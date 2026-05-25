Новосибирский болельщик поднялся на Эльбрус с флагом ХК «Сибирь»

Житель Новосибирска Константин Нехорошков совершил восхождение на Эльбрус и развернул на вершине флаг хоккейного клуба «Сибирь». Подъём на высоту 5642 метра занял около 16 часов.

48-летний инструктор-проводник занимается туризмом с детства и уже несколько раз пытался покорить Эльбрус. По его словам, восхождение требует серьёзной подготовки и связано с высокими рисками для здоровья.

Во время экспедиции новосибирец помог нескольким туристам, столкнувшимся с признаками горной болезни. Одному из пострадавших он оставил кислородный баллон и сообщил о происшествии спасателям.

— На высоте особенно опасны нехватка кислорода, резкие перепады состояния и скрытые трещины на маршруте. Ежегодно на Эльбрусе гибнут люди, поэтому выходить на маршрут без подготовки и сопровождения нельзя, — рассказал он Горсайту.

На вершине альпинист записал видеообращение в поддержку ХК «Сибирь», пожелав команде побед и уверенности в себе.

В дальнейшем новосибирец планирует новые восхождения, а также рассматривает идею организовать подъём на Эльбрус вместе с болельщиками клуба.

