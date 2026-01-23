Поиск здесь...
«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Новосибирская команда занимает восьмое место в конференции «Восток» КХЛ

Новосибирская команда «Сибирь», стремящаяся попасть в плей-офф сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграла на выезде у лидера регулярного чемпионата — магнитогорского «Металлурга». Игра состоялась 22 января.

В первом периоде команды не забили ни одного гола, но во втором они обменялись шайбами. Илья Талалуев из Новосибирска открыл счёт, а Егор Яковлев из Екатеринбурга ответил точным броском. Решающий момент наступил на 58-й минуте: Антон Косолапов, воспользовавшись численным преимуществом, вывел свою команду вперёд — 2:1.

— Понимали, против какого соперника будем играть. Они в огне, много забивают, команда очень хорошо играет в атаке, прекрасно понимали и ждали своего шанса. Здорово ловили шайбы на себя, в конце воспользовались шансом пять на три, — сказал после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту клуба).

Новосибирцы занимают восьмую строчку в конференции «Восток» КХЛ. За ними следует хабаровский «Амур», который также претендует на выход в плей-офф. У «Амура» на четыре очка и два матча меньше.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» прервала рекордную серию поражений в КХЛ.

Источник фото: ХК Сибирь

Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь КХЛ

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Автор: Артем Рязанов

На домашнем льду новосибирская «Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:3, и гости из Нижнекамска увеличили свою победную серию до пяти матчей.

Гости уверенно контролировали ход игры и открыли счёт уже в первом периоде. На 18-й минуте защитник Евгений Митякин переиграл вратаря новосибирцев.

Читать полностью

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Читать полностью

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Читать полностью

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов переписал историю футбола

Автор: Артем Рязанов

Российский вратарь «ПСЖ» (Французский профессиональный футбольный клуб из Парижа. — Ред.) Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в матче Межконтинентального кубка против «Фламенго». Это уникальное достижение в истории футбола. Ни на чемпионатах мира, ни на клубных турнирах, ни на Кубке конфедераций, ни на молодёжных и юношеских мировых первенствах такой результат до сих пор никто не показывал.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова. Голкипер был признан лучшим игроком матча.

Читать полностью

Новосибирский Кубок Первого канала назван лучшим в истории

Автор: Артем Рязанов

Кубок «Первого канала» по хоккею прошел с 11 по 14 декабря в Новосибирске. В турнире участвовали три сборные: России, Белоруссии и Казахстана.

Сборная России под руководством Романа Ротенберга в третий раз подряд одержала победу, набрав больше всех очков.

Читать полностью
