Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Спрос на ипотеку похож на кардиограмму

Волатильность спроса на ипотеку и экономическая ситуация обязывают банки более пристально оценивать и оперативно корректировать условия жилищного кредитования.
Э
  • 29/04/2020, 10:00
Автор: Юлия Данилова
analysis
В конце прошлого года часть клиентов ожидала снижения процентных ставок вслед за падением ключевой ставки. Отложенный спрос дал о себе знать в начале текущего года.

Отложенный спрос

Выдачи ипотеки в банках региона с начала 2020 года били рекорды. В январе общая сумма выданных банком «Открытие» в Новосибирске ипотечных кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 20%. Количество займов при этом сохранилось на том же уровне. В феврале объем выдачи ипотеки, по сравнению с январем 2020-го, вырос почти на 210%, что связано с повышенным интересом заемщиков к программе «Рефинансирование». В марте также была заметна хорошая динамика обращений клиентов, увеличение объема выдач на 23%, по сравнению с предыдущим месяцем. Управляющий директор по ипотеке Сибирского филиала банка «Открытие» Александра Галактионова связывает эту динамику с размером ставки по ипотеке — в начале года она снизилась до 8,7% годовых. Об этом она заявила в ходе заочного круглого стола, который провела редакция Infopro54.

Заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Ольга Коновалова сообщила, что в марте количество обращений было на четверть больше, чем в феврале.

— В условиях, сложившихся в марте, многие клиенты решили не откладывать жилищный вопрос. На наш взгляд, принятию такого решения способствовали ожидания со стороны населения изменения процентных ставок, стоимости недвижимости, — говорит банкир.

Существенный рост спроса на ипотеку в марте зафиксировали и в ВТБ. Объем выдач банка в Новосибирской области, по сравнению с февралем текущего года, вырос на 39%.

— Такую динамику мы связываем, прежде всего, с политикой банка по повышению доступности кредитов и со снижением ставок. В начале года ВТБ снизил процентную ставку по всей линейке ипотечных продуктов. Кроме того, продолжается активное развитие программ господдержки. Отметим, что около четверти мартовских выдач пришлось на рефинансирование, — подчеркнул управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

Региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер поясняет, что в регионе спрос на ипотечные кредиты наблюдался с января по март 2020 года, так как в среднем ипотечные ставки не превышали 9%, а рынок недвижимости был насыщен объектами во всех ценовых категориях.

За первые три месяца, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выданных кредитов ПСБ в Новосибирске вырос на 44%, а их количество — на 14%. Динамика выдачи в марте относительно февраля показала рост на 34%. Средний чек по жилищным ссудам в регионе вырос на 27%.

— В конце прошлого года часть клиентов ожидала снижения процентных ставок вслед за падением ключевой ставки. Отложенный спрос дал о себе знать в начале текущего года. На рост выдач ипотечных кредитов, безусловно, повлияли программы с господдержкой, а также расширенная программа материнского капитала, — говорит управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.

Руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким считает, что первые три месяца 2020 года выдачи ипотеки остались на том же уровне, что и в начале прошлого года. Впрочем, он отмечает, что в первом квартале 2019 года уровень спроса был нетипично высоким — банки тогда только начали поднимать ставки, и заемщики спешили купить жилье на прежних условиях. Тем не менее лидеры рынка и в начале 2020-го увеличивали выдачи ипотеки — сказался отложенный спрос и желание на фоне инфляции зафиксироваться. Так, Абсолют Банк в Новосибирске выдал жилищных кредитов почти на 10% больше, чем год назад.

— Причина не только в конкурентных ставках, они сейчас везде примерно на одном и том же уровне с разницей в 1-1,5%. Заемщикам все чаще нужны не конвейерные решения, а гибкие. Например, на вторичном рынке около 15% объектов недвижимости — это квартиры в ипотеке, выставленные на продажу. Никакого негатива тут чаще всего нет. Однако найти покупателя на квартиру с полной суммой наличными сейчас становится все сложнее, даже если предлагать значительные скидки. Средняя стоимость квартиры в Новосибирске в начале года составляла более 4 млн рублей, — поясняет Ким. — Абсолют Банк успешно проводит такие сделки в рамках стандартных программ, по тем же ставкам и без дополнительных комиссий. За год их число выросло у нас более чем в 2 раза, а за первые три месяца 2020-го — на 15%.

