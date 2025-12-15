В Новосибирске ищут подрядчика для содержания трамвайных путей города

МКП «Горэлектротранспорт» объявил торги по выбору подрядчика на оказание комплекса услуг по текущему содержанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту трамвайных путей в Новосибирске. Стартовая цена контракта — 84 млн рублей.

Объект оказания услуг являются трамвайные пути в Калининском, Дзержинском, Заельцовском, Октябрьском, Центральном, Кировском и Ленинском районах, закреплённые за МКП «ГЭТ» на праве оперативного управления протяженностью 146,28 км о.п. 63,8 км находятся на правом берегу, 82,4 км — на левом.

— Победитель должен обеспечить немедленное выполнение аварийных работ в круглосуточном режиме. При этом компания должна оказывать услуги, связанные с остановкой маршрутного движения трамваев только в ночное время. В случае необходимости оказания услуг с остановкой движения в другое время, подрядчик должен будет компенсировать «ГЭТ» недополученный доход от перевозки пассажиров, —говорится в документации.

В зимнее время подрядчик должен производить услуги по очистке трамвайных путей, стрелочных переводов и спецчастей от снега, в том числе слежавшегося, в круглосуточном режиме.

Срок исполнения контракта: с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года.

В предыдущий раз тендер проводился в 2023 году. Подрядчик выбирался сразу на три года: 2023-2026. Стартовая цена контракта составляла 279,5 млн рублей. На торги заявились две компании. В результате цена была снижена до 267,3 млн рублей.

Ранее торги также проводились на три года.

Стоит отметить, что на годовой итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал перспективы развития трамваев в городе.

— Город пока своими силами будет стараться продолжать ремонтировать трамвайные линии, чтобы повысить их пропускную способность. Сначала нам надо привести в порядок то, что имеем. Следующим шагом будет развитие сети, — подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2023 году отмечалось, что в Новосибирске 44%или 60 км трамвайных путей города нуждаются в капитальном ремонте. На тот момент в городе в год ремонтировалось около 3 км путей.

В начале 2025 года в муниципалитете сообщили, что в столице Сибири ежегодно проводится ремонт контактной сети, не менее чем на 10 километрах, а в планах на 2025 год ремонт отдельных участков общей протяженностью 12 километров.

Ранее редакция сообщала о том, что трамвай через Хилокскую хотят запустить в мэрии Новосибирска. Трамвайные пути планируют проложить от Ленинского района до Толмачевского сельсовета.