Новосибирский болельщик поднялся на Эльбрус с флагом ХК «Сибирь»

Автор: Юлия Данилова

Он пожелал команде побед и уверенности в себе

Житель Новосибирска Константин Нехорошков совершил восхождение на Эльбрус и развернул на вершине флаг хоккейного клуба «Сибирь». Подъём на высоту 5642 метра занял около 16 часов.

48-летний инструктор-проводник занимается туризмом с детства и уже несколько раз пытался покорить Эльбрус. По его словам, восхождение требует серьёзной подготовки и связано с высокими рисками для здоровья.

Во время экспедиции новосибирец помог нескольким туристам, столкнувшимся с признаками горной болезни. Одному из пострадавших он оставил кислородный баллон и сообщил о происшествии спасателям.

— На высоте особенно опасны нехватка кислорода, резкие перепады состояния и скрытые трещины на маршруте. Ежегодно на Эльбрусе гибнут люди, поэтому выходить на маршрут без подготовки и сопровождения нельзя, — рассказал он Горсайту.

На вершине альпинист записал видеообращение в поддержку ХК «Сибирь», пожелав команде побед и уверенности в себе.

В дальнейшем новосибирец планирует новые восхождения, а также рассматривает идею организовать подъём на Эльбрус вместе с болельщиками клуба.

Ранее редакция сообщала о том, что победительницей международного забега на Эльбрус стала жительница Новосибирска. 

Иллюстрация — скрин из видео Константина Нехорошкова, размещенного в телеграм-канале ХК «Сибирь».

Победительницей международного забега на Эльбрус стала жительница Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская спортсменка Елена Меньшикова стала победительницей международного забега на Эльбрус в 2026 году. 40-летняя сибирячка заняла первое место в скоростном восхождении после успешного прохождения квалификации «вертикальный километр».

Елена работает тренером в клубе «ЯБегу» и занимается лёгкой атлетикой с детства. После рождения двоих детей она на несколько лет сократила собственные тренировки, однако в 2017 году вернулась в большой спорт, начав готовить спортсменов к этапу Кубка России по скайраннингу.

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Автор: Юлия Данилова

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года.

— Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона 2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка, — сообщили в клубе.

Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Автор: Артем Рязанов

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

Кто уходит, кто остаётся: ХК «Сибирь» ждёт ротация 19 хоккеистов

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» закончил тяжёлый сезон и начал собирать команду на следующий чемпионат. На пресс-конференции генеральный директор Лев Крутохвостов и главный тренер Ярослав Люзенков рассказали о планах на межсезонье.

Сейчас клуб решает, что делать с 19 игроками, у которых заканчиваются договоры. Кто-то останется, кто-то уйдёт.

«Сибирь» проиграла «Металлургу» и вылетела из плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

1 апреля «Сибирь» из Новосибирска потерпела минимальное поражение от «Металлурга». Матч, проходивший на выезде, с самого начала был напряжённым.

В первой двадцатиминутке обе команды показали высокий уровень активности, но не смогли забить ни одного гола. Ситуация изменилась во втором периоде, когда хозяева льда сумели воспользоваться моментом и открыть счёт. Этот гол оказался единственным в игре.