Руководитель отдела маркетинга ГК «Дом-Строй» Татьяна Ващенко считает, что привлекательность ипотечного кредитования повышает то, что Центробанк пока сдерживает ставку рефинансирования, а президент РФ объявил об ипотеке с господдержкой.

— Особенно это актуально для жилья комфорт-класса. Здесь происходят 2 встречных процесса — с одной стороны, недвижимость сейчас, пожалуй, — один из самых привлекательных объектов для инвестирования, а с другой — экономический кризис все-таки негативно влияет на покупательскую способность. Поэтому мы не остаемся в стороне и уже в ближайшее время сможем предложить клиентам специальные условия кредитования, — поясняет Ващенко.

Александр Ким уверен, что на первичном рынке сегодня необходимы решения «под заемщика». В частности, он отмечает, что в Новосибирской области почти нет банков, кроме Абсолюта, которые принимали бы маткапитал в качестве части первоначального взноса по госпрограмме «Детская ипотека». Между тем, для семей такая возможность — большой плюс, а чаще всего даже определяющее для покупки условие.

Абсолют Банк принимает маткапитал в качестве части первоначального взноса при покупке квартиры. При этом сумма собственных средств должна быть не менее 10%, а вместе с маткапиталом — не менее 20%. Из-за этой возможности (а также дополнительно сниженной до 4,99% годовых на весь срок ставки) выдачи «Детской ипотеки» с января по март в банке выросли в 6 раз, по сравнению с прошлым годом, а в марте, по сравнению с февралем, — на 27%. Доля «Детской ипотеки» в Абсолют Банке в Новосибирске приближается к 15% от общего числа, в то время как средний показатель по рынку — только 3-5%.

Если говорить о структуре спроса, то, по мнению Ващенко, она практически не изменилась, по сравнению с докризисными временами. Напомним, группа компаний «Дом-Строй» возводит объекты в разных сегментах — от комфорт- до премиум-класса.

Апрельская коррекция

В апреле, по наблюдению Андрея Фишера, на фоне нестабильной экономической ситуации, вызванной карантином, на ипотечном рынке произошел небольшой спад

— В настоящее время поток клиентов и, соответственно, спрос на ипотеку, уменьшились. Но это тенденция всего банковского рынка, — констатирует и Александра Галактионова.

Дальнейшее развитие ситуации, по ее словам, будет зависеть от ключевых факторов на рынке ипотеки: стоимости фондирования на рынке, уровня ставок по кредитам, стоимости жилья, уровня реальных доходов населения, введения карантинных мероприятий.

— С начала апреля количество заявок на ипотеку снизилось на 30%, что вполне предсказуемо: многие заемщики (да и продавцы квартир) предпочитают занять выжидательную позицию. Кроме того, режим самоизоляции серьезно усложнил процесс осмотра квартир и подготовки документов, которые нужны для подачи заявления на жилищный кредит и проведения сделки, — комментирует Александр Ким. — При этом получить кредит на первичном рынке сейчас проще, поскольку практически все крупные застройщики научились оформлять документы через удаленную регистрацию. После завершения режима самоизоляции мы ожидаем, что в целом по рынку выдачи ипотеки упадут на 15-20%. Прежде всего, из-за снижения доходов населения.

ДДУ? Эскроу? Главное — надежность!

Татьяна Ващенко добавляет, что сейчас крайне сложно обозначать какие-либо тренды в спросе. Ситуация меняется ежедневно.

— Одно можно сказать точно — спрос сейчас не показывает какое-то однонаправленное движение. Скорее, он похож на кардиограмму. Первые дни, которые совпали с введением режима самоизоляции, были очень показательны. Сначала, казалось, люди затаились, затем поняли, что нужно быстро инвестировать сбережения. И недвижимость — наиболее безопасный в этом плане сегмент, с оговорками на надежность застройщика и степень готовности объекта, — уверена она.

