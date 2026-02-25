200 тысяч и коньяк за услугу: замглавы Искитимского района пойдёт под суд за взятку

Прокуратура Новосибирской области завершила расследование уголовного дела против заместителя главы Искитимского района. Его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, компания заключила с администрацией Искитимского района муниципальный контракт на ликвидацию свалки на территории Быстровского сельсовета Искитимского района. При этом по результатам выполнения работ не представила документы, подтверждающие вывоз отходов и их размещение на полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. В связи с этим в приемке выполненных работ и, соответственно, в оплате ей было отказано.

Заместитель главы предложил помочь представителю компании оплатить выполненные работы за взятку.

— Получив от директора юрлица взятку — 200 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью 4 тысячи рублей, — обвиняемый, занимая свою должность, инициировал внесение изменений в бюджет Искитимского района Новосибирской области на 2023 год. Его целью было ускорить оплату выполненных работ по муниципальному контракту, хотя законных оснований для этого не было, — пояснили в прокуратуре.

Позже компания подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск к администрации Искитимского района. Суд постановил взыскать с администрации 9,9 миллионов рублей в пользу ООО.

Преступление раскрыли оперативники Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Искитимский районный суд области.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку.