Новосибирский мастер Анискин рассказал о том, как физик стал микроминиатюристом

Автор: Артем Рязанов

Он не только занимается творчеством, но и сам создает оборудование, разрабатывает новые технологии для работы

Владимир Анискин, доктор физико-математических наук, начал увлекаться микроминиатюрой еще в студенчестве. Позже его хобби переплелось с наукой: он стал исследовать микротечения — движение жидкостей и газов через микроканалы. Для этого ему приходилось самостоятельно создавать микродатчики и инструменты.

Мастер работает через микроскоп. В 1998 году его достать было сложно, пришлось просить у знакомых. Нашел детский микроскоп, переворачивающий изображение. Свою первую работу — надпись на рисовом зернышке — Владимир писал вверх ногами и справа налево. На создание сложных работ у Анискина ушло 28 лет.

— Я недавно закончил движущуюся микроминиатюру, это как бы самый верх микроминиатюрного искусства, направление, которое практически никем не занято. Вдохновила меня русская игрушка «Мужик и медведь», когда палочкой вот так двигаешь, и они поочерёдно стучат по наковальне. Вот такую же игрушку я сделал, но только на рисовом зёрнышке, где мужик и медведь вот так поочерёдно стучат, — рассказал Анискин изданию Горсайт.

Самым сложным этапом было создание микромеханизма: нужно было изготовить пять деталей с точностью до человеческого волоса, чтобы отверстия и штырьки идеально совпали. Если что-то окажется шире или уже, фигурка не соберется или не будет двигаться.

Первые попытки создать движущуюся микроминиатюру были в 2009 году, но фигурка перестала двигаться и упала. Оказалось, что электростатика, возникающая при трении деталей, вызывала их прилипание, нарушая движение. Чтобы решить проблему, пришлось минимизировать влияние электростатики.

Владимир рассказал, что знаком со всеми мастерами микроминиатюры и ценит их творчество. Однако, по его словам, у этих художников нет общей идеи или концепции, потому что каждый из них — самоучка. Иногда, видя работу коллеги, Владимир задумывается, как тот её создал, но не спрашивает, потому что стремится сам во всем разобраться. Так что легенда о Левше, подковавшем блоху, не так уж и далека от реальности.

— Подкованная блоха — это своего рода экзамен на право называться левшой. Подковал блоху — ты левша. Другое дело там, что ты можешь внести что-то своё. Вот у меня есть и просто подкованная блоха, у меня есть ещё и подкованная блоха, на которой написана моя фамилия. Это гораздо сложнее, потому что ширина подковы — это диаметр человеческого волоса, — рассказал Анискин.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса.

Источник фото: Владимир Анискин, из официальной группы мастера в Вконтакте.

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

Сибирский левша создал копию «Моны Лизы» размером с ноготь

Автор: Артем Рязанов

Владимир Анискин, мастер микроминиатюры из Новосибирска, создал крошечную копию знаменитой картины «Мона Лиза» («Джоконда»), самого известного полотна Леонардо да Винчи. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Работа выполнена масляными красками с помощью кисточки из одного волоска. Её размер не превышает размер человеческого ногтя, а сама миниатюра размещена на пластинке из белого полимера.

Подкованная блоха отправляется в дом-музей Николая Лескова из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Подкованная блоха, изготовленная Владимиром Анискиным из Новосибирска, отправляется в дома-музей Николая Лескова в Орле.

– Подковать-то блоху я могу, но, понимая вопрос, я взял паузу на подумать. Подумал и согласился. Некоторые деньги взял только за оформление работы, — написал Анискин в своем телеграм-канале.

Новосибирский Левша зажег самую маленькую свечу в мире

Автор: Ольга Кирсанова

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал очередной свой шедевр — самую маленькую свечу в мире.

С такой просьбой к сибирскому Левше обратился Музей истории свечи из Санкт-Петербурга. Одно из условий было то, чтобы мини-свеча горела подобно обычным.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