Ващенко напоминает, что компания не работает с проектным финансированием и эскроу-счетами — квартиры в строящихся жилых комплексах застройщика реализуются по договорам ДДУ.

— Одним из приоритетов своей работы мы видим безопасность инвестирования в наши объекты. Группа компаний «Дом-Строй» переживала кризисы неоднократно, и за многолетнюю историю своей деятельности у нас нет ни одного просроченного объекта. Не будет их и впредь. Философия компании отражает не гонку за первенство по количеству квадратных метров, а качественный подход к созданию жилья и стабильность работы, — поясняет она. — Отсутствие закредитованности — наша принципиальная позиция, именно она позволяет нам быть стабильными в любых условиях. Наши клиенты доверяют репутации, которую мы кропотливо выстраивали на протяжении многих лет, поэтому мы не слышим от покупателей каких-либо возражений по этому вопросу.

Принципы адаптации

Волатильность спроса на ипотеку и экономическая ситуация обязывают банки более пристально оценивать и оперативно корректировать условия жилищного кредитования.

К примеру, в банке «Открытие» с 20 марта процентные ставки по ипотеке увеличены на 1,5%, первоначальный взнос — от 20% (кроме программ с использованием материнского капитала, где возможен первоначальный взнос от 15%). Также увеличена нижняя границы суммы, при которой возможно применение дополнительной скидки в размере 0,15 п.п., — с 4 до 6 млн рублей.

— В своей политике по кредитным ставкам банк «Открытие» ориентируется на экономические показатели, а также на конкурентное поле. С начала марта стоимость денег на рынке выросла минимум на 150 б.п. (она определяется не ключевой ставкой Банка России, а стоимостью ОФЗ для ипотеки). Поэтому с 20 марта банк «Открытие» поднял ставки по ипотеке на 1,5 ПП. При этом условия кредитования в «Открытии» остаются одними из наиболее конкурентных на рынке, — уверена Александра Галактионова.

«Мы пожинаем плоды первых недель самоизоляции»

ПСБ продолжает выдавать ипотечные кредиты. Оба ипотечных центра банка в регионе работают, сохранены все действующие программы. Денис Голубев поясняет, что, в соответствии с рыночной ситуацией, ставка по ипотеке выросла в среднем на 1,2 п.п. Ставки по программам с государственной поддержкой ПСБ не повышал:  семейную ипотеку выдаём под 4,5% годовых, военную ипотеку от 7,8 %.

В Сбербанке и ВТБ сообщили, что не меняли условия ипотечного кредитования и сохраняют вектор на снижение ставок. По словам собеседников InfoPro54, этому способствует и новая программа госсубсидирования под 6,5% годовых. В ВТБ она стартовала 22 апреля. Напомним, «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 01 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма займа в рамках программы составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей — для регионов страны, включая Новосибирскую область. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство.

— Это реально действующая программа, которая позволяет повысить доступность нового жилья для каждой семьи, — подчеркивает Станислав Могильников.

С 20 апреля заявление на ипотечный кредит по льготной программе под 6,5% годовых можно подать и в Альфа-Банке.

— Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис, — говорит Андрей Фишер. — Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью и электронную трудовую книжку.

Как уточнили в банке, на вечер 23 апреля в Новосибирске за льготной ипотекой уже обратились 40 заемщиков. О высоком интересе к ипотеке под 6,5% говорят и в «Промсвязьбанке». По оценкам Дениса Голубева, это решение очень хорошо поддержит региональный строительный рынок.

Абсолют Банк одним из первых запустил новую программу «Ипотека с господдержкой 2020», снизив для заемщиков ставку с 6,5 до 6,25% годовых на покупку квартиры в новостройке.

