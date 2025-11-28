ВТБ: Рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар в 2026 году

Согласно сообщению первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова в интервью агентству «Интерфакс», банк прогнозирует ослабление российской валюты в начале 2026 года до отметки 90 рублей за один доллар США. Также кредитная организация ожидает турбулентный период для инфляции.

Пьянов подчеркнул, что первый квартал будет характеризоваться высокой степенью неопределенности из-за введения нового НДС и его влияния на ценообразование. По его мнению, инфляционные настроения, вероятно, усилятся в первой половине года.

По его словам, действия Центробанка в ответ на складывающуюся ситуацию пока остаются непредсказуемыми.