ЦБ объяснил ускорение роста цен на услуги в Новосибирске

В феврале жители региона столкнулись с существенным ростом цен на некоторые услуги, как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России. При этом годовая инфляция в Новосибирской области снижается уже восьмой месяц подряд.

Рост цен обусловлен повышенным интересом потребителей. В феврале стоимость туров в Египет, Турцию и Беларусь возросла, поскольку жители региона активно приобретали путевки. Увеличение числа отдыхающих в местных санаториях и домах отдыха позволило руководству этих учреждений не только учесть возросшие коммунальные расходы и затраты на обслуживание номерного фонда, но и повысить цены.

За прошедший год услуги в области международного туризма подорожали на 24,98%. В сфере санаторно-курортного лечения цены увеличились на 11,40%.

Медицинские услуги также стали дороже — в основном из‑за роста расходов на заработную плату, оборудование и расходные материалы. В течение года стоимость медицинских услуг возросла на 14,54%.

Согласно информации Сибирского главного управления Банка России, в Новосибирской области уровень годовой инфляции в феврале уменьшился до 5,8%, что оказалось ниже, чем по всей стране (5,9%). В ведомстве отметили, что общий рост цен был менее значительным по сравнению с январем, когда на ситуацию сильно повлияли временные факторы: увеличение налога на добавленную стоимость и акцизов.

Как отмечают в ЦБ, годовая инфляция в целом по России в феврале также замедлилась, составив, по данным Росстата, 5,9%. Влияние разовых январских факторов практически сошло на нет. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2026 году инфляция снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%.

В феврале продовольственные товары дорожали медленнее непродовольственных. Огурцы, помидоры и зелень выросли в цене из-за затрат на теплицы. Молочная продукция подешевела, а продавцы стимулировали спрос акциями.

Согласно данным Росстата, которые приводит Банк России, рост затрат птицефабрик на упаковку, обновление и содержание поголовья, а также расходы поставщиков на логистику продолжили повышаться. Компании переносили растущие издержки в стоимость продукции. При этом с марта по июль 2025 года цены на яйца снижались, и в результате за 12 месяцев они подешевели на 12,18%.

Цены на огурцы, помидоры, морковь, свёклу и капусту увеличились. Производители в теплицах и овощехранилищах тратили больше на электроэнергию, отопление и транспортировку. Тем не менее, в годовом выражении рост цен на овощи был незначительным.

В числе других категорий, которые показали увеличение, — рыбопродукты. Переработчики и поставщики компенсировали возросшие затраты на сырье, оборудование и оплату труда. По сравнению с февралем прошлого года, цены на рыбу и продукты ее переработки выросли на 7,32%.

За последний год цены на чай, кофе и какао увеличились наиболее значительно — на 19%. В числе лидеров также оказались хлеб и хлебобулочные изделия (рост 9,86%) и мясопродукты (прирост 8%).

Цены на масла и жиры снизились на 7,8% за год, а сахар дешевеет уже пятый месяц подряд. Увеличение урожая сахарной свеклы и рост производственных мощностей в 2025 году способствовали созданию значительных запасов. За последний год цены на сахар упали на 6,86%.

— За месяц среди непродовольственных товаров заметно выросли цены на телевизоры, некоторую мобильную и бытовую технику. Магазины переносили в цены дополнительные издержки на закупку товаров и их доставку, а также январское повышение НДС. При этом в прошлом году из-за укрепления рубля техника в отдельные месяцы дешевела. Если сравнивать цены с февралем прошлого года, то они примерно на том же уровне, а по отдельным позициям даже ниже, — прокомментировал ситуацию начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

За последний год в категории непродовольственных товаров произошло значительное изменение цен. Так, трикотаж подорожал на 9,2%, моторное топливо — на 9,73%, одежда и белье — на 10,6%, а мебель — на 7,6%. В то же время инструменты и оборудование стали дешевле на 4,7%, а меховые изделия — на 2,9%.