— Мы ожидаем, что новая госпрограмма станет мощным драйвером для рынка первички. Госпрограмма в 2015 и 2016 годах показала, что доля сделок на первичном рынке в Новосибирской области способна увеличиться до 50%. И это при том, что ставка тогда была существенно выше, — вспоминает Александр Ким. — С другой стороны, есть и сдерживающие факторы: снижение доходов, страх перед экономической нестабильностью, высокая закредитованность населения. Тем не менее мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы после прекращения режима самоизоляции доля сделок с новостройками в рамках госпрограммы увеличится до 15-20% от общего числа. На рынок даже вернутся инвестиционные сделки с недвижимостью. Другое дело, что пока госпрограмма не планируется на длительный срок — только до 1 ноября этого года. Так что, если есть потребность в улучшении жилищных условий и накоплен минимальный первоначальный взнос, откладывать покупку квартиры в новостройке по госпрограмме в долгий ящик не стоит.

Если учесть, что в Новосибирске средняя сумма кредита в начале 2020 года не превышает 2,5 млн рублей, то с лимитом в 3 млн рублей, по его мнению, найти подходящий вариант будет нетрудно.

Ипотечная корономика

Кризисная ситуация всегда отличается не только ростом интереса к ипотеке, но и обострением проблемы неплатежей. Даже ответственные заемщики не застрахованы от потери работы. В нынешней ситуации, когда многие отрасли целиком отправлены на карантин, а потребители находятся в самоизоляции, то есть не генерируют движение денег в экономике, вопрос со своевременностью внесения платежей по кредитам еще больше обостряется. Впрочем, опрошенные InfoPro54 банки заверяют, что готовы идти навстречу клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию.

Александра Галактионова рассказала, что с 1 апреля в банке «Открытие» начала действовать собственная программа поддержки частных клиентов, разработанная для оперативной помощи заемщикам, попавшим в тяжелую ситуацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Застройщикам дали три большие «плюшки»

— Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул в связи с коронавирусом, который регламентирует порядок оказания помощи заемщикам. Мы решили помочь клиентам заранее, до утверждения закона и вступления его в силу. Если какие-то положения документа будут не совпадать с программой банка, «Открытие» учтет это и внесет изменения, — поясняет банкир. — Наша программа поддержки клиентов розничного бизнеса предполагает предоставление на срок до 3 месяцев полного освобождения от уплаты ежемесячного платежа по ипотечному или потребительскому кредиту.

Кроме того, в банке «Открытие» продолжает действовать программа ипотечных каникул для поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. По ипотечным кредитам клиенты, отвечающие требованиям действующего закона об ипотечных каникулах, могут по-прежнему подавать в банк обращения в установленном порядке. Срок рассмотрения заявлений установлен действующим законодательством и составляет 5 рабочих дней. После рассмотрения заявок банк согласует с клиентом новый график платежей и новые условия по погашению кредита. В течение срока кредитных каникул банком не взимаются штрафы и пени, а срок кредита продляется на срок, равный сроку каникул. Проценты по кредиту в конечном итоге будут уплачены банку.

Для оформления каникул заемщику необходимо будет предоставить в банк документы, подтверждающие необходимость оформления каникул:

  • Больничный лист, согласно которому заемщик провел 10 и более дней без возможности продолжать работу.
  • Документальное подтверждение падения дохода на 30% и более (справка о доходах за текущий и предыдущий год).
  • Паспорт и заявление на предоставление каникул.

В Сбербанке также сообщили, что разработали несколько программ поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Вся детальная информация представлена на официальном сайте банка.

Станислав Могильников ВТБ— Считая социальную ответственность важнейшим принципом работы, ВТБ одним из первых разработал комплекс мер по поддержке розничных клиентов, пострадавших в нынешней ситуации, и приступил к работе по программе ипотечных каникул, — комментирует Станислав Могильников.

По его словам, кредитные каникулы в рамках федерального закона №106 предоставляются заемщикам, доход которых снизился на 30% и более, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, по различным причинам. Снижение доходов подтверждается справкой 2-НДФЛ, справкой о регистрации на бирже труда, если вы потеряли работу, листком нетрудоспособности на срок не менее 1 месяца. Для ипотеки максимальная сумма займа в Новосибирской области в рамках ФЗ-106 составляет 2 млн рублей, срок — до 6 месяцев. У заемщика не должно быть уже действующих ипотечных каникул.

