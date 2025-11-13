«Рынок отрегулирует»: застройщики Новосибирска не хотят обязательств по установке электрозаправок

Новосибирский девелопер, председатель Совета директоров ГК Химметалл», заместитель председателя общественного экспертного совета по вопросам градостроительства города Новосибирска Евгений Гаврилов прокомментировал планы по внесению корректировок в нормативы градостроительного проектирования. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме. Депутаты предлагают законодательно прописать требования по оснащению зарядными устройствами для электромобилей не менее 5% от общего числа мест на стоянках, в том числе рядом с домами.

— Рынок сам все отрегулирует. Застройщики в центральной части города и так делают в подземных парковках места, где можно подзарядить электрокар, и продают их при наличии спроса. На окраинах, где у людей в основном бюджетные квартиры и автомобили, смысла устанавливать электрозаправки нет. Электромобиль — дорогое удовольствие, и на окраинах он используется редко, — считает Евгений Гаврилов.

Устанавливать зарядки на бесплатных парковках во дворах, по его словам, бессмысленно, так как любой человек может поставить на это место обычную машину, и она может стоять там месяцами.

— Практика показывает, что человеку в такой ситуации будет все равно, что он кому-то закрывает доступ к зарядке. Заставить его убрать машину с этого места крайне сложно, — говорит собеседник редакции.

По мнению эксперта, более эффективно может быть размещение зарядных устройств в общественных местах и на муниципальных платных парковках.

— Их количество в центре, наконец, увеличивают. На электромобилях в основном приезжают в центр, поэтому увеличение сети зарядок будет популяризировать использование этого вида транспорта, — прогнозирует Евгений Гаврилов.

Напомним, до конца года на улицах города появятся около 500 платных машиномест, что позволит бороться со стихийными парковками, которые создают угрозу безопасности, а также способствуют образованию пробок. Осенью 2024 года Иосиф Кодалаев сообщал, что в городе планируется создать дополнительно еще около 800 платных парковочных мест в парковочных карманах и вдоль дорог, где это допускается правилами дорожного движения. Он пояснял, что работа в этом направлении стартует в 2025 году, после выхода соответствующего постановления мэрии, и начнется она с центральной части города. Кроме того, в планах муниципалитета — создание перехватывающей парковки около «Сибирь-Арены».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска планирует выбрать подрядчика для размещения зарядных устройств для электромобилей на платных парковках.