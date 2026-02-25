Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Право&Порядок

200 тысяч и коньяк за услугу: замглавы Искитимского района пойдёт под суд за взятку

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ущерб от его действий составил более 9 миллионов рублей

Прокуратура Новосибирской области завершила расследование уголовного дела против заместителя главы Искитимского района. Его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, компания заключила с администрацией Искитимского района муниципальный контракт на ликвидацию свалки на территории Быстровского сельсовета Искитимского района. При этом по результатам выполнения работ не представила документы, подтверждающие вывоз отходов и их размещение на полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. В связи с этим в приемке выполненных работ и, соответственно, в оплате ей было отказано.

Заместитель главы предложил помочь представителю компании оплатить выполненные работы за взятку.

— Получив от директора юрлица взятку — 200 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью 4 тысячи рублей, — обвиняемый, занимая свою должность, инициировал внесение изменений в бюджет Искитимского района Новосибирской области на 2023 год. Его целью было ускорить оплату выполненных работ по муниципальному контракту, хотя законных оснований для этого не было, — пояснили в прокуратуре.

Позже компания подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск к администрации Искитимского района. Суд постановил взыскать с администрации 9,9 миллионов рублей в пользу ООО.

Преступление раскрыли оперативники Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Искитимский районный суд области.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : суд прокуратура взятка

333
1
0
Предыдущая статья
Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России
Следующая статья
Замминистра по культуре Новосибирской области нашли в Бердске

Подпольный покерный клуб нашли в центре Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, в центре города, на улице Депутатской, правоохранители обнаружили нелегальный покерный клуб, который располагался в подвальном помещении.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району СУ Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело. Трое местных жителей подозреваются в организации азартных игр, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Читать полностью

На старости лет перешли в разряд «бомжей»: экс-глава СО РАН Асеев требует применить в его деле необычную апелляцию

Автор: Артем Рязанов

На этой неделе (18 февраля) Новосибирске суд постановил выселить академика Александра Асеева, бывшего председателя Сибирского отделения РАН, из коттеджа, который он приватизировал незаконно. Об этом сообщила пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

— Решением Советского районного суда Новосибирска исковые требования ФГБУ «СО РАН» удовлетворены, — говорится в релизе.

Читать полностью

Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении своих обязанностей.

Читать полностью

Обвинения абсурдны: начался суд над строителем концессионных школ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение дела руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко. Его обвиняют в хищении 3 миллиардов рублей при строительстве шести школ. Прокурор зачитал обвинительное заключение, а стороны договорились о порядке исследования доказательств.

Сопроненко, которому грозит до десяти лет за мошенничество в крупном размере, отвергает обвинения и считает их абсурдными, сообщил корреспондент «Коммерсанта».

Читать полностью

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело о мошенничестве с кредитами. Обвиняемыми стали 35 местных жителей. Их действия квалифицировались по части 2 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С декабря 2019 по ноябрь 2020 года преступная группа, сговорившись с сотрудниками ООО «Сеть „Связной”», совершила 82 эпизода мошенничества в Новосибирске и Бердске. Они оформляли потребительские кредиты на покупку товаров в магазинах сети и на кредитные карты, причинив банкам ущерб в 9 млн рублей.

Читать полностью

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город

Порядка 60 км трамвайных путей нужно отремонтировать в Новосибирске

Право&Порядок

200 тысяч и коньяк за услугу: замглавы Искитимского района пойдёт под суд за взятку

Туризм

Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России

Бизнес Власть Недвижимость

Мэр Новосибирска против отмены социальной нагрузки по КРТ для застройщиков

Город

Новую генеральную схему метро Новосибирск получит в апреле

Финансы

СФО в числе лидеров по объему финансирования по программе зонтичных поручительств

Авто Общество

Топ китайских автомобилей, которые выдержали российские морозы

Общество

В Новосибирске запретили митинг против блокировки Telegram

Общество

Водители Новосибирска требуют пересмотра стоимости ОСАГО

Телекоммуникации

Логистический хаб Антарктиды получил мобильный интернет

Бизнес Общество

Новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику

Промышленность

Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

Бизнес Общество

«Вот бы еще вернуть те рогалики и трубочки с повидлом»: в новосибирском общепите усиливается мода на всё советское

Общество

Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»

Недвижимость Рынки

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Авто

Оставить номер и подпереть: треть водителей Новосибирской области практикуют блокировку чужих авто

Экономика

Более миллиона земельных участков переоценят в Новосибирской области

Бизнес

Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности