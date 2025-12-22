Рекламодателям

Треть новосибирских застройщиков столкнётся с проблемами при отмене моратория

  • 22/12/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Треть новосибирских застройщиков столкнутся с проблемами при отмене моратория
Спрос на первичном рынке региона перераспределится

На итоговой конференции Президент РФ Владимир Путин обозначил, что мораторий на выплату неустоек за задержку застройщиками сдачи объектов не будет продлен в 2026 году.

— К сожалению, это может стать проблемой примерно для 30% застройщиков Новосибирской области, — констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

При этом он подчеркнул, что объекты компаний, которые сдают много и вовремя, будут в приоритете у покупателей при выборе квартиры в строящихся домах.

По данным ЕРЗ.РФ, в ТОП-200 российских строительных компаний по объему ввода в 2025 году входят 14 застройщиков, работающих в Новосибирской области. Среди них «Брусника», ГК «Союз», ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ», ГК «АСТОН» и ГК «Поляков».

Напомним, по итогам за 11 месяцев 2025 года около 25% проектов в Новосибирской области сдавались с задержкой.

По информации Николаева, с учетом малоэтажных домов в Новосибирской агломерации больше 30 жилых долгостроев. Кроме того, 5 огромных 18-этажных домов от Министерства обороны. Самые знаковые долгострои находятся в центре: Сибирская, 30а, два корпуса, Кропоткина, 104 а, Урицкого, 19.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы снова смогут подавать иски к застройщикам, просрочившим сдачу домов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

2 299

0
0

