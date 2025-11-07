«Наказания рублем недостаточно»: закон о запрете вейпов в России будет принят в ближайшее время

Президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории России. Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко напомнил, что справедливороссы лоббируют этот закон с 2024 года.

— Продавать вейпы детям было запрещено еще в 2023 году. Тогда же для точек реализации вейпов были введены штрафы. Однако многие продавцы эти нормы игнорировали, — заявил Аксёненко, ссылаясь на итоги рейда, проведенного по точкам продаж вместе с экспертами общероссийского «Народного фронта» в 2023 году.

В 2024 году законодатели подняли штрафы за реализацию вейпов подросткам, но этого оказалось недостаточно. Как результат, на сегодняшний день, по данным «Института воспитания», более трети несовершеннолетних в РФ хотя бы раз пробовали вейпы, а 8% курят их регулярно.

— Вейпы остаются доступными и воспринимаются молодёжью как модное увлечение, — констатировал Александр Аксёненко.

По его словам, закон о полном запрете продажи вейпов будет принят в ближайшее время.

Напомним, в середине октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи табачных изделий, никотиновых продуктов и устройств для их потребления на остановках общественного транспорта.

В ноябре 2024 года выяснилось, что новосибирцы поддерживают пожизненный запрет на продажу сигарет и вейпов. Это ограничение предлагают ввести для поколения, родившегося после 2009 года.

Ранее редакция сообщала о том, что регионы Сибири ужесточают требования к продаже алкоголя.