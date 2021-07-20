Ипотека Россельхозбанка стала в 2 раза более востребованной

Значительный рост ипотечных сделок обеспечили ипотечные программы: «Государственная программа 2020» и программа «Сельская ипотека». Благодаря этим мерам возрос спрос на загородную недвижимость: как на приобретение уже готового жилого дома с земельным участком, так и на строительство загородной недвижимости.

Россельхозбанк предлагает ипотечные программы от 2,7% годовых. В 2020 году процентные ставки по стандартным ипотечным программам имели тенденцию к снижению и минимальная процентная ставка на приобретение жилья на вторичном рынке составляла от 7,35% годовых. Средняя сумма кредита в 2020 году составила 2,3 млн. рублей, а срок кредитования: 17-19 лет. С учетом введения государственных программ со сниженными процентными ставками средний размер ежемесячного платежа составил: 18-23 тыс. руб. Чаще пользуются ипотечным кредитованием семейные пары: более 60% от общего объема сделок. Люди в возрасте от 21 до 35 лет составляют 45% заемщиков, 40% в возрасте от 35 до 50 лет.

Кроме того, с учетом расширения условий получения материнского капитала (получение выплаты за рождение первого ребенка в размере 466 617 рублей) увеличилось число досрочных гашений средствами материнского капитала, а также использование материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотечным заявкам.

«Тенденцией рынка сейчас является цифровизация сервисов для клиента: упрощенные процедуры подачи заявок в банк, проведение сделок с использованием электронной регистрации. Россельхозбанк также развивается в данном направлении. В 2020 году запущен сервис для клиентов «Своё жилье», где клиент может подать заявку на ипотечный кредит без обращения в банк, получить решение, подобрать интересующий объект недвижимости и направить документы по объекту недвижимости в банк. Данный сервис дает возможность клиенту приобрести недвижимость с использованием ипотечного кредита Россельхозбанка максимально быстро и комфортно», – отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.