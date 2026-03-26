Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирский врач создаёт протезы для домашних животных

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Основной целью таких операций является повышение уровня комфорта для животного, а не проведение опасных экспериментов.

Идея создания 3D-протезов для животных зародилась у Сергея Горшкова, когда он жил в Чехии. После возвращения в Россию он посетил лекцию известного доктора Ноэля Фицпатрика — специалиста, проводящего экспериментальные операции. Ему открылась поразительная картина: кошки и собаки, успешно передвигающиеся на имплантах. Все эти животные были пациентами с онкологическими заболеваниями. К сожалению, несмотря на проведённые операции, вскоре они погибли.

Тогда у врача возникла идея помогать животным с ампутированными конечностями. Он изучил литературу и начал изготавливать протезы с помощью 3D-принтера в новосибирской клинике.

— Позже к нам попали два кота: чёрный и белый. Мы провели им протезирование. Несмотря на несовершенство первых материалов, импланты прижились. Почти сразу питомцы начали ходить, бегать и играть. Мы испытали настоящий восторг: никаких нагноений, никаких сложных обработок, — рассказал новосибирец ГОРСАЙТУ.

Принципы изготовления имплантов для кошек были более или менее ясны, но протезы для собак нуждались в доработке. Путь к совершенству оказался долгим, но на данный момент Сергей Горшков помог более чем 40 пациентам и установил свыше 75 компонентов.

Основной целью таких операций, по словам врача, является повышение уровня комфорта для животного, а не проведение опасных экспериментов. Поэтому перед созданием протеза питомцу обязательно проводят компьютерную томографию, чтобы получить точное 3D-изображение конечностей.

— Я могу работать из любой точки мира. Вместе с биоинженерами мы отрисовываем протез. Когда компьютерная модель подтверждает его соответствие анатомии пациента, мы утверждаем дизайн и отправляем файл на цифровую печать, — поделился Сергей.

Протез создают из титаново-алюминиевого сплава с использованием технологии селективного лазерного плавления. В результате получается персонализированный элемент, который затем подвергают механической обработке и стерилизации в медицинском учреждении.

Внешнюю часть протеза изготавливают с помощью форм, похожих на вафельницы. В них заливают полиуретан, получая «башмачок». Этот элемент прикручивают к основному импланту. Его можно менять через один-два года по мере износа.

Сергей Горшков намерен в будущем создать более мягкие и эластичные конструкции. Кроме того, он планирует использовать антибактериальные покрытия для повышения приживаемости имплантов. В планах инноватора — разработка протезов из новейших металлических сплавов для крупных пород собак.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет спрос на протезы с микропроцессорным управлением.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : протезы домашние животные

368
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской
Следующая статья
Новосибирские семьи начнут получать новую выплату

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Домашние питомцы получают все больше прав и привилегий. Для многих сибиряков они давно перестали быть просто милыми животными, став чуть ли ни полноценными членами семьи. И бизнес не может игнорировать эту тенденцию. Так, в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 40 кафе и 38 ресторанов, которые можно посетить с домашними питомцами.

На вопрос журналиста Infopro54, можно ли пройти в заведение с собакой, в большинстве заведений отвечали, что можно. В одном из ресторанов уточнили, что только с маленькими.

Читать полностью

Новогодние салюты ежегодно оставляют более 100 питомцев без дома в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В период новогодних праздников 2024–2025 годов в России потерялось около 6 740 домашних животных. По данным Всероссийской системы защиты питомцев Pet911, эта цифра может вырасти на 7% в следующем праздничном сезоне, превысив 7 200 потерянных кошек и собак. Среди регионов с наиболее тревожной статистикой выделяется Новосибирская область, где за указанный период пропало 120 животных: 79 собак и 41 кошка.

Абсолютными лидерами печального рейтинга стали Московская область с 510 потерянными животными, Краснодарский край с 480 случаями и Москва, где пропало 360 питомцев. Высокие показатели традиционно отмечаются в густонаселённых регионах с преобладанием городского населения.

