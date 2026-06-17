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Промышленность

15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

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Типичный проект роботизации на заводе занимает два месяца

К 2030 году Федеральный центр компетенций (ФЦК) планирует содействовать полутора тысячам отечественных предприятий в роботизации производственных процессов. Типичный проект роботизации на заводе занимает два месяца и начинается с детального анализа и выявления проблемных зон. Специалисты затем формулируют требования к роботизированным системам и подбирают наиболее подходящие конфигурации. Проводится также всесторонний анализ экономической целесообразности: оцениваются текущие финансовые показатели участка, затраты на внедрение роботов и ожидаемая экономическая выгода.

В настоящее время в этом направлении сотрудничают 15 компаний из Новосибирска, включая кирпичный завод «Ликолор», изготовителя печей и каминов «Теплодар», Новосибирский электровозоремонтный завод, химическое предприятие «Анозит», НИИ электронных приборов, завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский завод искусственного волокна, а также компанию «Смородина» и других.

Опыт ФЦК в проектах по роботизации основан на многолетней работе по повышению операционной эффективности в рамках нацпроекта «Производительность труда». На форуме ПМЭФ-2026, на сессии «Механизмы вместо людей: роботизация – быть или не быть?», генеральный директор ФЦК Светлана Горчакова подчеркнула неразрывную связь роботизации с общей стратегией повышения эффективности бизнеса.

По ее словам, ключевой показатель успешной роботизации — не число установленных роботов, а сокращение длительности операций, минимизация простоев, увеличение объемов производства, улучшение качества и освобождение сотрудников от малоквалифицированного труда. Светлана Горчакова добавила, что важно переводить персонал с рутинных, тяжелых и монотонных задач на позиции, требующие контроля, высокого качества, принятия решений и развития.

Напомним, что с 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда НСО

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Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность корпорация развития НСО

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Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Региональный центр научно-технологического развития станкостроения создан на базе НГТУ НЭТИ. Это одна из первых площадок такого типа в России. Стратегической целью центра будет комплексное сопровождение в режиме «одного окна» предприятий станкоинструментальной отрасли региона.

По мнению и.о. министра промышленности Новосибирской области Дениса Рягузова, создание центра на территории региона обеспечит качественный скачок в развитии промышленности.

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На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Автор: Артем Рязанов

Сергей Мурашкин, который возглавлял новосибирское ООО «Катод» с 2019 года, покинул свой пост. По данным сервиса Контур.Фокус, с 15 июня 2026 года эту должность занял Андрей Гугучкин. Ранее, с 2017 по 2021 год, он руководил заводом «Экран» (АО «Экран-Оптические Системы»).

ООО «Катод» — производственное подразделение новосибирского завода «Катод». Завод работает в городе с 1994 года. Компания «Катод» была основана в 2011 году, специализирующаяся на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Её единственный учредитель — Владимир Локтионов.

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Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские производители начали переговоры с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объёмам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Об этом стало известно по итогам B2B-встреч делегации новосибирских предпринимателей в Центре международных проектов в КНР.

— Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун, — пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

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Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Автор: Юлия Данилова

В апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

Судя по данным статистики, рост показателя в апреле обеспечили компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (108%) и предприятия обрабатывающих производств (100,2%). По итогам четырех месяцев лидируют предприятия, обеспечивающие новосибирцев электроэнергией, газом и теплом.

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Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» присоединился к национальному проекту «Производительность труда».

Компания ООО СЗ «Сибирь-Развитие» является частью строительного концерна «Сибирь», который функционирует с 1990 года. За более чем 30 лет существования концерн возвел 1,5 миллиона квадратных метров жилья в Новосибирске. Ранее другая организация, входящая в него, уже участвовала в проекте «Производительность труда» и добилась увеличения выработки сотрудников при выполнении строительно-монтажных работ по возведению монолитных железобетонных конструкций почти на 50%.

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В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство

Автор: Мария Гарифуллина

Кризис в легкой промышленности Новосибирской области, о котором представители отрасли предупреждали еще в начале года, перешел в острую фазу. Швейные компании одно за другим сворачивают объемы выпуска, сокращают персонал и рабочие дни, а некоторые полностью останавливают производство.

О ситуации Infopro54 рассказали представители нескольких швейных предприятий. Они заявляют, что сценарий, озвученный бизнесом в январе, реализуется практически в полном соответствии с прогнозами.

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