Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил выдачу ипотеки более чем в 2 раза

В 2018 году Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» выдал жителям области более 1,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 млрд рублей, что в 2,3 раза превысило результаты выдач 2017 года.

Итоги работы на ипотечном рынке филиал подвел совместно с представителями ведущих агентств недвижимости Новосибирска – партнерами банка в рамках бизнес-завтрака. В мероприятии приняли участие руководители агентств недвижимости, ипотечные брокеры и эксперты, со многими из которых Новосибирский филиал уже не один год сотрудничает в рамках направления ипотечного кредитования.

— Ипотека стала драйвером рынка потребительского кредитования в 2018 году. Рекордных показателей удалось достичь во многом благодаря сниженным процентным ставкам. Так, средневзвешенная ставка по программам для приобретения квартир в новостройках составила 9,19% годовых, готового жилья – 9,61% годовых. Мы уверенно входим в пятерку ведущих ипотечных банков страны и намерены сохранить лидирующие позиции в 2019 году, — рассказал участникам мероприятия Евгений Кох, заместитель директора Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Повышенным спросом в 2018 году в филиале пользовалась программа для приобретения вторичного жилья: около 60% сделок от общего объема выдач были заключены с целью приобретения готовых квартир, 10% выданных ипотечных кредитов были оформлены для приобретения домов с земельными участками. Доля сделок по рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков составила 13% от общего объема выдач.

— Наша основная цель на 2019 год – обеспечить рост ипотечного кредитного портфеля на 15%. Для этого в течение года мы планируем расширять продуктовую линейку за счет новых продуктов и развития существующих, в их числе – рефинансирование. Также в связи с законодательными изменениями будем отрабатывать схему расчетов через эскроу-счета. В новом году продолжим оптимизировать документооборот, переводить стандартные процедуры в онлайн-формат. Планов очень много и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашими партнерами, — отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Фото: пресс-служба банка