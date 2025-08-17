Новосибирцам рассказали о двух способах прикрепления к поликлинике

Новосибирцы могут прикрепиться к поликлинике двумя способами: просто придя в медучреждения со всеми необходимыми документами, или же через сервис «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Если пациент выбирает второй вариант, то ему нужно заполнить заявление и выбрать поликлинику для прикрепления. Все нужные данные, например, данные паспорта и номер полиса ОМС, подтянутся автоматически. Оформление документов займет шесть рабочих дней. Чтобы прикрепиться к медицинской организации за пределами региона проживания, нужно выполнить те же действия.
— Действующее законодательство об охране здоровья не предусматривает отказа в прикреплении пациента по таким причинам, как загруженность врачей или дефицит медицинского персонала и так далее. Однако на практике такое случается. Чтобы узнать причину отказа, необходимо обратиться в поликлинику, — говорится в сообщении «Ведомостей» Заксобрания Новосибирской области.
Решение о прикреплении принимается в течение двух дней.
Если раньше человек обслуживался в другой поликлинике, Территориальный фонд ОМС Новосибирской области сообщит ему о смене учреждения. В противном случае придёт звонок на указанный номер телефона.
Сменить поликлинику можно только раз в год, кроме случаев переезда.
Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав Новосибирска объяснил ситуацию с узкими специалистами. Количество специалистов узкого профиля зависит от числа прикрепленных к медучреждению людей.
