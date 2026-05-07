В Новосибирске осталось не так много локаций для точечной застройки

— На мой взгляд, необходимо проанализировать территорию города Новосибирска, чтобы понять, где находятся немногие оставшиеся локации, несущие риски так называемой точечной застройки. Для этого нужна серьезная аналитическая работа. В сегодняшней ситуации, когда проработка градостроительных задач требует серьезных дополнительных сил, сокращение штатных единиц департамента строительства мэрии (включая подразделение по развитию КРТ в рамках общей оптимизации структур) не может не отразиться на качестве работы по выявлению территорий для потенциального строительства.

Кроме того, считаю необходимым разобраться с термином «точечная застройка», возникшим в период, когда здания возводили внутри жилых кварталов вместо детских и спортивных площадок, без обеспечения социальной инфраструктурой и парковками. Сегодня в Новосибирске именно механизм КРТ исключает такую возможность вне зависимости от площади участка.

Грубые ограничения «крупной сеткой» негативно скажутся на строительном секторе и облике города. В условиях дефицита бюджетных средств стоит подумать, как привлечь к аналитической работе строительное сообщество и ассоциацию развития девелопмента. У нас не такой уж большой город: все неосвоенные участки лежат на вторичном рынке, и застройщики их хорошо знают, понимая все нюансы.