Читать полностью

В Новосибирске возбудили четыре дела о чрезмерном количестве домашних животных

Автор: Мария Гарифуллина

Стало известно, как часто и по каким статьям штрафуют владельцев животных в Новосибирской области. Соответствующие данные региональное управление ветеринарии подготовило в ответ на запрос  представителя группы «Егоров и партнеры», члена общественного совета проекта партии «Единая Россия» — «Защита животного мира» Светланы Слесарева. Зоозащитная организация предоставила документ редакции Infopro54.

В настоящий момент владельцев собак и кошек можно привлекать к ответственности, если есть доказанные факты (фото или видеосъемка, например) того, что животное находится на самовыгуле, за выгул в местах, где это запрещено, за вывод в общественные места без поводка и (или) намордника, за жестокое обращение с животными, за содержание чрезмерного количества животных в домах и квартирах, за выгул потенциально опасных и крупных собак детьми младше 14 лет.

Читать полностью

В Новосибирской области выявлен 31 случай бешенства, это максимум за шесть лет

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области стали чаще регистрировать случаи заражения диких и домашних животных вирусом бешенства. По данным на сегодняшний день, регион достиг максимального показателя с 2020 года.

— В Западной Сибири существует природный очаг вируса бешенства. И поэтому в Новосибирской области регулярно выявляют инфицированных животных. В текущем году мы видим рост числа случаев, что обусловлено, в том числе увеличением количества диких животных. С января по октябрь 2025 году на территории Новосибирской области зарегистрирован 31 случай бешенства среди животных. В большинстве случаев это дикие животные, которые выходили к населенным пунктам. Последний случай зарегистрирован в селе Новотырышкино Колыванского района. В этом случаев носителем опасного вируса стала енотовидная собака. Она зашла на территорию личного подсобного хозяйства. С 9 октября в селе введен карантин, — сообщил Infopro54 судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Читать полностью

В Новосибирске выросли продажи зоотоваров, животным покупают роботов и лакомства

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске растут продажи зоотоваров. Специализированные магазины в текущем году регистрируют рост как в денежном, так и в натуральном выражении. Эксперты объясняют динамику двумя факторам. Во-первых, люди стали чаще заводить собак и кошек. Во-вторых, на этом рынке появляются новые товары, в том числе инновационные и роботизированные.

Экспресс-опрос, проведенный Infopro54 среди владельцев собак и кошек, показал, никто из них не ограничивается покупкой исключительно кормов и наполнителей для лотков. Среди регулярных покупок для питомцев специальные лакомства, игрушки, витамины, одежда и обувь. Одна из собеседниц редакции сказала, что тратит на собаку «поменьше, чем на сына, но все равно много». Сотрудники магазинов зоотоваров подтверждают этот тренд и называют владельцев домашних животных пет-родителями.

Читать полностью

Число питомцев в квартирах новосибирцев предлагают ограничить

Автор: Артем Рязанов

В Госдуме предложили ограничить количество собак и кошек в квартирах. С такой инициативой выступил член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Он внесет соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Марченко предлагает внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточняет ТАСС.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Недвижимость Общество Право&Порядок

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Общество

Новосибирские семьи начнут получать новую выплату

Общество

В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

Общество

ЦБ объяснил ускорение роста цен на услуги в Новосибирске

Телекоммуникации

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Бизнес Власть

Доступ к базам полиции для бизнеса станет платным

Бизнес ПроБизнес

От рекламы на грани фола до сотрудника с травматом: новосибирские предприниматели рассказали о своих провалах, которые в итоге оказались полезны

Общество

В Новосибирске в ларьках у ГБШ покупателям не показывают ветсправки на мясо

Город Культура Общество

Летом улица Ленина в Новосибирске превратится в фестивальную площадку

Бизнес Общество Право&Порядок

На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Бизнес Власть

Претендентов на «мусорную» концессию ищут в Новосибирске

Бизнес ПроБизнес

Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Бизнес Право&Порядок

Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Власть Город Общество

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Спорт

ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера

Бизнес Туризм

Новосибирские предприниматели вкладываются в нестандартные проекты на селе

Бизнес Туризм

Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

Общество

«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности