Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ в регионе до 4,8 млрд рублей

В 2018 году Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонно-полевых работ в регионе 4,8 млрд рублей кредитных средств, что на 34% превышает аналогичные показатели 2017 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что около 80% сезонных кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей были оформлены в рамках государственной программы льготного кредитования АПК, основным участником которой выступает Россельхозбанк. В 2018 году средневзвешенная процентная ставка по льготным кредитам, оформленным в Новосибирском филиале Россельхозбанка, составила 3,62% годовых.

Наибольший объем средств на проведение посевной и уборочной кампаний в 2018 году был предоставлен клиентам банка из Новосибирского, Маслянинского, Коченевского, Искитимского и Краснозерского районов области. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 91%.

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