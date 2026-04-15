В Новосибирске смонтировали и пока ненадолго включили неоновую вывеску «Весна»

Автор: Мария Гарифуллина

Много лет одна из знаковых городских вывесок эпохи советского неона не работала

В Новосибирске завершилась работа по восстановлению советской неоновой вывески «Весна», которая расположена на стене дома на пересечении улиц Советской и Гоголя. Пробное включение состоялось вечером 14 апреля.

Вывеска «Весна», как и все советские неоновые вывески в городе, не горела много лет. Старую конструкцию сняли со стены дома в 2024 году. Её восстановлением занимались энтузиасты. В марте текущего года на стене дома была смонтирована отреставрированная основа вывески. В апреле, когда на улице потеплело, на вывеску прикрепили неоновые трубки. Фотографии и видеокадры, которые показывают, как выглядит вновь зажжённая «Весна», инициатор её реставрации опубликовал в своём Telegram-канале.

— Часто меня спрашивают, зачем я это делаю, зачем мне это всё? Я отвечаю: потому что это очень красиво, — говорит директор рекламно-производственной компании «Визуальность» Любим Любаев.

Повторим, включение вывески было пробным. Оно было необходимо, чтобы проверить работу всех элементов. В ближайшие дни вывеска светиться не будет. Официальное открытие и первое включение подсветки «Весны» состоится вечером 19 апреля.

Ранее редакция рассказывала о судьбе другой неоновой вывески, которую называют самой большой в Новосибирске.

Фото из Telegram-канала «Визуальность»

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Снегоуборочная техника повредила забор школы в Новосибирске

Пострадавшие от наводнения в Дагестане смогут воспользоваться кредитными каникулами от «ВебЗайма»

Они могут оформить кредитные каникулы, во время которых на займы не будут начисляться проценты и штрафы.
Чтобы воспользоваться программой, достаточно отправить заявку:
на сайте https://web-zaim.ru/;
по электронной почте info@web-zaim.ru;
по телефону 8 800 700 87 06 (звонок бесплатный).
Все заявления рассматриваются в приоритетном порядке.

«Мы понимаем, что сейчас у людей другие задачи — восстановить жилье, помочь близким, решить бытовые вопросы. В такой ситуации важно снизить финансовую нагрузку. Поэтому мы приняли решение предоставить нашим клиентам паузу по платежам. Компания работает стабильно, и мы готовы поддержать наших клиентов в этот непростой период», — заметил заместитель генерального директора ООО МКК «Академическая» Илья Степанов.

Кибермошенники за год похитили у новосибирцев 2,5 млрд рублей

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали более двух тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Это на тысячу меньше по сравнению с прошлым годом. Однако доля дистанционных хищений увеличилась с 70% до 85%. Об этом сообщили представители МВД, прокуратуры и Банка России на пресс-конференции.

Михаил Слабухо, начальник управления по борьбе с IT-преступлениями регионального ГУ МВД, отметил, что ситуация остаётся непростой.

Смотрите ток-шоу: эксперт НГПУ рассказала, как готовиться Всероссийской олимпиаде по немецкому

Продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по иностранным языкам. Как подготовиться к олимпиаде так, чтобы шансы на победу стали максимальными? Старший преподаватель кафедры романо-германских языков НГПУ Елена Налобина, которая не один год готовит школьников к олимпиадам высокого уровня, дает советы о том, как наиболее грамотно выстроить подготовку к финалу.

По ее словам, подготовка к финалу должна быть комплексной и охватывать все пять разделов: чтение, аудирование, лексику, грамматику, страноведение, письмо, а также устный тур.

В центре Новосибирска начали тестировать пылеподавляющие составы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске уже две недели идет весенняя уборка. К 20 апреля должен быть завершен ее первый этап. В мэрии города сообщают, что вместе с классической уборкой, когда грязь нужно вывезти или смыть, используются новые подходы по пылеподавлению.

В Центральном районе Новосибирска стартовал пилотный проект по использованию специальных пылеподавляющих составов. Ими поливают проезжую часть дорог и тротуары. Опыт планируют тиражировать.

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

Маленькому Матвею с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

До полутора лет Матвей Безлюдный нормально развивался: вовремя научился держать голову, переворачиваться, ходить, начал произносить первые слова. Но затем Матвея будто подменили. Сын перестал есть обычную для него еду, отзываться на свое имя, смотреть в глаза, понимать обращенную речь. Со временем появились истерики, Матвей начал бить себя по голове.

— Как только я заметила изменения, мы стали ходить к специалистам – в центр развития, к неврологам, эпилептологам. Врач областной больницы диагностировал расстройство аутистического спектра. Мы обратились за помощью в новосибирский медцентр, и результаты нас очень радуют. Благодаря АВА-терапии сын начал понимать речь, повторять звуки и слоги за взрослыми, осваивать альтернативную коммуникацию с помощью специальных карточек, — рассказывает мама Матвея Алина Безлюдная.

