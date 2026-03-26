Новосибирский врач создаёт протезы для домашних животных

Идея создания 3D-протезов для животных зародилась у Сергея Горшкова, когда он жил в Чехии. После возвращения в Россию он посетил лекцию известного доктора Ноэля Фицпатрика — специалиста, проводящего экспериментальные операции. Ему открылась поразительная картина: кошки и собаки, успешно передвигающиеся на имплантах. Все эти животные были пациентами с онкологическими заболеваниями. К сожалению, несмотря на проведённые операции, вскоре они погибли.

Тогда у врача возникла идея помогать животным с ампутированными конечностями. Он изучил литературу и начал изготавливать протезы с помощью 3D-принтера в новосибирской клинике.

— Позже к нам попали два кота: чёрный и белый. Мы провели им протезирование. Несмотря на несовершенство первых материалов, импланты прижились. Почти сразу питомцы начали ходить, бегать и играть. Мы испытали настоящий восторг: никаких нагноений, никаких сложных обработок, — рассказал новосибирец ГОРСАЙТУ.

Принципы изготовления имплантов для кошек были более или менее ясны, но протезы для собак нуждались в доработке. Путь к совершенству оказался долгим, но на данный момент Сергей Горшков помог более чем 40 пациентам и установил свыше 75 компонентов.

Основной целью таких операций, по словам врача, является повышение уровня комфорта для животного, а не проведение опасных экспериментов. Поэтому перед созданием протеза питомцу обязательно проводят компьютерную томографию, чтобы получить точное 3D-изображение конечностей.

— Я могу работать из любой точки мира. Вместе с биоинженерами мы отрисовываем протез. Когда компьютерная модель подтверждает его соответствие анатомии пациента, мы утверждаем дизайн и отправляем файл на цифровую печать, — поделился Сергей.

Протез создают из титаново-алюминиевого сплава с использованием технологии селективного лазерного плавления. В результате получается персонализированный элемент, который затем подвергают механической обработке и стерилизации в медицинском учреждении.

Внешнюю часть протеза изготавливают с помощью форм, похожих на вафельницы. В них заливают полиуретан, получая «башмачок». Этот элемент прикручивают к основному импланту. Его можно менять через один-два года по мере износа.

Сергей Горшков намерен в будущем создать более мягкие и эластичные конструкции. Кроме того, он планирует использовать антибактериальные покрытия для повышения приживаемости имплантов. В планах инноватора — разработка протезов из новейших металлических сплавов для крупных пород собак.

