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Россельхозбанк и сеть «Магнит» расширяют географию взаимодействия по продвижению фермерской продукции

  • 30/09/2021, 12:20
Россельхозбанк и розничная сеть «Магнит» расширяют географию сотрудничества по поддержке и продвижению фермерской продукции в сетевых магазинах.

Новости компанийТеперь у каждого производителя сельскохозяйственной продукции появилась возможность направить коммерческое предложение по поставке своих товаров на полки гипермаркетов «Магнит» в Москве, Московской области и в ближайших регионах Центрального федерального округа.

Для удобства производителей на разработанной РСХБ платформе Свое Фермерство появилась специальная форма заявки, заполнив которую, каждый заинтересованный в сотрудничестве с крупными ритейлерами фермер может подать коммерческое предложение по поставке товаров. Впоследствии предложение попадет напрямую в отдел закупки «Магнит», который проверит соответствие фермерской продукции критериям отбора и рассмотрит возможность для сотрудничества по размещению фермерской продукции. На данном этапе ритейлер принимает предложения по поставке фруктово-овощной и молочной продукции.

Выход на региональную сеть «Магнита» в ЦФО стало очередным шагом в реализации подписанного в январе соглашения между банком и ритейлером. Тогда стороны запустили пилотные проекты по размещению фермерской продукции на полках магазинов «Магнит» в Тульской области и Краснодарском крае.

«Мы ставим своей целью создать максимально короткий путь от производителя фермерской продукции до потребителя, чтобы каждый фермер нашел своего клиента и тот канал сбыта, который будет для него удобен. Наше сотрудничество с сетевыми магазинами дает фермерам уверенность, что их коммерческое предложение точно попадет в нужные руки и будет рассмотрено. При этом клиенты сети получают возможность по достоинству оценить экологически чистую и качественную продукцию российских фермеров, за которыми они точно вернутся в магазин», — отметила директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

«Мы видим, что покупатель любит фермерскую продукцию, поэтому активно развиваем это направление, увеличивая такой ассортимент и расширяя географию поставок. В этом году мы представили специальный облегченный договор для фермеров.  Он разработан для малых поставщиков, которым сложно соответствовать требованиям, предъявляемым сетями к крупному бизнесу.  Мы хотим видеть в своем ассортименте большое разнообразие локальной продукции, поэтому постоянно совершенствуем форматы сотрудничества с местными поставщиками», — прокомментировал коммерческий директор по Fresh/Ultra Fresh и регионам сети Егор Шумилин.

Свое Фермерство  — это цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам бесплатно автоматизировать решение многих ежедневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. В рамках экосистемы предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма, брать в лизинг сельхозтехнику, в режиме 24 на 7 консультироваться с ветеринаром, а также получить целый набор бизнес-сервисов: онлайн-бухгалтерию, конструктор документов, юридическую помощь, помощь по открытию своего магазина. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

«Магнит» — это крупнейшая розничная сеть гипермаркетов, представлена в около 3 800 населенных пунктов страны, на 31 декабря 2020 года компания насчитывала 21 564 торговые точки в 66 регионах России.  Компания основана в 1994 году на юге России в г. Краснодаре. На сегодняшний день инфраструктура компании включает в себя 38 распределительных центров и около 4400 автомобилей.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : фермерская продукция РСХБ ритейл новости бизнеса Магнит


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