В дополнение к законодательным мерам поддержки ВТБ запустил собственную программу кредитных каникул. Она также действует для клиентов, чей среднемесячный доход снизился на 30%, по сравнению с 2019 годом. При этом максимальная сумма первоначального кредита выше. По ипотеке для жителей Новосибирской области она составляет 3 млн рублей, прием заявок стартует в ближайшее время. Воспользоваться программой смогут клиенты без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. Каникулы предоставляются на 3 месяца.

— Заявки на получение отсрочек подаются через наш сайт, чат-бот или контакт-центр, визиты в банк не потребуются. Каникулы оформляются по факту заявки с обязательством клиента предоставить подтверждающие документы в установленный срок, также дистанционно. После окончания каникул размер ежемесячного платежа не увеличится, изменится только срок кредитования, — подчеркивает Могильников.

В Альфа-Банке заявляют о готовности предоставлять заемщикам ипотечные каникулы на срок не более 6 месяцев. Андрей Фишер перечисляет, в каких случаях клиент может на это рассчитывать.

  1. Потеряли работу.
  2. Получили инвалидность 1 или 2 группы.
  3. Были нетрудоспособны более 2 месяцев подряд.
  4. Увеличилось количество лиц, находящихся на иждивении.
  5. Снизился совокупный среднемесячный доход (всех заемщиков по кредитному договору) за последние 2 месяца более чем 30%.

В качестве мер поддержки банк готов предложить заемщику:

  • не вносить платежи в полном объеме в течение от 1 до 6 месяцев;
  • определить и вносить комфортный платеж в течение срока от 1 до 6 месяцев.

При любом из выбранных вариантов платежи/разница в платежах переносятся на конец срока действия действующего графика, срок увеличивается на срок ипотечных каникул.

При этом в течении ипотечных каникул банк обязуется:

  • НЕ предъявлять требование о досрочном исполнении обязательств;
  • НЕ обращать взыскание на предмет ипотеки;
  • НЕ передавать в БКИ информацию об отсутствии платежей в течение ЛП (кроме случаев нарушения сроков уплаты платежей во время ЛП, когда по Вашему требованию платеж был уменьшен).

— Для большинства семей возможность отложить срок оплаты по ипотеке сейчас — жизненная необходимость. Мы предоставляем каникулы физическим лицам по ипотечным займам как на общих основаниях, так и для тех, кто пострадал от распространения коронавируса. Банк рассматривает обращения заемщиков, предлагая различные программы реструктуризации, удлинение сроков кредита, чтобы снизить финансовую нагрузку, — говорит и Денис Голубев.

Отсрочка по ипотеке может быть предоставлена на срок до 6 месяцев, по выбору клиента. Кроме того, ПСБ увеличил срок подачи документов для клиентов-физических лиц, у которых наступил или наступает срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса при продлении договоров страхования (личное/имущественное/титульное) для всех программ ипотечного кредитования. По кредитам, у которых срок пролонгации выпадает на апрель, май и июнь 2020 года, срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса, продлен до 1 июля.

— Чтобы получить ипотечные каникулы по закону 106-ФЗ, заемщику нужно предоставить документы, подтверждающие снижение дохода за предшествующий месяц до даты подачи заявки. Это могут быть выписка из Пенсионного фонда РФ, справки 2НДФЛ за 2019 и 2020 годы, справка от службы занятости о регистрации заемщика в качестве безработного, а также больничный лист, выданный на срок не менее 1 месяца. Подтвердить ухудшение финансового положения необходимо документально, в срок до 90 дней с момента подачи заявления, предоставив в банк оригиналы документов. Банки заинтересованы в том, чтобы клиенты не испытывали проблем с обслуживанием кредита, поэтому кроме кредитных каникул по 106-ФЗ в ведущих ипотечных банках действуют собственные программы реструктуризации, — поясняет Александр Ким. — В Абсолют Банке тоже есть такая. Клиент может получить отсрочку по кредиту от 3 до 6 месяцев, если он пострадал из-за ситуации, вызванной пандемией: заболел, утратил трудоспособность, потерял работу или доход из-за сокращения/приостановления деятельности предприятия или у него есть иные обстоятельства, не позволяющие выплачивать кредит по обычному графику погашения.

