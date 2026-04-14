Снегоуборочная техника повредила забор школы в Новосибирске

В Новосибирске продолжается весеннее таяние снега. Некоторые сугробы исчезли сами по себе, другие убрали коммунальные службы. Но в отдельных районах проведение таких работ привело к новым проблемам.

Например, при уборке снега у школы № 195 в Октябрьском районе города пострадал забор учебного заведения. Об этом сообщил местный житель, пожелавший остаться неизвестным.

Мэрия Новосибирска в соцсетях подтвердила, что школьный забор действительно сломан.

— Две секции школьного забора снесены во время очистки улиц от снега. Установлено, что очистку улиц снегоуборочной техникой в зимний период 2025–2026 г. проводило МКУ «Октябрьское, — отметили в администрации в ответ на запрос издания Оm1 Новосибирск.

Администрация школы готовит письмо о ремонте ограждения. Руководителю МБОУ СОШ № 195 поручено усилить контроль за состоянием учреждения и соблюдением правил благоустройства территории.

На момент написания статьи работы по восстановлению забора ещё не начались.

Стоит отметить, что минувшей зимой во время уборки снега в Октябрьском районе снесли деревья и кустарники, расположенные на газонах.

Ранее редакция сообщала о том, что поддоны заменили новосибирцам тротуар у больницы в Оби.