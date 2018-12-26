 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил депозитный портфель клиентов МСБ на 30%

  • 26/12/2018, 16:26

Сумма привлеченных средств в депозиты малого и среднего бизнеса в Новосибирском филиале Россельхозбанка увеличилась по итогам 2018 года на 30% или на 1,1 млрд рублей. Общий объем ресурсного портфеля МСБ филиала по итогам года составит 6,3 млрд рублей, рост по сравнению с 2017 годом – более 20%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Россельхозбанк предлагает предприятиям и индивидуальным предпринимателям широкую линейку депозитов с возможностью разместить свободные денежные средства на срок от одного дня до трех лет. Доходность депозитов банка зависит от суммы и срока размещения и составляет до 8,5% годовых – для краткосрочных депозитов (до одного года) и до 9,5% – для депозитов с трехлетним сроком размещения. В пресс-службе рассказали, что в преддверии новогодних праздников спросом пользуется депозит «Стабильный» со сроком размещения средств от одного дня, процентные ставки по депозиту устанавливаются банком в индивидуальном порядке.

Оформить депозит в Россельхозбанке можно на любую сумму. Открытие расчетного счета при этом не требуется, однако его наличие автоматически упростит процедуру размещения депозита: количество документов и сроки оформления сделки будут минимальными.

— Наряду с депозитами популярностью среди корпоративных клиентов пользуется опция начисления процентов на расчетные счета: на минимальный неснижаемый остаток по счету банк начисляет до 7,25% годовых. В 2018 году преимущества расчетно-кассового обслуживания в Новосибирском филиале Россельхозбанка оценили более тысячи новых корпоративных клиентов, — рассказал директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Перспектива ближайших двух лет — уменьшение конкуренции на строительном рынке

26/12/2018, 14:17
А уменьшение конкуренции всегда приводит к увеличению цены.

Плющихинский жилмассив: район со своей атмосферой

26/12/2018, 14:07
Сергей Конько о том, как создать безопасную и комфортную среду в современном микрорайоне.

Трехкилограммовую опухоль удалили специалисты ГКБ № 25

26/12/2018, 13:53
Операция выполнена с использованием лапароскопических технологий при помощи малоинвазивной методики.

Актуальный разговор

«Конкуренция технологиями управления — это новая реальность»

Все материалы
Новости

Продажи электронных полисов ОСАГО в 2018 году выросли в 2,5 раза

26/12/2018, 17:38

Где весело и с пользой провести новогодние каникулы?

26/12/2018, 17:01

Странная пора

26/12/2018, 17:00

Минтруд России напоминает чиновникам о запрете дарить и получать подарки

26/12/2018, 15:56

В селе Верх-Ирмень запущен в эксплуатацию индустриальный доильный зал

26/12/2018, 15:46

Перспектива ближайших двух лет — уменьшение конкуренции на строительном рынке

26/12/2018, 14:17

Плющихинский жилмассив: район со своей атмосферой

26/12/2018, 14:07

Трехкилограммовую опухоль удалили специалисты ГКБ № 25

26/12/2018, 13:53

Освоение бюджетных инвестиций в четвертый мост проконтролирует минтранс

26/12/2018, 13:30

Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства признан банкротом

26/12/2018, 13:20

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×