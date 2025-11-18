Рекламодателям

Фаза резкого торможения: шансов избежать рецессии в России почти не осталось

Ужесточение денежно-кредитной политики усилило давление на промышленность и бизнес

Российская экономика после двух лет бурного, преимущественно стимулированного роста вошла в фазу резкого торможения. По оценке генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Павла Смелова, замедление происходит быстрее и глубже, чем ожидалось: ослабление макроэкономической динамики затрагивает всё большее число отраслей.

Рост ВВП движется к нулю

Оперативные показатели указывают на последовательное снижение темпов роста экономики. Если в первом квартале ВВП увеличился на 1,4%, то в третьем — лишь на 0,6%. Схожая тенденция наблюдается в промышленности: в сентябре выпуск продукции увеличился всего на 0,3% год к году. Наибольшее замедление пришлось на обрабатывающий сектор, где рост сократился до 0,4% против 2,4% в августе.

Падение производства зафиксировано в 16 из 24 ключевых отраслей, включая металлургию (–1,7%), химию (–2,4%), выпуск нефтепродуктов (–4,2%) и производство изделий из резины и пластика (–8,6%), говорится в исследовании ЦСР.

По итогам 10 месяцев 2025 года новосибирские компании сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд рублей.

Бизнес сигнализирует о трудностях

О нарастающих проблемах заявляют крупнейшие производители. По данным ЦСР, в машиностроении прогнозы особенно пессимистичны:

  • Кировский завод ожидает сокращение выпуска на 20–25%;
  • Ростсельмаш — падение производства на 30%;
  • КамАЗ оценивает обвал рынка тяжёлых грузовиков более чем в два раза — до 50 тыс. машин в год.

В августе 2025 года «КамАЗ» перевёл сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю из-за снижения спроса. По мнению участников рынка, ключевая причина — высокие ставки: покупателям выгоднее ремонтировать технику, чем приобретать новую, констатируют в ЦСР.

Участники новосибирского рынка еще в сентябре предупреждали, что на предприятиях региона падает объем гражданских заказов. В октябре количество размещенных новосибирцами резюме в шесть раз превышало количество вакансий.

Высокие ставки усиливают долговую нагрузку

Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России становится одним из ключевых факторов снижения деловой активности. Доля компаний, испытывающих сложности с обслуживанием кредитов, достигла 24,1% — почти каждая четвёртая организация нарушила сроки выплат. За три года число таких заёмщиков выросло в 2,6 раза.

— Рост просрочки создаёт риски ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля. На фоне увеличения долговой нагрузки прибыль бизнеса за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3% — до 17,6 трлн рублей, — поясняют эксперты ЦСР.

Дополнительным фактором давления является высокая доля кредитов с плавающими ставками — 65,4% от совокупного портфеля. Для крупных предприятий изменение условий кредитования происходит практически мгновенно, усиливая эффект ужесточения монетарной политики.

По итогам октября более 83% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит в банках. Речь шла о всех видах розничных кредитов (потребительских, pos-кредитах, кредитных картах, автокредитах и ипотеке).  В 2025 году в регионе также увеличилось количество дел о банкротстве.

Инвестиционная активность стремительно снижается

Продолжительное сохранение высоких процентных ставок привело к пересмотру инвестиционных программ. За девять месяцев 2025 года объём выдачи корпоративных кредитов упал на 7,7% год к году, хотя годом ранее наблюдался рост на 22,3%, напоминают аналитики ЦСР.

На фоне ограничений по заимствованиям компании наращивают размещения средств в депозиты и ОФЗ: остатки на счетах бизнеса и ИП выросли до 38 трлн рублей (+7,6%).

— Темпы инвестиций в основной капитал замедляются третий квартал подряд: в первой половине 2025 года рост составил 4,3% против 10,9% годом ранее. В отсутствие разворота монетарной политики эта динамика может стать ещё слабее, — не исключают в ЦСР.

Новосибирские эксперты отмечают, что многое зависит от финансовых условий. Какие бы ни были локальные преференции, инвесторы смотрят на ключевую ставку, курс рубля и другие макроэкономические факторы. Как только эти показатели стабилизируются в долгосрочной перспективе, инвестиционная активность в области вырастет в разы. В регионе «под сукном» лежат проекты строительства большого количества заводов, но они пока объективно находятся «на паузе».

Потребительский сектор теряет импульс

Кредитная поддержка спроса фактически исчерпана, говорится в исследовании ЦСР. Объём выдачи потребительских кредитов за январь–сентябрь снизился на 21,8%, тогда как годом ранее рос на 26,6%.

Соответственно, темпы розничного оборота в сентябре замедлились до 1,8% год к году, совокупный оборот торговли, услуг и общепита — до 2,5%.

Судя по данным онлайн-площадок, новосибирские предприниматели, работающие в общепите, начали активно продавать свои проекты. Санаторно-курортный рынок Новосибирска теряет туристов, несмотря на рост выручки.

Жёсткость монетарных условий — рекордная за восемь лет

Несмотря на ослабление инфляции (7,7% в октябре), интегральный показатель жесткости денежно-кредитной политики в октябре достиг максимума с 2017 года — 0,67 пункта. Это означает, что фактические условия для экономики остаются крайне ограничительными.

В регионах правительству приходятся принимать непопулярные меры по повышению местных налогов. Например, в Новосибирской области вырастет налог на дорогую коммерческую недвижимость. Повышается транспортный налог, а также налог от продажи недвижимости.

ЦСР: риск рецессии — самый высокий за последние годы

— С учётом текущей динамики ЦСР прогнозирует спад ВВП в IV квартале в диапазоне от —0,2% до 0%. Банк России допускает снижение до –0,5%. Эксперты ИНП РАН ожидают нулевой рост, но подчеркивают: число отраслей, втягивающихся в спад, продолжает увеличиваться. При сохранении жесткой позиции финансового регулятора, экономическая динамика в начале 2026 года может перейти к устойчивым отрицательным значениям и рецессии, — прогнозируют эксперты ЦСР.

Они отмечают, что пока экономику поддерживают потребительский сектор и оборонно-промышленный комплекс, однако их влияние уже не компенсирует нарастающую негативную динамику.

— В дальнейшем восстановление возможно лишь при сочетании двух факторов: стабилизации денежно-кредитной политики и постепенном восстановлении инвестиционной активности, — предупреждают эксперты компании.

Среднесрочные риски нарастают

Замедление ВВП, сокращение выпуска, снижение потребительского спроса и ослабление финансовых результатов компаний пока не угрожают устойчивости экономики, но ограничивают её потенциал роста.

При этом эксперты ЦСР предупреждают: если меры государственной поддержки будут сокращены, а высокая ключевая ставка сохранится, экономика может войти в продолжительную фазу спада.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесу уже все равно на ставку ЦБ. Новосибирские предприниматели обеспокоены последствиями повышения налогов

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Рецессия денежно кредитная политика


