Новосибирские локации диктуют спрос

Сегодняшний рынок четко разделился на сегменты, и комфорт-класс занимает в этой структуре 60-65% спроса. Это закономерно. Люди в этом сегменте покупают не просто квадратные метры, а образ жизни. Им важна развитая инфраструктура, благоустроенные дворы, парковки, продуманные планировки.

В эконом-классе по-прежнему правит цена. Но и там появляется запрос на минимальный комфорт и функциональность. Даже при ограниченном бюджете человек хочет, чтобы было удобно. Бизнес-класс растет медленно — его доля 10-15%, и интерес сдерживает высокая стоимость.

География спроса предсказуемая. На правом берегу — в Заельцовском, Дзержинском, Октябрьском районах — мы видим устойчивый спрос во всех сегментах. Особенно в комфорт- и бизнесе-классе. Причина понятна: отличная транспортная доступность, близость к деловым центрам, вузам, торговым комплексам и зонам отдыха. Покупатели готовы платить за удобство и экономию времени.

На левом берегу — в Кировском и Ленинском районах (особенно у новых станций метро и крупных развязок) — основной спрос сосредоточен в экономе и комфорт-классе. Здесь привлекают более доступные, по сравнению с правым берегом, цены и появление новых рабочих мест. Развитие транспорта и благоустройство постепенно стимулируют спрос в этих локациях.

Пригородные зоны с хорошей транспортной доступностью (например, в сторону Академгородка, Кольцово) имеют потенциал для комфорт-класса и даже отдельных проектов бизнес-класса. Развитие коттеджных поселков и малоэтажного строительства здесь тоже будет формировать спрос.

Главное, что меняется — отношение людей к жилью. Пандемия перевернула сознание: дом перестал быть просто местом для ночлега. Сегодня это и офис, и спортзал, и учебный класс. Современный горожанин ищет экосистему для комфортной, безопасной, интересной жизни. Парки, школы, садики, магазины рядом — это не опции, а обязательные элементы.

Растущие коммунальные платежи заставляют покупателей искать способы экономии. Застройщики реагируют на этот запрос, внедряя энергоэффективные технологии: современные системы отопления и освещения, энергосберегающие материалы. В новых проектах все чаще появляются решения, которые повышают комфорт и снижают расходы жильцов.

Конкуренция все больше смещается в сторону качества, технологий и сервиса. Покупатели стали требовательнее, выбирая надежных застройщиков с инновационными решениями. Ценовая борьба остается, но ее значимость уступает другим факторам.