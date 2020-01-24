Россельхозбанк открыл новый офис в центре Новосибирска

Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» открыл новый операционный офис в Новосибирске по адресу: ул. Советская, 49. Торжественное открытие состоялось при участии заместителя губернатора Новосибирской области Вячеслава Ярманова, клиентов и партнеров банка.

Новый офис стал 23-м по счету офисом банка в Новосибирской области. Специалисты офиса готовы проконсультировать клиентов по широкому спектру современных банковских услуг: офис открыт для обслуживания частных лиц, организаций-партнеров по зарплатному проекту, индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса. Для удобства клиентов в офисе работает система электронной очереди и зона круглосуточного дистанционного банковского обслуживания.

На базе нового офиса открыт Центр ипотечного кредитования Россельхозбанка, специалисты которого проводят консультации по вопросам жилищного кредитования и в том числе принимают заявки на льготные ипотечные кредиты для жителей сельских территорий со ставкой до 3% годовых. Россельхозбанк реализует механизм льготного кредитования с января текущего года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг.

— В этом году Россельхозбанк отмечает свой юбилей – 20 лет стабильного роста на российском рынке финансовых услуг. Приятно начинать юбилейный год с праздничного события в кругу клиентов и партнеров. Впереди много планов и проектов, направленных на улучшение качества жизни наших клиентов, повышение доступности финансовых услуг. Банк выступает флагманом государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала года мы уже приняли 34 заявки на льготное ипотечное кредитование для жителей сельских территорий на общую сумму более 88 млн рублей, — рассказал Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Вячеслава Ярманова, потребность в улучшении жилищных условий у жителей сельских территорий появилась давно и сегодня в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» появилась возможность выстроить понятный и эффективный механизм получения и строительства жилья в регионе и повысить качество жизни на селе.

— Роль Россельхозбанка в этом процессе, а также в развитии экономики и поддержке продовольственной безопасности нашей страны в целом – значительная. Так, почти 70% объема одобренных льготных кредитов для индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств области приходится на Россельхозбанк, — отметил заместитель Губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов.

Председатель Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Майис Мамедов подчеркнул, что «Россельхозбанк – один из лидеров банковского рынка, банк с сильными амбициями.

— Мы видим стремительное развитие банка в регионе, предложение таких новых для рынка продуктов, как сельская ипотека под 3% годовых. Приятно отметить вклад Россельхозбанка в реализацию инициатив Президента РФ по поддержке комфортного уровня жизни на селе. И я уверен, это только начало. С открытием ипотечного офиса в центре Новосибирска продукты банка станут доступнее для еще более широкого круга жителей города и области, – отметил Майис Мамедов.

Председатель Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма отметил положительную динамику в работе банка с сельхозтоваропроизводителями.

— Мы высоко оцениваем вклад Россельхозбанка в развитие экономики районов области и региона в целом. В рамках заседаний аграрного комитета при активном участии руководства банка находим точки для дальнейшего роста регионального агросектора. Возможности, которые банк предоставляет сегодня своим клиентам, создают благоприятные условия для развития территорий на качественно новом уровне, – резюмировал Олег Подойма.

Новосибирский филиал работает в регионе с 2001 года. Инфраструктурная сеть филиала насчитывает 8 офисов в Новосибирске и 15 – в районах области. Преимущества сотрудничества с одним из крупнейших универсальных банков страны оценили уже более 220 тысяч физических лиц, а также 6,5 тысяч предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей области. За период деятельности филиала в экономику Новосибирской области инвестировано 208 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой банка