Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане

Оформить «сказочную» карту можно по тарифному плану «Персональный» в рублях, долларах США или евро. Согласно условиям, карта может участвовать в программе лояльности РСХБ, а также быть привязанной к счету карты платежного кольца PayRing. Карты выпускаются совместно с платежной системой Mastercard. Воспользоваться предложением можно с 1 марта 2020 года. Также все клиенты Банка получат возможность поддержать Третьяковскую галерею через мобильный и Интернет-банк.

— Этот год для Россельхозбанка особенный: нам исполняется 20 лет. Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов. Я уверен, что и детям, и взрослым понравится гулять по залам, встречать своих любимых сказочных персонажей, где-то даже переживать за них, но каждый раз понимать, что в конце добро всегда побеждает. Потому что мы – за добро, — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк. — Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» – это первый проект, который Третьяковская галерея реализует совместно с Россельхозбанком. Это выставка-эксперимент, на которой Третьяковская галерея хочет попробовать себя в новом и крайне современном формате иммерсивных выставок, которые рассчитаны на самый широчайший круг зрителей. Мне кажется, что и для нас, и для поддержавшего нас Россельхозбанка это будет важным и интересным опытом. Мы очень надеемся, что эта выставка вызовет огромный интерес у посетителей, что о ней будут говорить, спорить и что этот проект даст толчок к нашему серьезному многолетнему сотрудничеству с Россельхозбанком, — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» будет проходить в Западном крыле Новой Третьяковки с 22 февраля до 10 мая 2020 года. Россельхозбанк выступил генеральным спонсором проекта. В состав экспозиции вошли произведения живописи и графики из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, а также Музея истории денег (Гознак), Музея кино, Государственного центра современного искусства и частных коллекций. В рамках проекта будут демонстрироваться работы В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, Е.Д. Поленовой, И.Е. Репина и многих других живописцев.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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