После коронавируса

Президент ГК Sky Group Владимир Литвинов не исключает, что летом спрос на жилую недвижимость в регионе может измениться.

— Зарубежный отдых в этом году сибирякам не светит из-за карантина, который введен во многих странах, а также ограничения выезда за рубеж. Не исключено, что эти деньги пойдут на рынок недвижимости. Сейчас мы очень внимательно следим за ситуацией, анализируем ее. Возможно, придется в очередной раз менять структуру и технологию продаж, — поясняет Литвинов.

Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации с ипотекой, в том числе из-за ужесточения требований к заемщикам по долговой нагрузке летом 2020 года, Александр Ким не исключает, что сложности с получением жилищных кредитов могут возникнуть в том случае, если долговая нагрузка у заемщика превышает 50% его ежемесячного дохода.

— Едва ли это условие кардинально повлияет на рынок ипотеки, поскольку большинство банков и так отказывает поддержку чрезмерно закредитованным клиентам. По нашей статистике, средний платеж по ипотеке в начале 2020 года не превышал 30% от среднего ежемесячного дохода сибирского заемщика, — рассуждает эксперт. — Чтобы оптимизировать финансовую нагрузку, сибиряки в последние 2-3 года берут ипотеку на более длительные сроки, например, не на 10-15 лет, а на 20-25. Так, в 2019 году, по сравнению с 2018-м, в Новосибирской области средний срок ипотечного кредита увеличился с 16 до 20 лет.

При этом банкир отмечает, что если у заемщика накоплен первоначальный взнос в размере более 20% от стоимости квартиры и есть реальная потребность улучшить жилищные условия, то выжидать не стоит: хорошее жилье в цене не падает. По его словам, на вторичном рынке в Новосибирске цены с начала года практически не изменились. На первичном рынке за март прирост цен с начала года составил около 3%.

— Отмечу, что количество квартир, выставленных на продажу, за последние 3 года уменьшилось почти в 2 раза. Поэтому при запуске госпрограммы кредитования новостроек под 6,5% годовых может возникнуть дефицит и, соответственно, очередной подъем цен на 10-15%, — не исключает эксперт. — Я бы порекомендовал особенно тщательно подходить к оценке своих собственных финансовых возможностей и перспектив. Оптимально, когда размер ежемесячного платежа не превышает 30% от ежемесячного дохода. Поэтому я рекомендую выбирать ипотеку на максимально возможный срок — допустим, не на 10 лет, а на 15, а то и 20. В этом случае сумма ежемесячного платежа будет меньше. Идеально, когда, несмотря на ипотеку, у заемщика есть финансовая «подушка безопасности», которой хватит на срок от 3 до 6 месяцев. Ситуация с эпидемией убедительно показала, что в жизни бывают разные форс-мажоры, и их возможность лучше заранее учитывать.

Банкир заявляет: вряд ли после самоизоляции появятся отрасли, которые банки внесут в «черный список».

— У каждого банка своя риск-политика. Хотя прямых отраслевых ограничений не будет. Но в нашем случае это не является стоп-фактором. Мы давно оцениваем заемщиков по комплексу показателей, а не по одному-двум. Банки, в первую очередь, смотрят на платежеспособность заемщика и его кредитную историю. Другое дело, что гражданам с «серой» заработной платой получить ипотеку будет еще сложнее, — прогнозирует Александр Ким.

