«Герои НовоСибири»: управленцы будущего осваивают стратегию технологического суверенитета РФ

Участники проекта, среди которых ветераны и участники СВО, готовящиеся к карьере управленцев в органах власти, изучили общенациональные стратегические цели и конкретные инструменты их достижения в Новосибирской области.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова провела лекцию на тему «Технологический суверенитет. Научно-технологическая политика в Новосибирской области», акцентируя внимание на ключевых документах, определяющих долгосрочный вектор развития страны. Она подчеркнула, что стратегия научно-технологического развития, концепция технологического развития и национальные проекты, направленные на лидерство в технологиях, создают комплексную основу для достижения технологической независимости. Задача регионов, включая Новосибирскую область, – активно участвовать в этой работе, используя научный и промышленный потенциал для достижения общенациональных целей. Рейтинг научно-технологического развития, где Новосибирская область занимает пятое место, стимулирует регионы к активным действиям и позволяет оценить вклад каждого.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев представил лекцию о практической реализации стратегий на местном уровне. Он детально рассказал о научно-образовательном комплексе области и уникальной экосистеме Академгородка.

По его словам, Новосибирская область обладает всем необходимым, чтобы быть одним из лидеров в достижении технологического суверенитета страны. В регионе реализуются такие крупные проекты, как ЦКП «СКИФ» и современный кампус НГУ, а также создаются передовые технологические центры – «БиоКатТех» и научно-производственный центр в сфере БАС, что является существенным вкладом региона.

В рамках модуля Ян Зубавичус, главный научный сотрудник ЦКП «СКИФ», провел проектную мастерскую. Он рассказал об уникальном объекте класса «мегасайенс» в Кольцово, подчеркнув, что это не только крупнейший проект научной инфраструктуры со времен основания Академгородка, но и пример реализации технологического суверенитета. Цель проекта – создание лучшего в мире источника синхротронного излучения поколения 4+, который позволит проводить передовые исследования для науки и экономики.

Программа «Герои НовоСибири» – часть федеральной программы «Время героев», цель которой – интеграция ветеранов и участников СВО в систему государственного управления.