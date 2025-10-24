Новосибирцы набрали автокредитов на 2,5 миллиарда рублей

За первые девять месяцев 2025 года жители Новосибирской области получили в банках автокредита на 2,5 миллиарда рублей.
Несмотря на уверенный рост в целом, в завершающей фазе отчётного периода наметилась тенденция к снижению. Так, в августе банки выдали автокредитов на 2,549 миллиардов рублей, а в сентябре — на 2,545 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре 2024 года объём кредитования достигал 3,6 миллиардов рублей в сентябре и 3,7 миллиарда в октябре, в сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
На фоне колебаний объёмов заметно скорректировались и ключевые условия кредитования:
В ОКБ редакции Infopro54 уточнили, что положительная динамика наблюдается и в количестве открытых кредитных счетов:
— В последние два месяца наметилось небольшое снижение: с августа по сентябрь количество сделок сократилось на 64. Впрочем, это несущественно на фоне февральского спада, когда было зафиксировано минимальное за период значение — 975 счетов. Однако если обратиться к прошлому году, то можно увидеть, что в январе было 1 490 сделок, а в сентябре их было уже 2 430, — пояснили редакции аналитики ОКБ.
Напомним, что по данным Автостата, предоставленным редакции Infopro54, за восемь месяцев в регионе было продано около 9853 новых легковых автомобиля.
Самым популярным стал CHERY TIGGO 7 PRO MAX — 647 машин. На втором месте — LADA GRANTA (601 автомобиль). Третье место занял китайский HAVAL JOLION (441 автомобиль). Четвертую строчку рейтинга заняла LADA NIVA TRAVEL (390 машин), а замыкает пятерку лидеров CHERY TIGGO 4 PRO (372 автомобиля).
Ранее редакция сообщала о том, что банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии.
Источник фото:Freepik / Автор — senivpetro
Рубрики :
Регионы:
Теги :