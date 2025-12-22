Треть новосибирских застройщиков столкнётся с проблемами при отмене моратория

На итоговой конференции Президент РФ Владимир Путин обозначил, что мораторий на выплату неустоек за задержку застройщиками сдачи объектов не будет продлен в 2026 году.

— К сожалению, это может стать проблемой примерно для 30% застройщиков Новосибирской области, — констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

При этом он подчеркнул, что объекты компаний, которые сдают много и вовремя, будут в приоритете у покупателей при выборе квартиры в строящихся домах.

По данным ЕРЗ.РФ, в ТОП-200 российских строительных компаний по объему ввода в 2025 году входят 14 застройщиков, работающих в Новосибирской области. Среди них «Брусника», ГК «Союз», ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ», ГК «АСТОН» и ГК «Поляков».

Напомним, по итогам за 11 месяцев 2025 года около 25% проектов в Новосибирской области сдавались с задержкой.

По информации Николаева, с учетом малоэтажных домов в Новосибирской агломерации больше 30 жилых долгостроев. Кроме того, 5 огромных 18-этажных домов от Министерства обороны. Самые знаковые долгострои находятся в центре: Сибирская, 30а, два корпуса, Кропоткина, 104 а, Урицкого, 19.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы снова смогут подавать иски к застройщикам, просрочившим сдачу домов.