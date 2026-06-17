15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

К 2030 году Федеральный центр компетенций (ФЦК) планирует содействовать полутора тысячам отечественных предприятий в роботизации производственных процессов. Типичный проект роботизации на заводе занимает два месяца и начинается с детального анализа и выявления проблемных зон. Специалисты затем формулируют требования к роботизированным системам и подбирают наиболее подходящие конфигурации. Проводится также всесторонний анализ экономической целесообразности: оцениваются текущие финансовые показатели участка, затраты на внедрение роботов и ожидаемая экономическая выгода.

В настоящее время в этом направлении сотрудничают 15 компаний из Новосибирска, включая кирпичный завод «Ликолор», изготовителя печей и каминов «Теплодар», Новосибирский электровозоремонтный завод, химическое предприятие «Анозит», НИИ электронных приборов, завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский завод искусственного волокна, а также компанию «Смородина» и других.

Опыт ФЦК в проектах по роботизации основан на многолетней работе по повышению операционной эффективности в рамках нацпроекта «Производительность труда». На форуме ПМЭФ-2026, на сессии «Механизмы вместо людей: роботизация – быть или не быть?», генеральный директор ФЦК Светлана Горчакова подчеркнула неразрывную связь роботизации с общей стратегией повышения эффективности бизнеса.

По ее словам, ключевой показатель успешной роботизации — не число установленных роботов, а сокращение длительности операций, минимизация простоев, увеличение объемов производства, улучшение качества и освобождение сотрудников от малоквалифицированного труда. Светлана Горчакова добавила, что важно переводить персонал с рутинных, тяжелых и монотонных задач на позиции, требующие контроля, высокого качества, принятия решений и развития.

Напомним, что с 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.