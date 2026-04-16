Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Дорогу к детской поликлинике затопило под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В городе Обь происходят значительные изменения гидрогеологических условий из-за повышения уровня грунтовых вод

В апреле в городе Обь в Новосибирской области местные жители заметили самодельный мост из паллет, ведущий к железнодорожному переезду, для обхода большой лужи. Конструкция оказалась неустойчива и люди опасались упасть в воду, особенно при переходе с детьми. Жительница Оби Лариса Гольц сообщила, что самодельный мост — единственный путь к больнице и детской поликлинике на улице Чкалова, 44А.

Администрация города Оби сообщила, что деревянные настилы были установлены на участке, расположенном рядом с пересечением улиц Октябрьской и Железнодорожной, для обеспечения прохода местных жителей. Представители власти пояснили, что за прошедший зимний сезон количество выпавших осадков превысило средние значения, что делает вопрос о понижении уровня грунтовых и паводковых вод на территории Оби особенно актуальным.

— В городе происходят значительные изменения гидрогеологических условий из-за повышения уровня грунтовых вод. Это приводит к насыщению макропористых грунтов влагой и вызывает подтопления. При этом Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области на ежедневной основе проводятся мероприятия по удалению избыточной воды с использованием специализированной насосной установки, — говорится в ответе, полученном Om1 Новосибирск.

Для обеспечения доступности подземного перехода через автодорогу на Станционной ТУАД Новосибирской области выполняет работы по расчистке водоотводных каналов и траншей, а также открытию водопропускных труб, расположенных рядом с подземным пешеходным тоннелем.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском.

Источник фото: Инфопро54 / Автор — Лариса Гольц

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : поликлиника пешеходный переход паводок

257
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из-за паводка была полностью перекрыта региональная дорога Н-1509 в Краснозерском районе. Движение по ней остановлено для всех видов транспорта. Меры были приняты вечером 13 апреля.

— В связи с резким подъёмом уровня воды, образованием значительного перелива и высокой скоростью водного потока на автомобильной дороге Н-1509 «332 км а/д «К-17р» — ст. Зубково» вводится временное прекращение движения всех видов транспортных средств (легкового, грузового и пассажирского). Участок закрытия: км 11+200 — км 11+400, — говорится в сообщении пресс-службы ТУАД Новосибирской области.

Читать полностью

В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Автор: Артем Рязанов

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в понедельник заявил, что в регионе подтоплено 54 дачных дома.

— В 10 населенных пунктах и 15 СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) на сегодняшний день остаются подтопленными 535 приусадебных участков, пять участков автодорог; подтопленных жилых домов нет, также подтоплено два автомобильных моста, — сказал он.

Читать полностью

Спасатели стабилизировали уровень воды в реке Карасук под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В Кочковском районе продолжает работать аэромобильная спасательная группа, которая оказывает помощь местным жителям и мониторит паводковую обстановку.

Ранее специалисты ликвидировали ледяные заторы на реке Карасук, обеспечив беспрепятственное движение льда. За последние сутки с воды были сняты последние 47 приусадебных участков в сёлах Решёты и Черновка.

Читать полностью

В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается первая волна паводка. Она уже привела к подтоплениям порядка 400 участков, к переливам на ряде автодорог. В сводках спасателей уже были упомянуты подтопления СНТ в Кочковском районе, в Новосибирском районе и в черте Новосибирска. Сейчас в этом перечне есть также дачи в Коченёвском районе.

Читатели Infopro54 передали редакции кадры, снятые в СНТ «Трикотажница», которое находится рядом с рекой Чик. Вода в реке начала подниматься несколько дней назад. Небольшой подвесной мост, которым пользуются дачники, сначала скрылся под водой, а потом был частично поврежден.

Читать полностью

В Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог

Автор: Артем Рязанов

На утро 10 апреля 2026 года в Новосибирской области было зафиксировано 72 инцидента, связанных с переливами и подтоплением дорог из-за талых вод. Из них 33 случая уже устранены. В результате 7 трасс оказались частично закрытыми.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Коченёвском, Краснозёрском, Купинском, Болотнинском и Чулымском районах. Из-за подъёма воды в реках здесь затруднено передвижение на транспорте. Среди сложных участков:

Читать полностью

В Новосибирске в ближайшие сутки ждут вскрытия реки Ини ото льда

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается начало ледохода на нескольких реках. В их числе — Иня, которую после замеров запасов воды в снеге отнесли к рекам, которые в этом сезоне будут особенно полноводными.

Вскрытие рек весной текущего года происходит раньше обычных сроков. Опережение среднемноголетних графиков составляет от 6 до 10 дней. На Ине ледоход обычно начинается во второй декаде или в конце апреля, чаще всего в промежутке с 15 по 25 апреля. В этом году его ждут раньше.

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Право&Порядок

Бизнес Власть

Финансы

Общество

Власть

Власть Общество

Общество

Общество

Прямым текстом

Власть

Спорт

Общество

Бизнес

Бизнес ПроБизнес

Общество

Власть Общество

Общество

Телекоммуникации

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности