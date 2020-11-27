Сельская ипотека в Россельхозбанке теперь доступна от 1,9% годовых

Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.

— Россельхозбанк обновил условия по льготным кредитам на приобретение жилья на сельских территориях, действующим в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и для отдельных категорий клиентов снизил ставки на 0,8 процентного пункта. Теперь кредиты стали еще доступнее и выгоднее. Считаем, что на сегодняшний день это одно из самых лучших предложений на ипотечном рынке, — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

В свою очередь, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров добавил, что Новосибирская область входит в пятерку регионов-лидеров по объему выдачи. Благодаря программе 1,3 тыс. семей смогли улучшить жилищные условия.

— Мы делаем акцент на развитии ипотечного кредитования. Банк уже выдал жителям региона 3,2 млрд рублей сельской ипотеки. Спрос на сельскую ипотеку высокий, а снижение ставки для отдельных категорий клиентов сделает продукт доступнее и будет способствовать росту числа заявок. Сейчас в области сельскую ипотеку, как правило, оформляют семьи с двумя и более детьми, а также молодые специалисты, которые после окончания вуза выбирают работу на селе, — рассказал Станислав Тишуров.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банком предоставляется такой же объем средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.

Для удобства клиентов создан сервис «Свое жилье» https://svoedom.ru. Посетители портала могут самостоятельно выбрать недвижимость по всей России, рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка