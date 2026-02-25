В Новосибирске не хватает специалистов для отлова бездомных собак

Муниципалитет уже не первый год не может освоить средства, заложенные на решение проблемы безнадзорных животных из областного бюджета: 7,5 млн рублей в 2024 году и 33 млн рублей в 2025 году. Деньги не освоены, на торги по отлову животных никто не заявляется. В этом году планируют выделить 14 млн рублей, но соглашение до сих пор не подписано. Центр по проблемам домашних животных испытывает нехватку средств и кадров (6 сотрудников, 3 вакансии).

Областное управление ветеринарии не ведет учет бродячих животных. Осенью прошлого года ведомство стало одним из инициаторов разработки закона об умерщвлении бездомных животных.

Муниципальные приюты ограничены в возможностях приема животных, открытие нового приюта на Ордынском шоссе ситуацию не изменило. Депутат горсовета Ерлан Байжанов предлагает сначала оценить численность бездомных собак для правильного распределения бюджета.

— Во-вторых, нужно понять, что делать с крупными и агрессивными собаками, которых нельзя выпускать на волю чипированными и кастрированными? Для понимания, приют на сто таких собак на улице Иванова забит, мест нет. И почему за их содержание должны платить горожане, а не их бестолковые хозяева? Уверен, что нужен жесткий учет и не менее жесткие санкции в отношении хозяев, которые сначала заводят собак или кошек, а потом их бросают. В-третьих, беспокоят случаи бешенства под Новосибирском. В общем, вопросы есть, ответов и денег нет, — отметил Байжанов изданию Atas.Info.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», только треть случаев покусов людей собаками связана с бродячими животными. Остальные две трети инцидентов происходят с домашними питомцами. Из оставшейся трети собак часть не бездомные, но находятся на самовыгуле. Нужно навести порядок в этом вопросе, пресекая самовыгул. В первую очередь, необходимо ужесточить штрафы для хозяев таких собак.

Однако, пока единственным серьезным изменением в сфере обращения с безнадзорными животными является принятие в первом чтении в октябре прошлого года законопроекта о эвтаназии животных. Он вызвал большой общественный резонанс, и депутаты пока не одобрили его окончательно.

