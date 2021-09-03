Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Проект оптимизирует весь образовательный процесс и объединяет в одно целое практически все, чем ежедневно пользуется каждый студент: банковскую карту, пропуск, студенческий билет, онлайн-расписание, читательский билет, студенческую книжку и многое другое.

В торжественной церемонии приняли участие: заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой, директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, председатель общественного совета Министерства сельского хозяйства Новосибирской области Александр Тепляков, а также преподаватели и студенты университета.

— Университет стоит на пути инновационного развития, формируя опережающие компетенции в подготовке специалистов отраслей агропромышленного комплекса. В то же время крепким фундаментом являются традиции и опыт поколений в воспитании молодого человека и молодого специалиста. Создание кампуса — это одно из звеньев заданного вектора, подобные проекты возможны при участии стратегических и надежных партнеров, таких как Россельхозбанк, который помогает реализовывать масштабные и прорывные проекты, — отметил Евгений Лещенко.

Приветствуя всех участников и гостей мероприятия, директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров сказал:

— Благодаря активной совместной работе банка и университета мы вышли на новый уровень сотрудничества. Помимо «Кампусного проекта», в октябре стартует четвертый поток «Школы фермера», реализуется ежегодная стипендиальная программа, в рамках которой 10 лучших студентов получают стипендию Россельхозбанка. С 2011 года осуществляется зарплатный проект, оборудована и модернизирована аудитория университета для проведения лекций.

В ходе презентации карты заместитель директора Новосибирского филиала РСХБ Евгений Кох рассказал о новых возможностях и преимуществах использования единой кампусной системы, позволяющей решить целый ряд организационных задач вуза, среди которых обеспечение безопасности, контроль соблюдения режима рабочего и учебного времени преподавателей и студентов, а также реализация системы скидок при предъявлении или оплате картой.

— Сегодня мы заложили фундамент цифровой трансформации университета, без которой современному вузу развиваться уже невозможно. С помощью данного проекта мы, во-первых, обеспечиваем безопасность наших сотрудников и студентов, во-вторых, даем им возможность пользоваться многочисленными цифровыми сервисами. Это наш большой шаг вперед на пути к большим переменам, — отметил ректор НГАУ Евгений Рудой.

Ведущие аграрные вузы нашей страны внедряют кампусную систему с Россельхозбанком. Новосибирский ГАУ стал одним из первых учебных заведений, запустивших новый формат студенческой жизни.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков России по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.