Новосибирский мастер Анискин рассказал о том, как физик стал микроминиатюристом

Владимир Анискин, доктор физико-математических наук, начал увлекаться микроминиатюрой еще в студенчестве. Позже его хобби переплелось с наукой: он стал исследовать микротечения — движение жидкостей и газов через микроканалы. Для этого ему приходилось самостоятельно создавать микродатчики и инструменты.

Мастер работает через микроскоп. В 1998 году его достать было сложно, пришлось просить у знакомых. Нашел детский микроскоп, переворачивающий изображение. Свою первую работу — надпись на рисовом зернышке — Владимир писал вверх ногами и справа налево. На создание сложных работ у Анискина ушло 28 лет.

— Я недавно закончил движущуюся микроминиатюру, это как бы самый верх микроминиатюрного искусства, направление, которое практически никем не занято. Вдохновила меня русская игрушка «Мужик и медведь», когда палочкой вот так двигаешь, и они поочерёдно стучат по наковальне. Вот такую же игрушку я сделал, но только на рисовом зёрнышке, где мужик и медведь вот так поочерёдно стучат, — рассказал Анискин изданию Горсайт.

Самым сложным этапом было создание микромеханизма: нужно было изготовить пять деталей с точностью до человеческого волоса, чтобы отверстия и штырьки идеально совпали. Если что-то окажется шире или уже, фигурка не соберется или не будет двигаться.

Первые попытки создать движущуюся микроминиатюру были в 2009 году, но фигурка перестала двигаться и упала. Оказалось, что электростатика, возникающая при трении деталей, вызывала их прилипание, нарушая движение. Чтобы решить проблему, пришлось минимизировать влияние электростатики.

Владимир рассказал, что знаком со всеми мастерами микроминиатюры и ценит их творчество. Однако, по его словам, у этих художников нет общей идеи или концепции, потому что каждый из них — самоучка. Иногда, видя работу коллеги, Владимир задумывается, как тот её создал, но не спрашивает, потому что стремится сам во всем разобраться. Так что легенда о Левше, подковавшем блоху, не так уж и далека от реальности. — Подкованная блоха — это своего рода экзамен на право называться левшой. Подковал блоху — ты левша. Другое дело там, что ты можешь внести что-то своё. Вот у меня есть и просто подкованная блоха, у меня есть ещё и подкованная блоха, на которой написана моя фамилия. Это гораздо сложнее, потому что ширина подковы — это диаметр человеческого волоса, — рассказал Анискин.

