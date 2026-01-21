Поиск здесь...
Власть

«Герои НовоСибири»: управленцы будущего осваивают стратегию технологического суверенитета РФ

Дата:

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС прошли две ключевые лекции о научно-технологической политике

Участники проекта, среди которых ветераны и участники СВО, готовящиеся к карьере управленцев в органах власти, изучили общенациональные стратегические цели и конкретные инструменты их достижения в Новосибирской области.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова провела лекцию на тему «Технологический суверенитет. Научно-технологическая политика в Новосибирской области», акцентируя внимание на ключевых документах, определяющих долгосрочный вектор развития страны. Она подчеркнула, что стратегия научно-технологического развития, концепция технологического развития и национальные проекты, направленные на лидерство в технологиях, создают комплексную основу для достижения технологической независимости. Задача регионов, включая Новосибирскую область, – активно участвовать в этой работе, используя научный и промышленный потенциал для достижения общенациональных целей. Рейтинг научно-технологического развития, где Новосибирская область занимает пятое место, стимулирует регионы к активным действиям и позволяет оценить вклад каждого.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев представил лекцию о практической реализации стратегий на местном уровне. Он детально рассказал о научно-образовательном комплексе области и уникальной экосистеме Академгородка.

По его словам, Новосибирская область обладает всем необходимым, чтобы быть одним из лидеров в достижении технологического суверенитета страны. В регионе реализуются такие крупные проекты, как ЦКП «СКИФ» и современный кампус НГУ, а также создаются передовые технологические центры – «БиоКатТех» и научно-производственный центр в сфере БАС, что является существенным вкладом региона.

В рамках модуля Ян Зубавичус, главный научный сотрудник ЦКП «СКИФ», провел проектную мастерскую. Он рассказал об уникальном объекте класса «мегасайенс» в Кольцово, подчеркнув, что это не только крупнейший проект научной инфраструктуры со времен основания Академгородка, но и пример реализации технологического суверенитета. Цель проекта – создание лучшего в мире источника синхротронного излучения поколения 4+, который позволит проводить передовые исследования для науки и экономики.

Программа «Герои НовоСибири» – часть федеральной программы «Время героев», цель которой – интеграция ветеранов и участников СВО в систему государственного управления.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото пресс-служба РАНХиГС
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Губернатор Травников оценил научный потенциал региона
Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на транспортный коллапс, который начался 14 января. По словам местного жителя Егора Гусева, новые маршруты для большегрузов привели к тому, что фуры заблокировали узкие улочки частного сектора.

По словам собеседника, после изменения схемы движения большегрузы стали массово ездить через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную. Проблема усугубляется плохим состоянием дорог: из-за снега и глубокой колеи фуры часто буксуют и застревают, полностью блокируя движение.

Читать полностью

Губернатор Травников оценил научный потенциал региона

Значительный научно-исследовательский потенциал Новосибирской области активно используется региональными органами власти в разнообразных областях: от защиты окружающей среды и аграрного сектора до строительства дорог и археологических изысканий. О ходе работы губернатору Андрею Травникову отчитались министры областного правительства на профильном совещании.

По информации министра науки и инновационной политики области Вадима Васильева, текущий перечень включает 28 задач: шесть уже выполнены, 15 находятся в процессе реализации, а по семи задачам подготовлены изменения. Кроме того, министерства предложили к рассмотрению три новые задачи. В бюджете на 2026 год на реализацию их всех заложено 136,4 млн рублей.

Читать полностью

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Об этом на заседании профильного комитета регионального парламента сообщил министр транспорта области Анатолий Костылевский.

— Невыполнение составило 1,155 млрд рублей. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок. Вторая причина — недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей, — констатировал Костылевский.

Читать полностью

Новосибирская область установила срок реформы местной власти

Автор: Оксана Мочалова

Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области поддержал законопроект о переходе на одноуровневую систему организации местного самоуправления. Концепцию реформы, предложенную губернатором Андреем Травниковым, рассмотрели на заседании 20 января.

Проект закона «Об организации местного самоуправления в Новосибирской области» предусматривает упразднение районных и поселенческих органов местного самоуправления. Совет депутатов и администрация остаются лишь на уровне округа.

Читать полностью

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о брошенных управляющими компаниями малоквартирных домах.  По данным депутата Антона Бурмистрова, в этот список по городу входят более 140 домов. Председатель комиссии Александр Тарасов отметил, что в самом начале реформы ЖКХ жилой фонд распределили между частными компаниями и негласно была договоренность: к выгодным многоквартирным домам брать социальную нагрузку в виде малоквартирных (с которых малая выгода).

— Проходят десятилетия и капитал старается сбросить с себя социальную ответственность и сосредоточиться исключительно на максимизации прибыли. Кроме того, даже и на «выгодных» домах эффективность обслуживания далеко от того, которое обещали реформаторы. Рыночная конкуренция не приводит к уменьшению цен и улучшению качества услуг. Даже рядовые рабочие УК не особо купаются в прибыли. Растут только прибыли учредителей частных компаний и управленцев, — заявил Бурмистров.

Читать полностью

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сохраняются стабильные объемы финансирования обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году на эти цели будет направлено не менее 5 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

По итогам 2025 года жильем было обеспечено 1228 человек, что превышает показатель 2024 года. Из них 371 человек воспользовался альтернативной мерой поддержки — жилищным сертификатом, который позволяет дополнять средства сертификата собственными накоплениями, материнским или областным капиталом.

Читать полностью
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

«Герои НовоСибири»: управленцы будущего осваивают стратегию технологического суверенитета РФ

Губернатор Травников оценил научный потенциал региона

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Новосибирская область установила срок реформы местной власти

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

В Новосибирске под угрозой сноса может оказаться историческое здание начала ХХ века

«Вакансии-призраки»: новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей

Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

