Россельхозбанк максимально поддержит аграриев Новосибирской области

Участники мероприятия обсудили условия льготного кредитования по ставке не более 5% годовых и другие возможности для эффективного развития бизнеса, которые предлагает банк аграриям региона.

В работе круглого стола приняли участие руководители известных агропредприятий Новосибирской области, среди которых – «Ярковское», «Дубровинское», «Скала», «Соколово», «Заречное», «Завьяловское», «Коченевская птицефабрика».

— Новосибирская область — один из ведущих сельскохозяйственных регионов Сибирского округа и мы, как опорный банк АПК, рады поддерживать аграриев области в подготовке к посевным и уборочным кампаниям, реализации долгосрочных инвестиционных проектов, быть надежным партнером в решении ежедневных задач. Формат круглого стола был выбран не случайно: мы настроены на открытый и конструктивный диалогв целях обеспечения своевременного финансирования сезонных работ, — отметил управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса РСХБ Виталий Махсидов. — Около 7 млрд рублей – таков объем кредитования банком сезонно-полевых работ в регионе в 2019 году, наша доля на этом рынке стабильно составляет 90%. Несмотря на доминирующее положение, мы на постоянной основе мониторим рынок, совершенствуем условия и качество обслуживания: сокращаем пакет документов и сроки рассмотрения кредитных заявок, отрабатываем механизм льготного кредитования, совершенствуем систему оценки залогового имущества, — рассказал директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Центральной темой для обсуждения стали условия краткосрочного и инвестиционного льготного кредитования в рамках программ Министерства сельского хозяйства и Минэкономразвития, механизм упрощенного кредитования в рамках специального кредита «Сезонный легкий», специальные условия для организаций-членов АККОР. Участники обсудили также возможность оперативного получения кредитных средств по рыночной ставке и дальнейшего ее субсидирования, сравнили преимущества и особенности приобретения техники в лизинг и с помощью специальной залоговой кредитной программы банка.

— Мы работаем с банком с момента его основания – почти 20 лет, за это время успели сравнить условия обслуживания и в других банках и все равно возвращаемся в РСХБ. Ценим квалифицированность сотрудников банка, индивидуальный подход, знание специфики аграрного рынка. В данный момент интересует приобретение земельных участков в кредит по льготной ставке – уверен, что банк предложит максимально комфортные условия кредитования, — отметил директор ЗАО «Завьяловское» Константин Архипенко.

Актуальной стала тема ипотечного кредитования жителей села – работников агропредприятий области в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Все участники единогласно отметили важную роль данной программы в привлечении новых кадров для агробизнеса в районы области и общем повышении уровня жизни сельчан. Напомним, с января 2020 года клиенты Россельхозбанка получили возможность оформить кредит на строительство или покупку жилья на селе по льготной ставке от 2,7% до 3% годовых.

Фото предоставлено пресс-службой банка