Новосибирцы набрали автокредитов на 2,5 миллиарда рублей

За первые девять месяцев 2025 года жители Новосибирской области получили в банках автокредита на 2,5 миллиарда рублей.

Несмотря на уверенный рост в целом, в завершающей фазе отчётного периода наметилась тенденция к снижению. Так, в августе банки выдали автокредитов на 2,549 миллиардов рублей, а в сентябре — на 2,545 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре 2024 года объём кредитования достигал 3,6 миллиардов рублей в сентябре и 3,7 миллиарда в октябре, в сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

На фоне колебаний объёмов заметно скорректировались и ключевые условия кредитования:

Средняя сумма кредита выросла с 1,3 миллионов до 1,5 миллионов рублей.

Средний срок погашения в сентябре 2025 года увеличился до 72 месяцев (против 67 месяцев в январе). При этом динамика выглядит благоприятно в сравнении с прошлым годом: в сентябре и январе 2024-го сроки составляли 72 и 73 месяца соответственно.

В ОКБ редакции Infopro54 уточнили, что положительная динамика наблюдается и в количестве открытых кредитных счетов:

В январе 2025 года было оформлено 1 053 счёта.

К сентябрю показатель вырос до 1 631 счёта.

— В последние два месяца наметилось небольшое снижение: с августа по сентябрь количество сделок сократилось на 64. Впрочем, это несущественно на фоне февральского спада, когда было зафиксировано минимальное за период значение — 975 счетов. Однако если обратиться к прошлому году, то можно увидеть, что в январе было 1 490 сделок, а в сентябре их было уже 2 430, — пояснили редакции аналитики ОКБ.

Напомним, что по данным Автостата, предоставленным редакции Infopro54, за восемь месяцев в регионе было продано около 9853 новых легковых автомобиля.

Самым популярным стал CHERY TIGGO 7 PRO MAX — 647 машин. На втором месте — LADA GRANTA (601 автомобиль). Третье место занял китайский HAVAL JOLION (441 автомобиль). Четвертую строчку рейтинга заняла LADA NIVA TRAVEL (390 машин), а замыкает пятерку лидеров CHERY TIGGO 4 PRO (372 автомобиля).

Ранее редакция сообщала о том, что банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии.