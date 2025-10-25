Внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирска оценили в 275 млн

В Новосибирске повторно ищут подрядчика на выполнение работ по созданию (развитию) и внедрению элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Новосибирской агломерации, который предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории города Новосибирска, с приобретением и установкой оборудования, а также доступа к предустановленному программному обеспечению для функционирования информационных систем. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит обследовать светофорные объекты в городе, чтобы определить возможность удаленного управления ими. На основании результатов обследования разрабатывается комплект документации на модернизацию светофоров, а также интегрировать периферийное оборудование в интеллектуальную транспортную систему Новосибирской агломерации. Настройку координированного управления на дорожных контроллерах выполнить на улицах: ул. Ватутина, ул. Сибиряков Гвардейцев и ул. Петухова.

Также в перечень работ входит защита информации муниципального уровня ИТС – Новосибирский городской округ (поставка оборудования, установка и настройка средств защиты информации, корректировка и дополнение модели угроз и нарушений безопасности информации, проведение испытания подсистем и т.д.)

Работы будут осуществляется в два этапа. На первом этапе (до 1 июля 2027 года) модернизируют 61 светофор и установят 4 детектора транспорта на ранее интегрированные светофорные объекты (на ул. Ватутина, ул. Петухова, ул. Троллейной, ул. Советской, а также Бердском шоссе и др.). На втором этапе (до 1 октября 2027 года) — 59 светофорных объектов (пр. Академика Лаврентьева, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Кедровая, ул. Тюленина и др.).

Начальная цена контракта — 275,1 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка найти подрядчика. Первый тендер был объявлен в августе текущего года. Однако определение поставщика было отменено.

В Новосибирской области ИТС начали внедрять в 2022 году. В регионе созданы центры обработки данных и пункт управления. Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации оценивалась в 5,3 млрд рублей (в ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планировалось направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе.

В апреле 2025 года министр транспорта Анатолий Костылевский говорил, что по итогам первого этапа, завершающегося в текущем году, 20% всех светофоров должны быть интегрированы в ИТС и функционировать в автоматическом режиме. На 2026 год планируется подключить к системе уже 40% светофоров.

По данным на апрель текущего года, ситуацию на дорогах контролировали 139 детекторов, которые используют искусственный интеллект для распознавания ДТП и нестандартных ситуаций, оценки интенсивности движения и подсчета количества транспортных средств. До конца года планировалось установить еще 197 таких детекторов. К концу 2026 года в Новосибирске будет функционировать 520 детекторов: 263 на правом берегу и 257 на левом.

