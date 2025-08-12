С новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве

Новосибирец, арендовавший автомобиль в сервисе каршеринга в Москве, оказался в неприятной ситуации. После завершения поездки он обнаружил, что с его счёта списали две суммы: 7 500 руб. и 750 руб. В службе поддержки клиенту объяснили: первая сумма — это «компенсация штрафа» за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, а вторая — «штраф от компании» за нарушение правил.

Юристы АБ «Гребнева и партнеры», к которым житель Новосибирска обратился за помощью, выяснили, что он оплатил нарушения предыдущих водителей арендованной машины.

— Это прямое перекладывание убытков компании на потребителя, что запрещено статьей «О защите прав потребителей». Сервис фактически требует от арендатора оплачивать штрафы, наложенные на автомобиль за действия прежних водителей, хотя закон обязывает взыскивать с конкретного нарушителя, — отметила управляющий партнер АБ «Гребнева и партнеры» адвокат Ирина Гребнева.

Когда арендатор заявил, что не согласен с этим решением, ему предложили идти в ГИБДД, оспаривать административный протокол, доказывать отсутствие повторного нарушения. Возможно, это поможет вернуть деньги.

— То есть человек должен тратить своё время, нервы и деньги, чтобы исправлять ошибку сервиса. Это абсурд, — подчёркивает Гребнева.

Сейчас юристы от лица новосибирца готовят иск к сервису в Железнодорожный суд Новосибирска и будут требовать возврата незаконно удержанных денежных средств.

Как считает Ирина Гребнева, подобные схемы работают на психологическом давлении.

— Большинство людей не станет спорить из-за «небольших» сумм. Но в масштабе это может приносить миллионы рублей за счёт несправедливых удержаний. На наш взгляд, выигрыш по такому делу позволит защитить права неограниченного круга лиц, — уверена Гребнева.

Ранее редакция сообщала о том, что популярный сервис проката авто снизил минимальный возраст аренды до 18 лет. Однако тарифы для этой категории водителей повышены.