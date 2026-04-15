В Новосибирске смонтировали и пока ненадолго включили неоновую вывеску «Весна»

В Новосибирске завершилась работа по восстановлению советской неоновой вывески «Весна», которая расположена на стене дома на пересечении улиц Советской и Гоголя. Пробное включение состоялось вечером 14 апреля.

Вывеска «Весна», как и все советские неоновые вывески в городе, не горела много лет. Старую конструкцию сняли со стены дома в 2024 году. Её восстановлением занимались энтузиасты. В марте текущего года на стене дома была смонтирована отреставрированная основа вывески. В апреле, когда на улице потеплело, на вывеску прикрепили неоновые трубки. Фотографии и видеокадры, которые показывают, как выглядит вновь зажжённая «Весна», инициатор её реставрации опубликовал в своём Telegram-канале.

— Часто меня спрашивают, зачем я это делаю, зачем мне это всё? Я отвечаю: потому что это очень красиво, — говорит директор рекламно-производственной компании «Визуальность» Любим Любаев.

Повторим, включение вывески было пробным. Оно было необходимо, чтобы проверить работу всех элементов. В ближайшие дни вывеска светиться не будет. Официальное открытие и первое включение подсветки «Весны» состоится вечером 19 апреля.

