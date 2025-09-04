Автоэксперт оценил вероятность возвращения брендов в Россию в течение года

Возвращение глобальных автобрендов в Россию в ближайший год вряд ли произойдет. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
— Я считаю, что в перспективе года возвращение глобальных брендов маловероятно. В числе первых желающих вернуться — корейские бренды Hyundai и Kia. Hyundai сохранила свою дилерскую сеть и продолжает поставки через бренд Solaris. Этот пример, на мой взгляд, может развиваться в формате партнерства между крупным западным концерном и российской компанией, — цитирует Целикова ТАСС.
Аналитик отметил, что российский авторынок за последние три года кардинально изменился. Сейчас 80% продаж приходится на четыре концерна: АвтоВАЗ, Chery и её суббренды, Great Wall Motor и Geely.
Целиков считает, что отечественный авторынок будет развиваться в направлении выпуска автомобилей с импортными комплектующими под российскими брендами. К концу 2025 года, по его прогнозам, доля китайского автопрома достигнет 60–65%.
Ранее редакция сообщала о том, как при покупке избежать автозапчастей-подделок. Иммитации появились в 2023 году.
