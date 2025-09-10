True Tech Champ: всероссийский чемпионат по программированию стартовал этой осенью

Цифровая экосистема МТС сообщила о запуске федерального чемпионата True Tech Champ-2025, посвященного алгоритмическому и робототехническому программированию. Принять участие могут школьники, студенты и профессиональные ИТ-специалисты. Грандиозный финал запланирован на 21 ноября в московском МТС Live Холл и пройдет в формате гибридного реалити-шоу с захватывающими сражениями роботов.

True Tech Champ разделен на два независимых направления: алгоритмическое и робототехническое программирование. Направление алгоритмического программирования ориентировано на любителей традиционных ИТ-олимпиад, где каждый участник соревнуется за личный успех. Второе направление, посвященное программированию роботов, предназначено для разработчиков, использующих языки С++, Go, Python, JS, Java, C#.

Суперфинал будет представлен в формате аниме-сериала. Главными действующими лицами станут не только участники и их роботы, но и гости мероприятия, а также зрители онлайн-трансляции.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция в интерактивном формате, включающая динамичные стримы, создающие эффект присутствия, элементы дополненной реальности и специальную анимацию, отражающую события соревнований.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что новосибирские студенты активно участвуют в чемпионатах по программированию каждый год.

— Мы рады видеть, что в регионе растет новое поколение ИТ-специалистов, которые уже сейчас демонстрируют отличные результаты. Например, в прошлом году в True Tech Champ участвовали более 100 программистов из Новосибирской области, показав достойные результаты и достойно представив регион, — добавил он.

18+