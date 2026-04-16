Дорогу к детской поликлинике затопило под Новосибирском

В апреле в городе Обь в Новосибирской области местные жители заметили самодельный мост из паллет, ведущий к железнодорожному переезду, для обхода большой лужи. Конструкция оказалась неустойчива и люди опасались упасть в воду, особенно при переходе с детьми. Жительница Оби Лариса Гольц сообщила, что самодельный мост — единственный путь к больнице и детской поликлинике на улице Чкалова, 44А.

Администрация города Оби сообщила, что деревянные настилы были установлены на участке, расположенном рядом с пересечением улиц Октябрьской и Железнодорожной, для обеспечения прохода местных жителей. Представители власти пояснили, что за прошедший зимний сезон количество выпавших осадков превысило средние значения, что делает вопрос о понижении уровня грунтовых и паводковых вод на территории Оби особенно актуальным.

— В городе происходят значительные изменения гидрогеологических условий из-за повышения уровня грунтовых вод. Это приводит к насыщению макропористых грунтов влагой и вызывает подтопления. При этом Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области на ежедневной основе проводятся мероприятия по удалению избыточной воды с использованием специализированной насосной установки, — говорится в ответе, полученном Om1 Новосибирск.

Для обеспечения доступности подземного перехода через автодорогу на Станционной ТУАД Новосибирской области выполняет работы по расчистке водоотводных каналов и траншей, а также открытию водопропускных труб, расположенных рядом с подземным пешеходным тоннелем.

