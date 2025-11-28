Рекламодателям

Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году

  • 28/11/2025, 12:45
Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году
Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 19 декабря 2025 года

Согласно заявлению первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова в интервью «Интерфаксу», в 2026 году среднее значение ключевой ставки достигнет 15%. Этот показатель, по его словам, включен в стратегический план развития банка и предполагает существенное уменьшение по сравнению с максимальным уровнем в 21%, наблюдавшемся в 2025 году.

Пьянов акцентировал внимание на том, что розничный бизнес банка «очень чувствителен» к изменениям в денежно-кредитной политике. Кроме того, он выразил сомнения относительно увеличения прогноза ЦБ по средней ставке – с диапазона 12-13% до 13-15%. Эксперт полагает, что Центробанку необходимо предоставить разъяснения относительно влияния роста НДС и тарифов ЖКХ, для того чтобы избежать неверной интерпретации экономических субъектов.

По словам Дмитрия Пьянова, заявления ЦБ относительно ключевой ставки часто носят неопределенный характер, допускающий корректировку в зависимости от поступающих данных. В сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допустил снижение ставки ниже 10% к концу 2026 года, однако, на октябрьском заседании прогноз был скорректирован в сторону повышения.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 19 декабря, а первое в 2026 году — состоится 13 февраля.

Фото: freepik.com/Автор: jcomp 

976

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ключевая ставка ВТБ


0
0

