Рекламодателям

С новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве

  • 12/08/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
С новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве
Он заплатил за нарушения предыдущих клиентов каршеринга, использовавших эту машину

Новосибирец, арендовавший автомобиль в сервисе каршеринга в Москве, оказался в неприятной ситуации. После завершения поездки он обнаружил, что с его счёта списали две суммы: 7 500 руб. и 750 руб. В службе поддержки клиенту объяснили: первая сумма — это «компенсация штрафа» за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, а вторая — «штраф от компании» за нарушение правил.

Юристы АБ «Гребнева и партнеры», к которым житель Новосибирска обратился за помощью, выяснили, что он оплатил нарушения предыдущих водителей арендованной машины.

— Это прямое перекладывание убытков компании на потребителя, что запрещено статьей «О защите прав потребителей». Сервис фактически требует от арендатора оплачивать штрафы, наложенные на автомобиль за действия прежних водителей, хотя закон обязывает взыскивать с конкретного нарушителя, — отметила управляющий партнер АБ «Гребнева и партнеры» адвокат Ирина Гребнева.

Когда арендатор заявил, что не согласен с этим решением, ему предложили идти в ГИБДД, оспаривать административный протокол, доказывать отсутствие повторного нарушения. Возможно, это поможет вернуть деньги.

— То есть человек должен тратить своё время, нервы и деньги, чтобы исправлять ошибку сервиса. Это абсурд, — подчёркивает Гребнева.

Сейчас юристы от лица новосибирца готовят иск к сервису в Железнодорожный суд Новосибирска и будут требовать возврата незаконно удержанных денежных средств.

Как считает Ирина Гребнева, подобные схемы работают на психологическом давлении.

— Большинство людей не станет спорить из-за «небольших» сумм. Но в масштабе это может приносить миллионы рублей за счёт несправедливых удержаний. На наш взгляд, выигрыш по такому делу позволит защитить права неограниченного круга лиц, — уверена Гребнева.

Ранее редакция сообщала о том, что популярный сервис проката авто снизил минимальный возраст аренды до 18 лет. Однако тарифы для этой категории водителей повышены.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

991

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд прокат автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сроки маркировки товаров в легпроме Новосибирска продлены на полгода
12/08/25 19:00
Бизнес ПроБизнес
С новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве
12/08/25 18:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске резко сократилось число судебных дел с участием иностранцев
12/08/25 17:45
Бизнес Общество
Звери-вымогатели вышли на охоту у Новосибирского зоопарка
12/08/25 17:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Рост вкладов физических лиц превысил 793 миллиарда рублей в июле
12/08/25 17:16
Финансы
Новосибирский автоэксперт высказался против выдачи водительских прав подросткам
12/08/25 17:00
Общество
На форуме «Технопром-2025» представят инновационные медизделия для бойцов СВО
12/08/25 16:45
Власть
Территорию бывшего Новосибирского мясоконсервного комбината отдали под КРТ
12/08/25 16:30
Бизнес Недвижимость
Благоустройство парка «Чемской берег» в Новосибирске контролирует губернатор
12/08/25 16:20
Власть
В Промышленно-логистическом парке Новосибирска снова сменился директор
12/08/25 16:15
Бизнес Отставки и назначения
Антимонопольщики выиграли суд по тарифам на парковку в Толмачево
12/08/25 16:00
Бизнес
Новая программа замены лифтов запускается в Новосибирске
12/08/25 15:00
Власть Город Общество
Кикшеринговые компании займутся развитием велоинфраструктуры в Новосибирске
12/08/25 14:00
Бизнес Город
В Новосибирске в 20 раз вырос объем изъятого контрафактного алкоголя
12/08/25 13:00
Общество
«Не так весело, как в детстве»: новосибирцы высказались об обновлённом блокбастере «Терминатор 2: Судный день»
12/08/25 12:30
Культура Общество
Первый участник ипотечной программы для работников ОПК получил ключи от квартиры
12/08/25 12:17
Власть
В Новосибирске резко увеличилось количество производителей беспилотников
12/08/25 12:00
Бизнес Технологии
Автодилеры намерены за август сократить избыточные запасы на складах по России
12/08/25 11:00
Ребенку с органическим поражением головного мозга требуется дорогостоящее лечение
12/08/25 10:55
Общество
В Новосибирске услуги визажиста оказались самыми дорогими в Сибири
12/08/25 10:00
Бизнес Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10
Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей
5/08/25 10:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие
5/08/25 9:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять