Денис Иванов открывает в Москве японский ресторан

Ресторатор с новосибирскими корнями Денис Иванов в конце декабря открывает в «Метрополе» в Москве новый ресторан Motto Azabu с аутентичной кухней Токио. Концепция заведения создана совместно с его женой Чизуко Сирахама, для которой японская столица родной город. На запуск приедет один из знаменитых шеф-поваров Японии Кимио Нонанге, прославившийся как создатель блюд для Императорского двора в третьем поколении. Об этом сообщил телеграм-канал СысоевFM.

Стоит отметить, что Денис Иванов один из инициаторов появления в России моды на японскую кухню.

В ресторанную группу Дениса Иванова входят «Т.Б.К. Лонж», Salt, летняя Veranda и новая «#СибирьСибирь», сеть пивных Beerman, сеть кофеен «Чашка кофе», караоке-бар «Ухо&Медведь», рестораны в отелях, кейтеринг, фабрика-кухня, ресторан самообслуживания «Пельмениссимо», «Жерарня».

В августе в Новосибирске появился ресторанный проект — «Волковская пивоварня». Его запустила «Московская Пивоваренная Компания» совместно с Денисом Ивановым.

Рестораны Дениса Иванова сейчас работают в 4 городах России, количество сотрудников — более 1000 человек, оборот — более 1 млрд рублей.

Напомним, в Новосибирске делят лидерство грузинская и русская национальные кухни по числу заходов на карточки заведений общепита — с небольшим перевесом в пользу грузинской (22,19% против 22%). На третьем месте — итальянская кухня. При этом по количеству заведений в городе уверенно лидирует русская кухня — 229 точек. Для сравнения заведений грузинской кухни — 60, итальянской — 42.

Японская кухня в Новосибирске, судя по данным 2ГИС, представлена 209 точками. В основном это суши-бары, кафе быстрого питания и доставка.

При этом трендом года стала миграция новосибирцев из ресторанов в фастфуд и кофейни.

Ранее редакция сообщала о том, что в шорт-лист национальной премии WHERETOEAT вошли 15 новосибирских ресторанов.