Общественный транспорт Новосибирска встраивают в интеллектуальную систему

С 2022 года доля перевозок муниципальным общественным транспортом в Новосибирске выросла с 42% до 52%. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Павел Ивахненко.

Самый большой прирост пассажиропотока наблюдался на маршрутах, где работают муниципальные автобусы (+80%), на втором месте троллейбусные маршруты (+50%), на третьем — трамваи (+20%). При этом в целом по городу пассажироперевозки общественным транспортом с 2022 года выросли на 20%.

— Прирост идет хорошими темпами. В планах — наращивать подвижной состав и увеличивать сеть, — подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что большая часть прироста обеспечена за счет пополнения парка новыми машинами. Это уменьшило время простоя, а комфорт новых автобусов, троллейбусов и трамваев повысил к ним интерес пассажиров. К примеру, на трамваях за год пассажиропоток вырос на 5%.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал от профильного департамента выстроить транспортные потоки и смоделировать интеллектуальную транспортную сеть в городе, с учетом мнения жителей.

— Это необходимо для дальнейшего развития транспортной сети Новосибирска и оптимизации перемещения общественного транспорта, — подчеркнул Кудрявцев.

Напомним, эксперты еще несколько лет назад прогнозировали, что с транспортного рынка Новосибирска будут постепенно уходить частные перевозчики. В том числе из-за появления системы муниципального контракта. Их постепенно вытесняют на невыгодные маршруты. Так, к примеру, произошло в 2023 году с маршрутом 29-го автобуса. В декабре 2023 года мэрия сообщила о планах отменить 57 маршрутов. После этого жители города начали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках — водители решили не работать до отмены маршрутов и начали уходить заранее.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет формирование интеллектуальной транспортной системы.