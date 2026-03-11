Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули

На комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента сегодня, 11 марта, должно было состояться рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, в селе Раздольное, комплекс по переработке отходов «Правобережный» (КПО «Правобережный»). Докладчиками должны были выступить министр ЖКХ Евгений Назаров и министр экономического развития Светлана Шарпф.

Председатель комитета Олег Подойма отметил, что вопрос сложный и депутатам нужно время для того, чтобы рассмотреть его подробнее. В итоге срок публичного обсуждения очередной мусорной концессии сдвинули на 17 марта.

Стоит отметить, что по словам депутатов, этот вопрос вынесен на рассмотрение внеочередной сессии регионального парламента, которая намечена на 19 марта. Собеседники редакции отметили, что именно концессия стала основной причиной созыва сессии.

При этом, рассказывая на комитете об итогах работы министерства жилищного хозяйства региона в 2025 году и планах на 2026 глава ведомства Евгений Назаров особо подчеркнул, что в 2026 году необходимо заключить договоры на создание КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный».

На пресс-подходе Олег Подойма отметил, что сейчас идет рассмотрение документов по концессии, которые поступили в Законодательное собрание, были скорректированы. Их изучает правовой департамент, они обсуждаются на рабочих группах.

— Надеемся, что к четвергу (19 марта) будет все готово и вопрос будет рассмотрен на сессии. Есть уверенность, что в финансировании полигонов примет участие федеральный бюджет, что позволит снять нагрузку на региональный бюджет. Сейчас идет предварительное обсуждение. Нет окончательных проектов, которые бы прошли экспертизу. Но то, что полигоны нужны — это факт, никто против них не возражает. Обсуждаются рамки их создания, — заявил Подойма.

Расчетную стоимость полигонов он не назвал.

Напомним, ООО КПО «Левобережный» и ООО КПО «Правобережный» созданы в июне 2025 года. 95% в компаниях принадлежит АО «Корпорация развития Новосибирской области», 5% — АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Генеральным директором компаний является Татьяна Эссауленко, ранее возглавлявшая администрацию Краснообска.

В октябре 2025 года стало известно, что Министерство ЖКХ и энергетики региона планирует продолжить реализацию проектов по строительству комплексов по переработке отходов «Левобережный» и «Правобережный» в соответствии с дорожной картой, утвержденной губернатором региона Андреем Травниковым. «Левобережный» комплекс планируется в соответствии с дорожной картой до конца 2027 года, КПО «Правобережный» — до 2029 года.

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области принял решение полностью удовлетворить иск МинЖКХ региона к АО «Спецавтохозяйство» в части прекращения реализации концессионного соглашения по строительству мусорного полигона на левом берегу Новосибирска, в районе Верх-Тулы, заключенное в апреле 2023 года. Планируемый объём инвестиций составлял 3,2 миллиарда рублей. Второе соглашение (по созданию аналогичного комплекса в селе Раздольное), министерство и регоператор подписали в ноябре 2023 года. Оба полигона «САХ» обещал построить за два года.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года.

Ранее редакция сообщала о том, что с предыдущим концессионером соглашение было расторгнуто осенью 2025 года.