Точка зрения

«Мы не наблюдаем большого спроса на отсрочку ипотечных платежей»

Андрей Третьяков, директор дивизиона «Сибирь» Банка «УБРиР» (ПАО):

— С начала 2020 года мы наблюдали рост спроса на ипотечные кредиты со стороны клиентов банка в Сибири. Это можно назвать следствием процентной политики банка — ипотечные ставки, которые предлагал УБРиР, были одними из самых выгодных на рынке. Кроме того, сработал эффект отложенного спроса — все клиенты, задумывающиеся о приобретении жилплощади, сделали это в первые месяцы 2020 года — пока начинающаяся пандемия коронавируса а также падение рубля не смогли оказать большого влияния на рынок.

К сожалению, мы не можем оценить, для каких именно целей наши клиенты покупают жилье — личных или инвестиционных. Можно лишь предположить, что с учетом падения рубля и грядущих нововведений в плане нового налога на доход с депозитов и инвестиционных счетов некоторые клиенты могли решиться инвестировать в более консервативные направления: недвижимость и драгметаллы.

В настоящее время мы рассматриваем возможность снижения ипотечных ставок. Действительно, накануне Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% — и это может послужить поводом для пересмотра ипотечных ставок. Однако на конечное предложение банка влияет не только ключевая ставка, но и состояние рынка в целом. Мы внимательно следим за тенденциями и оперативно реагируем на все изменения. Сейчас готовим запуск программы ипотечного кредитования с господдержкой под 6,5% годовых.

Для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации в связи с кризисом, эпидемией коронавируса, УБРиР предоставляет кредитные каникулы в соответствии с федеральным законом 106-ФЗ по кредитным договорам, в том числе по ипотеке, на сроки, указанные в законе (до 6 месяцев). В законе также указано ограничение по сумме кредита: кредитные каникулы предоставляются физическим лицам, если сумма не превышает 4,5 млн рублей по ипотеке в Москве, 3 млн — в Московской области, Санкт-Петербурге и ДФО, в остальных регионах страны — до 2 млн рублей.

Стоит отметить, что в рамках кредитных каникул мы не наблюдаем большого спроса на отсрочку ипотечных платежей, в сравнении с потребительскими кредитами. Это можно объяснить тем, что клиенты, как правило, более взвешенно подходят к оформлению жилищного займа и более склонны просчитывать все возможные риски.

Кроме того, в банке действует программа ипотечных каникул, в соответствие с принятым и действующим ранее 76-ФЗ от 1.05.2019г.

Фото базовое — pixabay.com, автор- rezendeluan, фото экспертов предоставлены пресс-службами банков

397

Популярное с сайта

Сибирские ученые создают универсальное химическое топливо

28/04/2020, 17:41
Оно может подпитывать не только дроны, но и ноутбуки, автономные котельные, электромобили, электростанции и даже космические корабли.

Платежи за тепло и электроэнергию падают по нарастающей

28/04/2020, 17:38
По всем категориям потребителей. Более дисциплинировано пока себя ведет население, которое вносит платежи сразу на счет ресурсоснабжающих организаций.

В бизнес-инкубатор Академпарка приглашены 11 новых проектов

28/04/2020, 17:31
23 апреля состоялись финальные защиты бизнес-ускорителя А:СТАРТ.

Актуальный разговор

Логистическая удаленность от Москвы — тоже вариация везения!

Все материалы
Новости

Ослабление карантина может начаться с 12 мая

29/04/2020, 10:33

Новосибирцы возвращаются в деревню

29/04/2020, 08:51

Количество новостроек в Новосибирской области с использование эскроу-счетов растет

28/04/2020, 19:06

В Академгородке создают защищенное IT-кольцо

28/04/2020, 19:01

Бизнесменов пригласили дать оценку последствий пандемии коронавируса для компаний

28/04/2020, 18:45

Сибирские ученые создают универсальное химическое топливо

28/04/2020, 17:41

Платежи за тепло и электроэнергию падают по нарастающей

28/04/2020, 17:38

В бизнес-инкубатор Академпарка приглашены 11 новых проектов

28/04/2020, 17:31

«Спектрум-Холдинг» займется стройконтролем в Толмачёво

28/04/2020, 16:49

Rubetek и Tion выпустили умный бризер

28/04/2020, 16:06

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В регионе протестировано почти 3,9 тыс сотрудников медицинских организаций

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска