демонтаж киосков из‑за «технической ошибки», снятия земельных участков с кадастрового учета и отказов в продлении договоров. В качестве примера приводилась сеть «Инмарко»: из 196 киосков, которые работали на рынке в 2019 году, в 2026-м остались всего 42.

Еще одна актуальная проблема — отказы в предоставлении компенсационных мест.

— Для сети «Инмарко» отклонены 37 заявок из 65, что ставит под угрозу дальнейшее существование сети, — отметили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей.

Еще одна проблема — ограничение размещения НТО на землях ГЦОДД, тогда как федеральный закон не запрещает включение НТО в схемы на этих землях.

Эти и прочие запреты, а также новые требования к бизнесу уже привели к тому, что в ряде районов города возник дефицит киосков.

— Например, на участке от Коммунального (Октябрьского) моста до площади Маркса практически нет киосков с мороженым, а федеральные сети там не открываются из-за отсутствия парковок, — отметили представители бизнеса.

По данным «2ГИС», сегодня в Новосибирске 436 киосков по продаже мороженого.

Компания «Инмарко» была основана в 1993 году в Новосибирске. Первые фирменные киоски появились на улицах города в 1994-м. Через два года компания открыла собственную фабрику. В 2002-м количество киосков компании в Новосибирске и Омске достигло 330. В 2008-м новосибирцы продали 100% бизнеса международному покупателю — Unilever. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2012 году компания была ликвидирована путем присоединения. Конечными владельцами являются АО «Группа Арнест» (72%​) и ​ООО «Юнилевер Дойчланд Гмбх», Германия (28%). Выручка ООО «Арнест Юнирусь» (100% принадлежит АО «Группа Арнест») за 2024 год составила 71,4 млрд рублей (+15%), чистая прибыль — 7,2 млрд (4,5 млрд).

Не только мороженщики

Стоит отметить, что ранее на демонтаж и вытеснение с улиц Новосибирска жаловались издатели и владельцы газетных киосков. Осенью 2025 года они обращались к губернатору. В декабре предприниматели сообщили, что намерены обращаться в правоохранительные органы.

Предложения бизнеса

По итогам встречи было решено:

  • подготовить предложения по корректировке проекта нормативно-правового акта мэрии (требования к внешнему виду НТО);
  • организовать взаимодействие подразделений мэрии по вопросам размещения НТО, продления договоров и предоставления компенсационных мест;
  • инициировать приостановку демонтажа объектов, чьи договоры были продлены до 2029 года, до решения проблемы с кадастром по каждому объекту;
  • подготовить предложения по дифференцированному подходу к размещению нестационарных объектов в охранных зонах сетей в зависимости от мощности сетей, изучив опыт других регионов;
  • рассмотреть возможность включения в схему размещения НТО объектов, расположенных на землях, переданных ГЦОДД.

Меньше НТО

Напомним, новосибирские предприниматели уже неоднократно настаивали на упрощении требований к киоскам. Они отмечали, что бизнес уходит с рынка из-за излишне «закрученных гаек» и бюджет региона ежегодно теряет около 400 млн рублей.

Осенью 2025 года в городе приняли новую схему размещения нестационарных торговых объектов.

На октябрь 2025-го, по данным мэрии, в городе были размещены 2485 НТО. Речь идет о торговых павильонах и киосках; местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами; вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах. При этом начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов предупреждал, что после завершения моратория количество киосков в городе еще сократится.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков. Новый документ вступит в силу в мае 2026 года. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : НТО нестационарные торговые объекты киоски

3 825
0
0
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Власть Общество

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Бизнес Экономика

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Власть

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

Бизнес Общество

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Бизнес Право&Порядок

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Общество

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Бизнес

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Общество

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Бизнес Недвижимость

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Медицина Общество

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Власть Общество

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Авто Власть

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Власть

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Бизнес

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности