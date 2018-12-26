Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил депозитный портфель клиентов МСБ на 30%

Сумма привлеченных средств в депозиты малого и среднего бизнеса в Новосибирском филиале Россельхозбанка увеличилась по итогам 2018 года на 30% или на 1,1 млрд рублей. Общий объем ресурсного портфеля МСБ филиала по итогам года составит 6,3 млрд рублей, рост по сравнению с 2017 годом – более 20%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Россельхозбанк предлагает предприятиям и индивидуальным предпринимателям широкую линейку депозитов с возможностью разместить свободные денежные средства на срок от одного дня до трех лет. Доходность депозитов банка зависит от суммы и срока размещения и составляет до 8,5% годовых – для краткосрочных депозитов (до одного года) и до 9,5% – для депозитов с трехлетним сроком размещения. В пресс-службе рассказали, что в преддверии новогодних праздников спросом пользуется депозит «Стабильный» со сроком размещения средств от одного дня, процентные ставки по депозиту устанавливаются банком в индивидуальном порядке.

Оформить депозит в Россельхозбанке можно на любую сумму. Открытие расчетного счета при этом не требуется, однако его наличие автоматически упростит процедуру размещения депозита: количество документов и сроки оформления сделки будут минимальными.

— Наряду с депозитами популярностью среди корпоративных клиентов пользуется опция начисления процентов на расчетные счета: на минимальный неснижаемый остаток по счету банк начисляет до 7,25% годовых. В 2018 году преимущества расчетно-кассового обслуживания в Новосибирском филиале Россельхозбанка оценили более тысячи новых корпоративных клиентов, — рассказал директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Фото: пресс-служба банка