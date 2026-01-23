«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Новосибирская команда «Сибирь», стремящаяся попасть в плей-офф сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграла на выезде у лидера регулярного чемпионата — магнитогорского «Металлурга». Игра состоялась 22 января.

В первом периоде команды не забили ни одного гола, но во втором они обменялись шайбами. Илья Талалуев из Новосибирска открыл счёт, а Егор Яковлев из Екатеринбурга ответил точным броском. Решающий момент наступил на 58-й минуте: Антон Косолапов, воспользовавшись численным преимуществом, вывел свою команду вперёд — 2:1.

— Понимали, против какого соперника будем играть. Они в огне, много забивают, команда очень хорошо играет в атаке, прекрасно понимали и ждали своего шанса. Здорово ловили шайбы на себя, в конце воспользовались шансом пять на три, — сказал после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту клуба).

Новосибирцы занимают восьмую строчку в конференции «Восток» КХЛ. За ними следует хабаровский «Амур», который также претендует на выход в плей-офф. У «Амура» на четыре очка и два матча меньше.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» прервала рекордную серию поражений в КХЛ.