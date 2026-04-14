Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Снегоуборочная техника повредила забор школы в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ранее подрядчики снесли деревья и кустарники, высаженные на газонах

В Новосибирске продолжается весеннее таяние снега. Некоторые сугробы исчезли сами по себе, другие убрали коммунальные службы. Но в отдельных районах проведение таких работ привело к новым проблемам.

Например, при уборке снега у школы № 195 в Октябрьском районе города пострадал забор учебного заведения. Об этом сообщил местный житель, пожелавший остаться неизвестным.

Мэрия Новосибирска в соцсетях подтвердила, что школьный забор действительно сломан.

— Две секции школьного забора снесены во время очистки улиц от снега. Установлено, что очистку улиц снегоуборочной техникой в зимний период 2025–2026 г. проводило МКУ «Октябрьское, — отметили в администрации в ответ на запрос издания Оm1 Новосибирск.

Администрация школы готовит письмо о ремонте ограждения. Руководителю МБОУ СОШ № 195 поручено усилить контроль за состоянием учреждения и соблюдением правил благоустройства территории.

На момент написания статьи работы по восстановлению забора ещё не начались.

Стоит отметить, что минувшей зимой во время уборки снега в Октябрьском районе снесли деревья и кустарники, расположенные на газонах.

Ранее редакция сообщала о том, что поддоны заменили новосибирцам тротуар у больницы в Оби.

Источник фото: Om1 Новосибирск / Автор — читатель Om1 Новосибирск.

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : школа уборка снега благоустройство

15
0
0
Предыдущая статья
Блогер из Новосибирска ремонтирует дом для младшего брата

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

Читать полностью

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Предложенные Министерством просвещения критерии оценки поведения школьников в целом отражают стремление образовательной системы перейти от исключительно академической оценки результатов обучения к более комплексному пониманию личности обучающегося и его включенности в образовательную среду, что соответствует современной тенденции гуманизации образования.

Такое мнение высказала доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической и специальной психологии НГПУ Юлия Перевозкина, комментируя предстоящее с 1 сентября включение 10 школ Новосибирска в проект по выставлению школьникам оценок за поведение.

Читать полностью

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Автор: Оксана Мочалова

За первую неделю приёмной кампании родители подали в первые классы Новосибирска 11 тысяч заявлений. Год назад на эту же дату было около 12 тысяч. Небольшое снижение в департаменте образования связывают с тем, что родители перестали торопиться и штурмовать портал «Госуслуги» в первую минуту 1 апреля.

При этом общий прогноз на новый учебный год остаётся прежним. По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахмедгареева, в школы Новосибирска пойдут около 20 тысяч первоклассников. Львиная доля из них — выпускники детских садов, но есть и дети, которые воспитывались в другом формате.

Читать полностью

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году Новосибирск должен получить как минимум три новых парка и набережную, сообщила на оперативном совещании мэрии 31 марта заместитель мэра, глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова. Все проекты уже начали реализовывать, и в этом году они должны быть завершены.

Согласно данным Антоновой, среди проектов, которые планируется завершить в 2026 году, значатся сквер на улице Демакова в Академгородке, завершение работ в парке Бугакова и открытие набережной на «Чемском берегу».

Читать полностью

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Автор: Юлия Данилова

В ходе обсуждения ситуации с уборкой снега и подготовкой к прохождению паводка на мартовской сессии горсовета депутаты обозначили проблемы, которые возникли у них на округах в самых разных районах города.

После наступления плюсовых температур для жителей частного сектора крайне актуальным стал вопрос расчистки улиц. Растаявший снег привел к тому, что по дорогам невозможно проехать, не только личному транспорту, но и спецмашинам. Депутат Андрей Шамалёв сообщил, что в Заельцовском районе мусор не вывозят из частного сектора уже почти две недели, так как из-за снежной каши на улицах застревает техника «Спецавтохозяйства».

Читать полностью

Стали известны причины ухода Сергея Эпова из мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На мартовской сессии вице-спикер горсовета Андрей Гудовский поднял вопрос о ситуации с уборкой снега в Октябрьском районе и поинтересовался кадровыми назначениями, которые произошли в районе.

— Ситуация в районе была и есть непростая. Считаю, что руководитель МКУ завалила работу. За тот небольшой срок, который она работала в должности, ничего положительного она не показала. Практически все депутаты, с кем я разговаривал, — из горсовета, регионального парламента, высказывали крайнее недовольство ее деятельностью. В минувшую пятницу депутаты выезжали на комиссию, которая была организована Законодательным собранием под руководством Ильенко (Валерий Ильенко, председатель транспортного комитета регионального парламента. — Ред.). Сегодня на сессии я узнаю, что ее убрали из МКУ, но при этом ставят заместителем главы администрации Октябрьского района. Это повышение или как? За хорошие результаты работы? — поинтересовался Гудовский у мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности